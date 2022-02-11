Спасибо моей первой читательнице Кайле — за все. Если бы не ты, я бы так и поглощал миски хлопьев «Лаки Чармс», залипая над разнообразием цветовых комбинаций «Фотошопа». Спасибо моему второму читателю и второму мозгу, Гэвину. Спасибо Чарли Кочману и Джуди Хансен за то, что дали жизнь этой книге. Спасибо Пэм Нотарантонио и Терезе Венеции за дизайнерскую компетентность и терпение к моему нетрадиционному форматированию. Спасибо Памеле Пол, Николасу Блечмену, Мэтту Дорфману, Лорен Кристенсен, Парулу Сегалу, Гэлу Бекерману и всем остальным в команде книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», последняя страница которого послужила прекрасным холстом для моих идей.

Спасибо Лу Энн Уокер и остальным ребятам из «Саутгемптон Ревью» за то, что публиковали мои комиксы вместе с работами Билли Коллинза. Спасибо всем в «Канзас-Сити Стар» за то, что рискнули издать мои комиксы и позволили мне записывать звуки в комиксах неправильно и всеми возможными способами. Спасибо всем моим мультяшным героям — если присмотреться, можно заметить, что они повлияли на каждую строку. И спасибо всем работникам библиотек Уичито и Дерби, которые не делали проблемы из того, что я обычно беру невероятное количество книг.

Снайдер Грант - Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты

Москва : Эксмо, 2022. 128 с.

Серия "Booklover. Когда влюблен в книги !"

ISBN 978-5-04-113384-9

Снайдер Грант - Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты - Содержание