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Снайдер - Скажи мне, что ты читаешь

Снайдер Грант - Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Cultural Studies Art, Philology Literature
Спасибо моей первой читательнице Кайле — за все. Если бы не ты, я бы так и поглощал миски хлопьев «Лаки Чармс», залипая над разнообразием цветовых комбинаций «Фотошопа». Спасибо моему второму читателю и второму мозгу, Гэвину. Спасибо Чарли Кочману и Джуди Хансен за то, что дали жизнь этой книге. Спасибо Пэм Нотарантонио и Терезе Венеции за дизайнерскую компетентность и терпение к моему нетрадиционному форматированию. Спасибо Памеле Пол, Николасу Блечмену, Мэтту Дорфману, Лорен Кристенсен, Парулу Сегалу, Гэлу Бекерману и всем остальным в команде книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», последняя страница которого послужила прекрасным холстом для моих идей.
Спасибо Лу Энн Уокер и остальным ребятам из «Саутгемптон Ревью» за то, что публиковали мои комиксы вместе с работами Билли Коллинза. Спасибо всем в «Канзас-Сити Стар» за то, что рискнули издать мои комиксы и позволили мне записывать звуки в комиксах неправильно и всеми возможными способами. Спасибо всем моим мультяшным героям — если присмотреться, можно заметить, что они повлияли на каждую строку. И спасибо всем работникам библиотек Уичито и Дерби, которые не делали проблемы из того, что я обычно беру невероятное количество книг.

Снайдер Грант - Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты

Москва : Эксмо, 2022. 128 с.
Серия "Booklover. Когда влюблен в книги !"
ISBN 978-5-04-113384-9

Снайдер Грант - Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты - Содержание

  • Я обожаю книги
  • Иногда я читаю на людях
  • Закладкой для книги может стать что угодно
  • Я путаю художественную литературу с реальностью
  • Меня разыскивают за неоплаченные библиотечные штрафы
  • Я ворую книги у своих детей
  • Мне нравится реализм с легким налетом магии
  • Обожаю запах старых книг
  • Я ищу чудодейственное средство от писательского блока
  • Меня очень заботит пунктуация
  • (В один прекрасный день) я стану читать классику
  • Я пишу «Великий американский роман»
  • Я всегда ношу с собой блокнот
  • Я пишу потому, что не могу не писать
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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