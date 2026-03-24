Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Снайдер - Украинская история

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Sociology Political Science

Тимоти Снайдер - Украинская история, российская политика, европейское будущее

Киев, ДУХ I ЛITEPA, 2014. — 248 с. (Библиотека Европейского Форума)

ISBN 978-966-378-360-4

Издатели: Константин Сигов,

Леонид Финберг

Перевод: Алексей Панич, Александр Марков,

Софья Исмаилова, Евгения Комарова,

Марина Соколян, Татьяна Урбан,

Олеся Яремчук, Николай Сирук

Тимоти Снайдер - Украинская история, российская политика, европейское будущее - Содержание

  • От редакции

  • Гражданская история. Предисловие

  • «Даже не прошлое»: украинская история, российская политика, европейское будущее

Статьи 2013-2014 гг.

  • Выход для Украины?

  • Украина без Путина

  • Украина: новая диктатура

  • Не дайте Путину захватить Украину

  • Заигрывания с прошлым

  • Надежды на мир в Украине затмила новая трагедия

  • Что должен сделать Запад для Украины

  • Уважаемый Кремль, осторожнее с Крымом!

  • Украина в пропагандистском тумане

  • Путин скрывает уязвимость за маской лицемерия. Вот его слабые места

  • Если Россия проглотит Украину, европейской системе конец

  • Крым: Путин против реальности

  • Свобода говорить по-русски есть только в Украине

  • Ультраправые силы влияют на действия России в Крыму

  • Фашизм, Россия и Украина

  • У путинской идеологии фашистские корни

  • Проект Путина

  • Пропагандистская война России угрожает украинским евреям

  • Решающее значение битвы в Украине

  • Правые объединяются, Путин их возглавляет

  • Украина: рубеж демократии

  • Новый статус-кво в Европе: «Украина воюет за нас»

  • Противоядие от фашистов

  • В безумном и лживом мире Путина готовится злодейство

Views 37
Rating
Added 24.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

