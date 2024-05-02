Снегирев Александр - Озаренные светом Евангелия - История самарской церкви евангельских христиан — баптистов «Преображение»

Писать историю самарской церкви евангельских христиан — баптистов без рассмотрения общей духовной ситуации в России просто невозможно. Чтобы понять настоящее, следует узнать прошлое: «...остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних» (Иер. 6:16). А прошлое было непростым, как, впрочем, и вся человеческая история.

В августе 988 года Киевская Русь официально приняла христианство в его греко-византийском варианте. Православие принесло русскому народу учение о почитании единого Бога в трех Лицах и старательно прививало такие качества, как богобоязненность, пиетет перед духовными и светскими властями. Православие содействовало до известных пределов развитию культуры и образования. Но самое главное, за что мы должны быть признательны Русской православной церкви, — это перевод Библии на русский язык.

Мы упомянем некоторые факторы, способствовавшие возникновению движения евангельских христиан — баптистов в Российской империи.

Обрядоверие

В 1680 году в российском православии произошел внутрицер- ковный раскол, приведший к появлению старообрядчества. Он не имел ничего общего с евангельским пробуждением, но все же повлиял на возникновение в России самобытных духовных движений, ставших реакцией на господствовавший в стране религиозный формализм.

Русский писатель Николай Лесков отмечал в своем дневнике 2 марта 1845 года: «...занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство на Руси еще не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегой своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. “Да,— сказал он,— сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся”. Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается? »

Архиепископ Сан-Францисский и Западноамериканский Иоанн (Шаховской), почивший в 1989 году, отмечал: «Мы, православное священство и иерархи русской православной церкви, безмерно грешны в своем нерадении о спасении русского человека и ответственны более чем кто-либо за то, что произошло и происходит ныне с ним...»

Реакция на религиозный формализм у русской интеллигенции принимала форму практического атеизма, что отмечал Феофан Затворник (1815-1894): «Встречаю людей, числящихся православными, кои по духу вольтериане, натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли все науки в наших высших заведениях. И не глупы, и не злы, но относительно к вере и к Церкви никуда не гожи... Зло растет: зловерие и неверие поднимают голову; вера и Православие слабеют. Ужели же мы не образумимся?»

Снегирев Александр - Озаренные светом Евангелия - История самарской церкви евангельских христиан — баптистов «Преображение»

СПб.: Местная религиозная организация евангельских христиан — баптистов, 2021.

ISBN 978-5-7454-1658-3

Снегирев Александр - Озаренные светом Евангелия – Содержание

Слово от автора

Слово от доктора филологических наук Игоря Витальевича Подберёзского

Глава первая. Духовная ситуация в России в XVII — XIX веках. Возникновение баптистского движения в России

Глава вторая. Возникновение евангельской церкви в Самаре

Глава третья. Послереволюционный период в жизни общины

Глава четвертая. Годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы

Глава пятая. Самарская церковь в условиях свободы

Заключение