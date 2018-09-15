Законоположительными книгами Ветхого Завета называются книги, в которых заключаются законы богооткровенной религии Моисеевой. Таковыми являются:

Бытие, содержащая повествование о творении мира и повествования о патриархах,

Исход, описывающая рождение ветхозаветной церкви,

Левит, излагающая ветхозаветные богослужебные традиции,

Числа, посвященная странствованиям народа Бо-жия на пути к Земле Обетованной,

Второзаконие, повторяющая Синайское законодательство и говорящая о предсмертных заветах Моисея.

Ростислав Снигирев - Законоположительные книги Ветхого Завета

М.: Изд-во «Когито-Центр», 2010. - 216 с.

ISBN 978-5-89353-320-0

Ростислав Снигирев - Законоположительные книги Ветхого Завета - Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КНИГЕ БЫТИЯ

3. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ КНИГИ БЫТИЯ

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КНИГЕ ИСХОД

5. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ КНИГИ ИСХОД

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КИНГЕ ЛЕВИТ

7. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ КНИГИ ЛЕВИТ

8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КНИГЕ ЧИСЕЛ

9. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ КНИГИ ЧИСЕЛ

10. ОБЩИЕ СВВДЕНИЯ О КНИГЕ ВТОРОЗАКОНИЕ

11. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ КНИГИ ВТОРОЗАКОНИЕ



БИБЛИОГРАФИЯ



Ростислав Снигирев - Законоположительные книги Ветхого Завета - Введение

Для православного мышления сама постановка вопроса об авторстве является не вполне корректной: автором Откровения является Сам Бог, дарующий его Своей Церкви. Она же хранила его в виде Предания и через боговдохновенных мужей фиксировала в виде Писания. Фиксация могла быть как вариативной (четыре Евангелия), так и со временем унифицированной (Пятикнижие).

Все вышесказанное не отрицает первоначальной записи закона самим Моисеем: по повелению Божию он вносил в книгу повеленное ему (см.: Исх. 17,14; 24,4, 7; Втор. 17, 18; 28, 58; 31, 24).

Все же записанное называлось книгой Завета (см.: Исх. 24, 7; 34, 27) или книгой Закона, которую Моисей велел положить около Ковчега Завета и читать на праздник Кущей (см.: Втор. 28, 61; 29, 21; 30, 10; 31, 9-13, 24-26; Нав. 1, 8).

Точно так же и современники Моисея называют его закон книгой (см.: Нав. 8, 31; 10,13; 18, 9). О том же, что в Пятикнижии достоверно зафиксирован закон, данный Богом Моисею, мы знаем из Божественных слов Самого Христа, неоднократно ссылавшегося на Пятикнижие как на книги Моисея (см., напр.: Мк. 12, 26).