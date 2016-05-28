Древнегреческий язык - Соболевский С. И.

Настоящее руководство предназначается главным образом для лиц, приступающих к изучению древне-греческого языка в высших учебных заведениях. Ввиду этого, хотя оно и содержит все необходимые разделы грамматики (фонетику, морфологию и синтаксис), в каждом из этих раз­делов дается с достаточной полнотой лишь тот материал, который пред­писывается нашими программами, К грамматике присоединен сборник упражнений в переводах (как с греческого языка на русский, так и с русского на греческий) с соответствующими словарями, что является практической частью руководства. В конце книги приложен ряд текстов ив греческих авторов.

Санкт-Петербург, 2000 г. - 615 с.

ISBN: 5-89329-136-0

Учебник древнегреческого языка выдающегося русского педагога и ученого С. И. Соболевского содержит все необходимые разделы грамматики, а также сборник упражнений в переводах с соответствующими словарями и тексты греческих авторов. Правила греческой грамматики изложены в тех же выражениях и сопоставлены с правилами "Грамматики латинского языка". Настоящее фототипическое переиздание знаменитого учебника рекомендовано для студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Соболевский С. И. - Древнегреческий язык - Учебник для ВУЗов - Предисловие

По своим размерам данный учебник может показаться слишком объемистым для начинающих, но ото целиком зависит от сложности древне-греческой грамматики, особенно же морфологии. Изложить этот материал короче значило бы пожертвовать чем-нибудь необходимым, т, е. поступить в ущерб делу.

Исходя из общепризнанного педагогического правила, что теорию полезнее всего изучать на примерах, я даю в морфологии много парадигм склонений и спряжений, а в синтаксисе — много примеров, которые всегда переводятся и часто комментируются. Все эти примеры взяты из авторов (и, притом, почти исключительно классического периода) и сопровождены точными указаниями на источники. Нет, разумеется, надобности в заучивании всех примеров наизусть, но чрезвычайно полезно, чтобы учащийся прочел и продумал если не все, то, по крайней мере, бблыпую их часть.

Правила греческой грамматики изложены, насколько это было возможно, в тех же выражениях, к которым я прибегал для изложения соответствующих правил в моей «Грамматике латинского языка» (Москва, 1938). В разделе синтаксиса я считай полезным сопоставлять греческие правила с соответствующими латинскими и русскими, а потому всюду, где это было возможно, под цифрой § поставлена цифра соответствующего § моей латинской грамматики. От лингвистического объяснения форм мне пришлось отказаться, как от приёма, методически совершенно неуместного в руководстве подобного типа; исключение сделано лишь для форм наиболее простых, где небольшой и лёгкий комментарий лингвистического характера действительно может помочь усвоению.

В практической части руководства помещены упражнения только на морфологию: синтаксический материал даётся в них лишь попутно. Здесь, как и в первой части моей «Латинской хрестоматии», явления синтаксические — конечно, наиболее основные — должны изучаться уже в самом начале прохождения морфологии. Для удобства учащихся этот основной синтаксический материал я изложил отдельно под заглавием «Важнейшие синтаксические правила». На них постоянно даются ссылки в примечаниях к упражнениям. Изредка приходилось вводить в упражнения и такие синтаксические явления, которые не вошли в церечень «важнейших правил», и в подобных случаях даются ссылки на соответствующие §§ самой грамматики. Вообще же я стремился к тому, чтобы не вводить в упражнения таких явлений, которые учащимся еще не знакомы.