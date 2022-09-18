Живописный приморский городок Чефалу в окресностях Палермо известен прежде всего благодаря грандиозному собору, возвышающемуся в его центре. Это выдающийся памятник архитектуры и искусства ХІІ века - эпохи владычества норманнов. Потомки викингов, прибывшие из Нормандии во второй половине ХІ века, отвоевали Сицилию у арабов и создали здесь свое королевство, которому вскоре подчинилась и вся Южная Италия.

На Рождество 1130 года королем Сицилии был коронован Рожер ІІ (1095-1154), а вследующем, 1131 году он заложил собор в Чкфалу, освященный в честь Преображения Господня. Сицилия, в силу целого ряда исторических обстоятельств, стала местом, где пересеклись самые разные традиции: арабские, греческие и западноевропейские. О сохранении норманнами художественных традиций Северо-Западной Европы как нельзя лушче свидетельствует архитектура собора.

Собор Преображения Господня в Чефалу

«Воскресный день», «Белый город», 2017

ISBN 978-5-7793-4525-5

Собор Преображения Господня в Чефалу - Отрывок из текста

В плане собо представляет собой базилику, то есть здание, вытянутое с запада на восток и разделенное внутри продольными рядами опор. Ими здесь служат стройные колонны с резными капителями. Колонны несут стены с окнами дающими обильное освещение, над которыми воздвигнуто простое перекрытие из деревяных стропил. В отличие от каменных церквей Нормандии, где в ХІІ веке широко применялись разнообразные сводчатые перекрытия, в южноитальянских и сицилианских норманнских постройках часто сохранялась эта более старая конструктивная система.