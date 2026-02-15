Сочинения Беды Досточтимого и интеллектуальные традиции его эпохи

Гуманитарные науки в исследованиях и переводах - Том 11

Толкования Откровения и Шестоднева (sic!)

Литературное и интеллектуальное наследие британского монаха Беды (672 / 673-735), прозванного в Средние века «Досточтимым» и считающегося «великим духовным лидером древней Англии», всегда привлекало и продолжает привлекать к себе внимание ученых. Действительно, широта интересов и глубокие познания Беды в разных областях средневекового знания поражают воображение. В краткой автобиографии он перечисляет сорок своих сочинений самой разнообразной тематики: теологические, экзегетические, риторико-грамматические, натурфилософские, исторические, агиографические, поэтические, эпистолярные.

Первую и самую многочисленную группу составляют экзегетические труды Беды, представленные как пространными библейскими комментариями, так и краткими гомилиями. Из комментариев на Ветхий Завет Беде принадлежат следующие. Прежде всего, Четыре книги заметок на начало книги Бытия вплоть до рождения Исаака и изгнания Измаила, или Шестоднев, написанные Бедой в два приема: в 717-718 гг. (краткая редакция) и в 720, 722-725 гг. (пространная редакция).

Целью написания этого комментария было представить читателям компактное и сжатое изложение патриотических толкований на книгу Бытия, поскольку все они отличались большим объемом и требовали много времени, чтобы их изучить. Иной характер представляет собой еще одно толкование Беды на Шестоднев под названием О делах шести первоначальных дней и о шести мировых эпохах. Оно написано в стихотворной форме и объединяет в себе идею аналогии между шестью днями творения мира и шестью эпохами мировой истории.