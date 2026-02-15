Сочинения Беды Досточтимого и интеллектуальные традиции его эпохи
Гуманитарные науки в исследованиях и переводах - Том 11
Толкования Откровения и Шестоднева (sic!)
Литературное и интеллектуальное наследие британского монаха Беды (672 / 673-735), прозванного в Средние века «Досточтимым» и считающегося «великим духовным лидером древней Англии», всегда привлекало и продолжает привлекать к себе внимание ученых. Действительно, широта интересов и глубокие познания Беды в разных областях средневекового знания поражают воображение. В краткой автобиографии он перечисляет сорок своих сочинений самой разнообразной тематики: теологические, экзегетические, риторико-грамматические, натурфилософские, исторические, агиографические, поэтические, эпистолярные.
Первую и самую многочисленную группу составляют экзегетические труды Беды, представленные как пространными библейскими комментариями, так и краткими гомилиями. Из комментариев на Ветхий Завет Беде принадлежат следующие. Прежде всего, Четыре книги заметок на начало книги Бытия вплоть до рождения Исаака и изгнания Измаила, или Шестоднев, написанные Бедой в два приема: в 717-718 гг. (краткая редакция) и в 720, 722-725 гг. (пространная редакция).
Целью написания этого комментария было представить читателям компактное и сжатое изложение патриотических толкований на книгу Бытия, поскольку все они отличались большим объемом и требовали много времени, чтобы их изучить. Иной характер представляет собой еще одно толкование Беды на Шестоднев под названием О делах шести первоначальных дней и о шести мировых эпохах. Оно написано в стихотворной форме и объединяет в себе идею аналогии между шестью днями творения мира и шестью эпохами мировой истории.
Авт.: Т.Ю. Бородай, М.Р. Ненарокова, В.В. Петров, М.С. Петрова, И.В. Пролыгина, А.Р. Фокин
Под общ. редакцией М.С. Петровой.
М.: Аквилон, 2020. — 624 е., с илл.
Гуманитарные науки в исследованиях и переводах [Т. XI]: изд. с 2010 г.
ISBN 978-5-906578-51-8
Сочинения Беды Досточтимого и интеллектуальные традиции его эпохи - Содержание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Изучая тексты Беды Досточтимого
- 1. Литературное и интеллектуальное наследие Беды (А.Р. Фокин)
- 2. Творчество Беды в контексте культуры его времени: исследования и переводы (М.С. ПЕТРОВА)
- 3. Основные направления, методы и подходы авторского коллектива (М.С. ПЕТРОВА)
I НАТУРФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
- БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ, О природе вещей, перевод с латинского, примечания Т.Ю. БОРОДАЙ
- БЕДА Досточтимый, О временах, перевод с латинского, примечания Т.Ю. БОРОДАЙ
- Натурфилософские трактаты Беды О природе вещей и О временах (Т.Ю. БОРОДАЙ, В.В. ПЕТРОВ, М.С. ПЕТРОВА)
- О природе вещей Беды и каролингская глоссографическая традиция (В.В. ПЕТРОВ)
- Эсхатология Беды и естественная философия его времени (В.В. ПЕТРОВ)
II РИТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
- БЕДА Досточтимый, Об искусстве стихосложения, перевод с латинского, примечания И.В. ПРОЛЫГИНОЙ
- БЕДА Досточтимый, О фигурах и тропах Священного Писания, перевод с латинского, примечания И.В. ПРОЛЫГИНОЙ
- БЕДА Досточтимый, О правописании (фрагмент, А - С), перевод с латинского, примечания М.С. ПЕТРОВОЙ
- Риторико-грамматические работы Беды в контексте лингвистического знания Поздней Античности и раннего Средневековья (М.С. ПЕТРОВА, И.В. ПРОЛЫГИНА)
- Тексты античных поэтов в De arte metrica Беды (М.С. ПЕТРОВА)
- Христианские тексты в De arte metrica Беды-(М.С. ПЕТРОВА)
III ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
- БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ, Толкование на Апокалипсис, перевод с латинского, примечания М.Р. НЕНАРОКОВОЙ
- БЕДА Досточтимый, Комментарии на начало книги Бытия, или Шестоднев (Кн. 1), перевод с латинского, примечания А.Р. ФОКИНА
- БЕДА Досточтимый, Гомилия на праздник Благовещения, перевод с латинского, примечания М.Р. НЕНАРОКОВОЙ
- Толкование Бедой Откровения Иоанна: способы прочтения и интерпретация (М.Р. НЕНАРОКОВА)
- Экзегетические тексты Беды: обстоятельства создания, характерные особенности, традиции и методы составления (А.Р. Фокин, М.Р. НЕНАРОКОВА)
IV АГИОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
- БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ, Житие блаженного Феликса, перевод с латинского, примечания М.Р. НЕНАРОКОВОЙ
- БЕДА ДОСТОЧТИМЫЙ, Жизнеописания пяти отцов-настоятелей, перевод с латинского, примечания М.Р. НЕНАРОКОВОЙ
- Текст Беды о пяти отцах-настоятелях и его источники (М.Р. НЕНАРОКОВА)
ПРИЛОЖЕНИЕ
- I. Об имени и когномене Беды (В.В. ПЕТРОВ)
- II. Издания текстов Беды и их переводы на английский и русский языки (М.С. ПЕТРОВА)
- III. Серийные издания, содержащие тексты Беды (М.С. ПЕТРОВА)
БИБЛИОГРАФИЯ
- Мир Беды — Нортумбрия (Фотоальбом) (В.В. ПЕТРОВ, М.С. ПЕТРОВА)
ОБ АВТОРАХ
- Гуманитарные науки в исследованиях и переводах (серия книг)
Сочинения Беды Досточтимого и интеллектуальные традиции его эпохи - Литературное и интеллектуальное наследие Беды
Помимо пространного комментария на книгу Бытия, Беде принадлежит еще ряд толкований на исторические книги Ветхого Завета: это трактат О скинии, в трех книгах (ок. 729 г.), аллегорическое толкование На первую книгу пророка Самуила, т.е. на первую книгу Царств, в четырех книгах (ок. 716 г.), тридцать вопросов на книги Царств (ок. 725 г.), трактат О Храме Соломоновом, в двух книгах (ок. 729-731 гг.).
Кроме того, Беда составил толкования к некоторым пророческим и учительным книгам Ветхого Завета: аллегорическое толкование на книги пророков Ездры и Неемии, в трех книгах (ок. 725-731 гг.), пространные толкования на книгу Притчей Соломоновых, в трех книгах, и на Песнь песней Соломона, в шести книгах. В частности, в прологе первой книги своих толкований на Песнь песней Беда опровергает пелагианские заблуждения оппонента Августина Юлиана Экланского (V в.), также составившего комментарий к этому тексту, а в седьмой книге приводит собрание высказываний папы Григория Великого, касающихся Песни Песней. Беда также составил небольшое аллегорическое толкование на песнь пророка Аввакума. Сохранились фрагменты его комментариев на книгу Товита, где речь идет о прообразах Христа и Церкви, и фрагменты еще одного аллегорического толкования на книгу Притч . Сохранились также толкования Беды на отдельные псалмы (Пс 41, 83, 112).
Из комментариев на Новый Завет Беде принадлежат толкования на два Евангелия: от Марка, в шести книгах (после 716 г.) и от Луки, в шести книгах (ок. 709-716 гг.), а также толкования на Деяния Апостолов, в двух книгах (ок. 708-716 гг.), которые Беда впоследствии исправил и дополнил в книге Retractatio in Actus Apostolorum (ок. 725-731 гг.). Наконец, сохранились пространные комментарии на семь Соборных Посланий апостолов Иакова, Петра, Иоанна и Иуды (ок. 709-716 гг.) и на книгу Откровения, в трех книгах (ок. 703-709 гг.), в которых опровергается хилиастическая интерпретация этой книги.
