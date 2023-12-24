Книга, предлагаемая вниманию читателя, — очередной том фундаментальной «Энциклопедии культурологии», над которой уже несколько лет работает коллектив Российского института культурологии (РИК) в содружестве с другими специалистами в области культуры. Настоящий том посвящен вопросам социальной и культурной антропологии и этнокультурологии. Эта проблематика позволяет раскрыть специфику формирования и взаимодействия различных научных дисциплин и специальностей, а также особенно сти отдельных научных школ и национальных традиций.

Взаимосвязи и новым водоразделам между этнологией, антропологией и культурологией была посвящена специальная научная конференция, проведенная РИК и Институтом этнологии и антропологии РАН в 2008 г. Заинтересованный читатель сможет узнать о самых разных аспектах культурной антропологии и этнокультурологии и, самое главное, приобщиться к научным дискуссиям, периодически разгорающимся в этой чрезвычайно актуальной сфере, которую не без оснований считают проблематикой культурологии, тем, что можно назвать культурологическим креном очень многих (даже не всегда соседних) дисциплин.

В первую очередь надо отметить, что скольжение в сторону культурологии характеризует историческую науку в целом. Начиная с французской школы «Анналов», развивалась идея, что история должна быть описанием не столько деятелей и событий, сколько нравов и повседневной жизни. А история нравов и повседневной жизни — это как раз то, что мы называем исторической культурологией. Надо заметить, что в учебных курсах педагоги чаще трактуют культурологию как историю мировой культуры, демонстрируя совершенно иной подход к предмету.

Социокультурная антропология - История, теория и методология - Энциклопедический словарь

Под ред. Ю.М. Резника

М.: Академический Проект, 2020, 1000 с.

Сеия "Summa, Энциклопедия культурологии"

ISBN 978-5-8291-3264-4

Социокультурная антропология - История, теория и методология - Энциклопедический словарь - Содержание

Предисловие (У. Разлогов)

Антропология в системе нар о человеке и культуре (Вместо введения, Ю.М. Резник)

Раздел I.ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ

Раздел II.ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Раздел III.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Именной указатель