Социокультурная антропология
Книга, предлагаемая вниманию читателя, — очередной том фундаментальной «Энциклопедии культурологии», над которой уже несколько лет работает коллектив Российского института культурологии (РИК) в содружестве с другими специалистами в области культуры. Настоящий том посвящен вопросам социальной и культурной антропологии и этнокультурологии. Эта проблематика позволяет раскрыть специфику формирования и взаимодействия различных научных дисциплин и специальностей, а также особенно сти отдельных научных школ и национальных традиций.
Взаимосвязи и новым водоразделам между этнологией, антропологией и культурологией была посвящена специальная научная конференция, проведенная РИК и Институтом этнологии и антропологии РАН в 2008 г. Заинтересованный читатель сможет узнать о самых разных аспектах культурной антропологии и этнокультурологии и, самое главное, приобщиться к научным дискуссиям, периодически разгорающимся в этой чрезвычайно актуальной сфере, которую не без оснований считают проблематикой культурологии, тем, что можно назвать культурологическим креном очень многих (даже не всегда соседних) дисциплин.
В первую очередь надо отметить, что скольжение в сторону культурологии характеризует историческую науку в целом. Начиная с французской школы «Анналов», развивалась идея, что история должна быть описанием не столько деятелей и событий, сколько нравов и повседневной жизни. А история нравов и повседневной жизни — это как раз то, что мы называем исторической культурологией. Надо заметить, что в учебных курсах педагоги чаще трактуют культурологию как историю мировой культуры, демонстрируя совершенно иной подход к предмету.
Социокультурная антропология - История, теория и методология - Энциклопедический словарь
Под ред. Ю.М. Резника
М.: Академический Проект, 2020, 1000 с.
Сеия "Summa, Энциклопедия культурологии"
ISBN 978-5-8291-3264-4
Социокультурная антропология - История, теория и методология - Энциклопедический словарь - Содержание
Предисловие (У. Разлогов)
Антропология в системе нар о человеке и культуре (Вместо введения, Ю.М. Резник)
Раздел I.ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ
Раздел II.ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Раздел III.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Именной указатель
Огромное спасибо!
Отличная серия, будем пополнять!