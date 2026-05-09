Осетины считали Небо отцом всего сущего, так как именно оно приходило к своей супруге Земле в виде оплодотворяющего дождя. Вера в это возникла во времена раннего земледелия. Объяснения природных явлений (например, засухи и проливных дождей) в космогонических мифах в осетинском фольклоре составляют особую группу — о сотворении и устройстве мира. У осетин (как и у других народов) есть сказания о рождении Солнца и его дневном пути, о Луне и ее фазах, о пятнах на Луне и о происхождении созвездий. По осетинским поверьям, небесных сводов пять: ледяной, медный, серебряный, золотой и бриллиантовый (хрустальный). Но в некоторых текстах фольклора небес семь.

Солярные мифы

Средневековый армянский поэт Фрик считал, что культ солнца является характерным признаком алан. Живший за пять веков до нашей эры древнегреческий историк Геродот писал, что ритуал принесения лошадей в жертву солнцу был в обиходе у ираноязычных народов, в частности, персов: «Совершают они жертвоприношения также солнцу, луне, земле, огню, воде и ветрам»;«Перечисленные здесь божества: солнце (Митра), луна (Магх), земля (Зам), огонь (Атар), вода (Ап), ветер (Вата) — принадлежат древней арийской религии. Поклонение этим божествам сохранила и религия Заратуштры».

Диана Сокаева - Осетинские мифы. От громовержца Уацилла и зловещего Руймона до яблони нартов и девушки-голубки

[науч. рец. Е. Б. Бесолова, А. А. Туаллагов].

— Москва : МИФ, 2026. — 208 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00250-886-0

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Историческая справка

ЧАСТЬ I. УСТРОЙСТВО ВСЕЛЕННОЙ В МИФОЛОГИИ ОСЕТИН

Глава 1

Верхний мир — Небо

Глава 2

Средний мир — Земля

Глава 3

Нижний — подземный — мир

ЧАСТЬ II. КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ

Глава 1

Нартовский эпос

Глава 2

Образ девушки-­ птицы

Глава 3

Конфликт «орел — змей»

Глава 4

Происхождение трудовых практик, домашних животных и святилищ

Глава 5

Традиционная осетинская молитва

Глава 6

Обряд по случаю первого весеннего грома

Глава 7

Обрядовые практики современных осетин

ЧАСТЬ III. ЗООМОРФНЫЙ КОД ВСЕЛЕННОЙ У ОСЕТИН

Глава 1

Небо. Птицы

Глава 2

Средний мир. Животные

Глава 3

Нижний мир. Рептилии и демоны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ