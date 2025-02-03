Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Соколов Александр - Мифы об эволюции человека

Соколов Александр - Мифы об эволюции человека
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology

Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории эволюции человека? Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия – колыбель человечества, и кто такой йети – уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология – наука об эволюции человека – переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено множеством мифов.

Это и антиэволюционистские теории, и легенды, порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как все было «на самом деле»? Александр Соколов, главный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, насколько они состоятельны.

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека

ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека - Содержание

Вступление

Благодарности

  • Мифы об ископаемых костях

  • Мифы о хронологии

  • Мифы об ученых

  • Мифы об участниках "марша прогресса"

  • Мифы о неандертальцах

  • Мифы о реконструкциях

  • Мифы о научных методах

  • Мифы о родине и слонах

  • Мифы о расах

  • Мифы о глупой и невежественной обезьяне

  • Мифы о пещерном человеке

  • Мифы о потерянном рае и о предках, скрываемых официальной наукой

  • Кулинарные мифы

  • Миф заключительный

Приложение

Иллюстрации

Библиография

Views 226
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books