Соколов Александр - Мифы об эволюции человека
Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории эволюции человека? Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия – колыбель человечества, и кто такой йети – уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология – наука об эволюции человека – переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено множеством мифов.
Это и антиэволюционистские теории, и легенды, порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как все было «на самом деле»? Александр Соколов, главный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, насколько они состоятельны.
Александр Соколов - Мифы об эволюции человека
ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
Александр Соколов - Мифы об эволюции человека - Содержание
Вступление
Благодарности
Мифы об ископаемых костях
Мифы о хронологии
Мифы об ученых
Мифы об участниках "марша прогресса"
Мифы о неандертальцах
Мифы о реконструкциях
Мифы о научных методах
Мифы о родине и слонах
Мифы о расах
Мифы о глупой и невежественной обезьяне
Мифы о пещерном человеке
Мифы о потерянном рае и о предках, скрываемых официальной наукой
Кулинарные мифы
Миф заключительный
Приложение
Иллюстрации
Библиография
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