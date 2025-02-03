Соколов Александр - Мифы об эволюции человека

Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории эволюции человека? Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия – колыбель человечества, и кто такой йети – уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология – наука об эволюции человека – переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено множеством мифов.

Это и антиэволюционистские теории, и легенды, порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как все было «на самом деле»? Александр Соколов, главный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, насколько они состоятельны.

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека

ООО «Альпина нон-фикшн», 2015

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека - Содержание

Вступление

Благодарности

Мифы об ископаемых костях

Мифы о хронологии

Мифы об ученых

Мифы об участниках "марша прогресса"

Мифы о неандертальцах

Мифы о реконструкциях

Мифы о научных методах

Мифы о родине и слонах

Мифы о расах

Мифы о глупой и невежественной обезьяне

Мифы о пещерном человеке

Мифы о потерянном рае и о предках, скрываемых официальной наукой

Кулинарные мифы

Миф заключительный

Приложение

Иллюстрации

Библиография