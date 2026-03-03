Соколов Арсений - Книга пророка Михея

Библейский журнал «Скрижали» продолжает издание приложения «Монографии по библеистике» и представляет Комментарий на Книгу пророка Михея, написанный членом редколлегии журнала игуменом Арсением (Соколовым) - доктором богословия, почетным доктором Минской духовной академии, Представителем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока, научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Издательский дом «Познание» уже опубликовал комментарии на Книгу пророка Амоса (2017 г.) и Книгу пророка Осии (2019 г.), составленные игуменом Арсением. Фрагмент данного Комментария на Книгу пророка Михея был ранее представлен читателям в 20-м выпуске журнала «Скрижали» в 2020 г.

Пророк Михей, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде первых пророков-писателей, среди которых Амос, Осия, Исайя, чья жизнь и проповедь пришлась на VIII в. до Р. Х. Дошедший до нас текст книги представляет его автора как человека, озабоченного в первую очередь проблемами нравственного порядка и усматривавшего причины современных ему явлений социальной несправедливости в забвении Бога и Его заповедей. Михей выступает как пророк суда Божия, суда, от которого не защитят и перед которым не устоят даже великие святыни Иерусалима, но, как и другие библейские пророки, он возвещает о великой надежде на Бога и верность Бога своим обетованиям. Христианскому читателю Книга пророка Михея знакома преимущественно по его пророчеству о рождении Мессии в Вифлееме.

Текст публикуемого ныне комментария предваряет авторский перевод Книги пророка Михея, сделанный с древнееврейского масоретского текста. Именно данный вариант текста становится опорным для всего комментария, так что имена собственные передаются в комментарии в соответствии с еврейской традицией, а не по привычной русскому читателю традиции греческой Септуагинты и славянской Библии. Однако данное обстоятельство не означает, что автор книги игнорирует иные варианты текста Книги пророка Михея. В комментарии обращается внимание на все важнейшие отличия, имеющиеся между масорет-ской традицией и такими авторитетными древними текстами, как греческий перевод Семидесяти, латинская Вульгата и арамейский Таргум.

(Монографии по библеистике, № 5)

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 248 с.

ISBN 978-985-7145-52-2

Игумен Арсений (Соколов А. П.) - Книга пророка Михея: перевод и комментарий - Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов) - ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРЕВОД КНИГИ ПРОРОКА МИХЕЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ. 1:1

ЧАСТЬ I. 1:2 - 2:13

Пророчество против Исраэля (Северного царства). 1:2-7

Плач о городах Йеhуды. 1:8-16

Горе притеснителям! 2:1-5

Проповедь истинная и ложная. 2:6-11

YHWH соберет Свой народ. 2:12-13

ЧАСТЬ II. 3:1 - 5:14

Злые правители. 3:1-4

Продажные пророки. 3:5-8

Йерушалаим будет разрушен. 3:9-12

Грядущее Царство Божье. 4:1-5

Собрание рассеянных. 4:6-8

Осада Йерушалаима, плен и спасение. 4:9-14

Мессианская надежда. 5:1-5

Победоносный остаток. 5:6-8

Очищение Исраэля от идолопоклонства. 5:9-14

ЧАСТЬ III. 6:1 - 7:20

Тяжба YHWH с Исраэлем. 6:1-8

Против мошенников. 6:9-16

Разложившееся общество. 7:1-7

Надежда. 7:8-20

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Массимилиано Скандрольо - Книга Михи в библейском каноне