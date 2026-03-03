Соколов Арсений - Книга пророка Михея

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Монографии по библеистике (3 books)
Библейский журнал «Скрижали» продолжает издание приложения «Монографии по библеистике» и представляет Комментарий на Книгу пророка Михея, написанный членом редколлегии журнала игуменом Арсением (Соколовым) - доктором богословия, почетным доктором Минской духовной академии, Представителем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока, научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Издательский дом «Познание» уже опубликовал комментарии на Книгу пророка Амоса (2017 г.) и Книгу пророка Осии (2019 г.), составленные игуменом Арсением. Фрагмент данного Комментария на Книгу пророка Михея был ранее представлен читателям в 20-м выпуске журнала «Скрижали» в 2020 г.
Пророк Михей, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде первых пророков-писателей, среди которых Амос, Осия, Исайя, чья жизнь и проповедь пришлась на VIII в. до Р. Х. Дошедший до нас текст книги представляет его автора как человека, озабоченного в первую очередь проблемами нравственного порядка и усматривавшего причины современных ему явлений социальной несправедливости в забвении Бога и Его заповедей. Михей выступает как пророк суда Божия, суда, от которого не защитят и перед которым не устоят даже великие святыни Иерусалима, но, как и другие библейские пророки, он возвещает о великой надежде на Бога и верность Бога своим обетованиям. Христианскому читателю Книга пророка Михея знакома преимущественно по его пророчеству о рождении Мессии в Вифлееме.
Текст публикуемого ныне комментария предваряет авторский перевод Книги пророка Михея, сделанный с древнееврейского масоретского текста. Именно данный вариант текста становится опорным для всего комментария, так что имена собственные передаются в комментарии в соответствии с еврейской традицией, а не по привычной русскому читателю традиции греческой Септуагинты и славянской Библии. Однако данное обстоятельство не означает, что автор книги игнорирует иные варианты текста Книги пророка Михея. В комментарии обращается внимание на все важнейшие отличия, имеющиеся между масорет-ской традицией и такими авторитетными древними текстами, как греческий перевод Семидесяти, латинская Вульгата и арамейский Таргум.

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея: перевод и комментарий

(Монографии по библеистике, № 5)
Минск : Издательство Минской духовной академии, 2021. - 248 с.
ISBN 978-985-7145-52-2

Игумен Арсений (Соколов А. П.) - Книга пророка Михея: перевод и комментарий - Содержание

Архимандрит Сергий (Акимов) - ПРЕДИСЛОВИЕ
ПЕРЕВОД КНИГИ ПРОРОКА МИХЕЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ. 1:1
ЧАСТЬ I. 1:2 - 2:13
  • Пророчество против Исраэля (Северного царства). 1:2-7
  • Плач о городах Йеhуды. 1:8-16
  • Горе притеснителям! 2:1-5
  • Проповедь истинная и ложная. 2:6-11
  • YHWH соберет Свой народ. 2:12-13
ЧАСТЬ II. 3:1 - 5:14
  • Злые правители. 3:1-4
  • Продажные пророки. 3:5-8
  • Йерушалаим будет разрушен. 3:9-12
  • Грядущее Царство Божье. 4:1-5
  • Собрание рассеянных. 4:6-8
  • Осада Йерушалаима, плен и спасение. 4:9-14
  • Мессианская надежда. 5:1-5
  • Победоносный остаток. 5:6-8
  • Очищение Исраэля от идолопоклонства. 5:9-14
ЧАСТЬ III. 6:1 - 7:20
  • Тяжба YHWH с Исраэлем. 6:1-8
  • Против мошенников. 6:9-16
  • Разложившееся общество. 7:1-7
  • Надежда. 7:8-20
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. Массимилиано Скандрольо - Книга Михи в библейском каноне
Comments (2 comments)

Inokmartin 3 years ago
Спасибо!
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо!

