Библейский журнал «Скрижали» продолжает издание приложения «Монографии по библеистике» и представляет Комментарий на Книгу пророка Софонии, написанный членом редколлегии журнала игуменом Арсением (Соколовым) – доктором богословия, почетным доктором Минской духовной академии, Представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока, научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Издательский дом «Познание» уже опубликовал комментарии на Книгу пророка Амоса (2017 г.) и Книгу пророка Осии (2019 г.), составленные игуменом Арсением. В приложении к журналу «Скрижали» в текущем году выходит и его обширный комментарий на Книгу пророка Михея. Новый перевод Книги пророка Софонии был впервые опубликован игуменом Арсением в 21-м выпуске журнала «Скрижали» в 2021 г.

Пророк Софония, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде пророков-писателей, среди которых Наум и Аввакум, чья жизнь и проповедь пришлась на вторую половину VII в. до Р. Х., на время после смерти Манассии, одного из самых нечестивых еврейских царей, правление которого продолжалось долгих 50 лет. На это время пришлось несколько значимых для библейской истории событий – монотеистическая реформа благочестивого царя Иосии, трагическая гибель Иосии от войск египетского фараона Нехао II в 609 г. до Р. Х., закат и гибель могущественнейшего Ассирийского царства – в 612 г. до Р. Х. пала столица Ассирии Ниневия, а в 605 г. до Р. Х. в битве при Кархемише были разбиты остатки ассирийских войск. До сих пор Иудея находилась в вассальном положении, платила дань Ассирии. Хуже пришлось Израильскому царству, история которого пресеклась в 722 г. до Р. Х. после захвата ассирийцами столицы Израиля Самарии. Однако гибель Ассирии не принесла долгожданного облегчения, политической независимости. На историческую арену выступило Нововавилонское царство во главе с Навуходоносором II.

Пророк Софония выступал в качестве глашатая реформы Иосии. Царь Иосия правил с 640 по 609 г. до Р. Х. Согласно 2 Пар. 34 говорится, что реформа началась на двенадцатом году правления, т. е. в 628 г. до Р. Х. В 622 г. до Р. Х. идолопоклонство было истреблено. Принято считать, что книга пророка могла появиться в промежуток между этими двумя датами.

Используя терминологию пророка Амоса, вероятно, первого пророка-писателя, Софония также говорит о наступлении Дня Господня как дня грозного суда вселенского характера. Этот суд будет вершиться над Иудой и над другими народами. Пророк обращает грозные слова к столице Иудеи – Иерусалиму. Однако наказание – это лишь средство исправления неверного народа Божия. Господь наказывает избранный Им народ не к смерти, а к жизни. Рационалистические критики прошлых столетий не хотели допускать возможности, что один и тот же пророк мог и обличать, и утешать свой народ. Однако в Книге пророка Софонии мы встречаем традиционное не только для книг пророков-писателей, но и для других библейских книг, начиная с Бытия, сопряжение устрашения и надежды, суда и милости, наказания и спасения. Это сопряжение мы видим начиная с приговора прародителям после грехопадения, и после гибели Авеля, и в истории потопа, и в истории строительства Вавилонской башни и последующих событиях. Великая тайна Божественной справедливости и прощающей любви Божией во все века испывала умы величайших богословов.

Арсений (Соколов, А. П.; игумен) - Книга пророка Софонии - Перевод и комментарий

Минск: Ковчег, 2024. – 72 с. – (Монографии по библеистике, № 6).

ISBN 978-985-884-389-2.

Арсений (Соколов, А. П.; игумен) - Книга пророка Софонии – Содержание

Предисловие

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ: ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО

Глава 1

Глава 2

Глава 3

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ: КОММЕНТАРИЙ

Надписание 1:1

Суд над всей землей. 1:1–2

Суд над Йеhудой. 1:4–13

День 1:14 . י ו ה ה –18

Призыв к обращению. 2:1–3

Суд над народами. 2:4–15

Пророчество против Йерушалаима. 3:1–7

Ярость и милость 3:8 . י ו ה ה –13

Ликуй, Йерушалаим! 3:14–20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ