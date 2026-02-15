«О жизни и смерти» — это содержательный сборник трудов протоиерея Евгения Соколова, известного своей активной просветительской деятельностью и прямотой в обсуждении острых нравственных вопросов. В книгу вошли выступления, статьи и интервью, в которых автор рассматривает человеческое существование в перспективе вечности. Основная мысль отца Евгения заключается в том, что отношение человека к смерти напрямую определяет качество его жизни: только тот, кто осознает временность земного пути, способен расставить правильные приоритеты и обрести подлинный смысл бытия.

Автор затрагивает широкий спектр тем — от проблем современного воспитания и кризиса семьи до глобальных вызовов цивилизации. Отец Евгений не боится давать жесткие оценки социальным порокам, призывая читателя к внутреннему отрезвлению и покаянию. Он подчеркивает, что вера — это не набор обрядов, а живой выбор между светом и тьмой, который мы совершаем ежедневно. Книга написана живым, доступным языком и нацелена на пробуждение совести, предлагая православный взгляд на самые болезненные вопросы современности и напоминая о надежде на воскресение, которая обесценивает страх перед концом земного пути.

Протоиерей Евгений Соколов - О жизни и смерти - Выступления, статьи, интервью

3-е издание, дополненное. - Архангельское отделение ВРНС: Деловой вестник Поморья, 2020. – 333 с.

ISBN 978-5-906507-15-0

Протоиерей Евгений Соколов - О жизни и смерти – Содержание

Слово архипастыря - Биография

Выступления

О жизни и смерти - О жестокости в семейных отношениях - Педагогика святого Иоанна Кронштадтского - Проблемы миссии в условиях отсутствия в России национальной идеи - Причины наших проблем и неудач - Миссионерство и методы современной пропаганды - отличия и противоречия - О соотношении светской и духовной власти

Статьи

Право на казнь - О потерянном целомудрии - Страсти по Олимпиаде - О подлинном народном единстве - «Река времени»: путь в вечность или в тупик? - Без Причастия нельзя научиться любить - Мечты господина Швыдкого сбываются - Главный выбор жизни - Рождественский пост - Провинциальная история - Православная миссия: на войне как на войне - Ученики, забывшие заповедь Учителя - Хула на Церковь... при поддержке чиновников и милиции - «А вы почему молчите? Вы же Богу служите...» - Мерзость перед Богом - Выбор духовного тупика - Жертвенная любовь к падшим родителям - Господи, прости нас, грешных, за детскую боль - Как научиться любить? - Зачем надо ходить в церковь? - Духовная усталость от неопределенности - Зачем вы это сделали? - Забытая премудрость Божия - Матильда, Матильда-, Матильда-, Матильда-N - Псевдодуховные идеалы от министерства культуры - Неуслышанный призыв Иоанна Кронштадтского - Простая детская проповедь - О многострадальной Архангельской земле замолвите слово

Интервью и комментарии СМИ