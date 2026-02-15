«О жизни и смерти» — это содержательный сборник трудов протоиерея Евгения Соколова, известного своей активной просветительской деятельностью и прямотой в обсуждении острых нравственных вопросов. В книгу вошли выступления, статьи и интервью, в которых автор рассматривает человеческое существование в перспективе вечности. Основная мысль отца Евгения заключается в том, что отношение человека к смерти напрямую определяет качество его жизни: только тот, кто осознает временность земного пути, способен расставить правильные приоритеты и обрести подлинный смысл бытия.
Автор затрагивает широкий спектр тем — от проблем современного воспитания и кризиса семьи до глобальных вызовов цивилизации. Отец Евгений не боится давать жесткие оценки социальным порокам, призывая читателя к внутреннему отрезвлению и покаянию. Он подчеркивает, что вера — это не набор обрядов, а живой выбор между светом и тьмой, который мы совершаем ежедневно. Книга написана живым, доступным языком и нацелена на пробуждение совести, предлагая православный взгляд на самые болезненные вопросы современности и напоминая о надежде на воскресение, которая обесценивает страх перед концом земного пути.
Протоиерей Евгений Соколов - О жизни и смерти - Выступления, статьи, интервью
3-е издание, дополненное. - Архангельское отделение ВРНС: Деловой вестник Поморья, 2020. – 333 с.
ISBN 978-5-906507-15-0
Протоиерей Евгений Соколов - О жизни и смерти – Содержание
Слово архипастыря - Биография
Выступления
О жизни и смерти - О жестокости в семейных отношениях - Педагогика святого Иоанна Кронштадтского - Проблемы миссии в условиях отсутствия в России национальной идеи - Причины наших проблем и неудач - Миссионерство и методы современной пропаганды - отличия и противоречия - О соотношении светской и духовной власти
Статьи
Право на казнь - О потерянном целомудрии - Страсти по Олимпиаде - О подлинном народном единстве - «Река времени»: путь в вечность или в тупик? - Без Причастия нельзя научиться любить - Мечты господина Швыдкого сбываются - Главный выбор жизни - Рождественский пост - Провинциальная история - Православная миссия: на войне как на войне - Ученики, забывшие заповедь Учителя - Хула на Церковь... при поддержке чиновников и милиции - «А вы почему молчите? Вы же Богу служите...» - Мерзость перед Богом - Выбор духовного тупика - Жертвенная любовь к падшим родителям - Господи, прости нас, грешных, за детскую боль - Как научиться любить? - Зачем надо ходить в церковь? - Духовная усталость от неопределенности - Зачем вы это сделали? - Забытая премудрость Божия - Матильда, Матильда-, Матильда-, Матильда-N - Псевдодуховные идеалы от министерства культуры - Неуслышанный призыв Иоанна Кронштадтского - Простая детская проповедь - О многострадальной Архангельской земле замолвите слово
Интервью и комментарии СМИ
Учиться любви - Говорить о какой-то защите детей в России просто неумно и неуместно - Отлучение от Церкви - это акт гуманности - Патриарх на Русском Севере: встреча с духовным отцом - Жизнь от Бога - и смерть от Бога - Нельзя уподобляться всем тем, кого воцерковляешь - Акция движения «Наши» нивелирует святость - Священство - это не профессия, которую можно поменять - Соблюдая пост, мы учимся любви - Архангельские судьи ответят перед Богом за узаконивание содомии - Наши школьники истосковались по духовным беседам - На распутье: год наступивший и итоги прошедшего - Церковь - не универмаг - Любящий отец наказывает своих детей - Чтобы не бояться конца света, нам нужно восстановить утраченную связь с Богом - Онкология - особая болезнь - В храм приходят люди, которые хотят научиться любить - В тюрьме души чутки к фальши, с ними надо быть откровенным - Причащаясь, мы даём обещание стать святыми - Содомский грех, возводимый в норму, приближает мир к апокалипсису - Улицы, названные в честь палачей, должны быть переименованы - Разделять нас на белых и красных, действительно, не надо! - Отличие православия от других конфессий - в понимании любви как жертвенности - Без Бога светское общество обречено на распад и гибель - Почему Толстому и Достоевскому мат был не нужен, чтобы выразить чувства героев?! - Скажите, пожалуйста, с детством можно прощаться пьяным?! - Как любой живой организм, Церковь может болеть - Церковь должна свидетельствовать о правде Божией - Духовная школа бизнеса - Болезни тела исцеляет душа - Столетие русской катастрофы: почему мы ее допустили? - Гадание в Святки - это обращение к сатане - Любовь русской женщины спасла нашу страну - Почему нельзя вернуть оценки по поведению в школьные дневники? - Как лечить душу? - Вирус самоубийства - Зло появляется как уничтожение добра - Христиане должны создавать оазисы любви - Пасха - это праздник свободы - Почему подростки теряют веру? - Главного подарка в мешке не оказалось
