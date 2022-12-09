Соколов - Печалование патриархов

Начало научных занятий византийской историей в Санкт-Петербургской Духовной академии. — Первые научные опыты в этой области знания: труды о. прот. И. Л. Янышева и профессора И. В. Чельцова. — Академическое издание византийских историков в русском переводе. — Византологичес-кие труды профессоров Е. И. Ловягина и А. Л. Катанского. — Приват-доцент по кафедре истории Византии иеромонах (впоследствии — митрополит) Герасим Яред и его диссертация о патриархе Фотии. — Византологические труды профессоров И. В. Чельцова и Т. В. Барсова.

Начало научных занятий византийской историей восходит в Санкт-Петербургской Духовной академии к самой середине XIX в., т. е. к тому времени, когда и в Западной Европе, и в России стали обнаруживаться первые серьезные попытки в области научного византиноведения. Это свидетельствовало о чуткости академических профессоров к научным запросам современности, о понимании ими подлинных задач исторической науки. Ясно, что Санкт-Петербургская академия и тогда стояла на высоте научных требований. В чем же, на первых порах, выразилась здесь византологическая традиция?

По самому существу академической науки, ученое внимание профессоров было сосредоточено на церковной истории Византии. К области этой науки и относятся первые печатные опыты академических ученых. Эти опыты касаются, главным образом, двух вопросов: отделения Западной церкви от Восточной и — внешнего положения Византийской церкви в XI—XIII вв.

Иван Иванович Соколов - Византологическая традиция в Санкт-Петербургской Духовной академии. Печалование патриархов перед василевсами в Византии IX-XV вв. Патриарший суд над убийцами в Византии в X-XV вв. О поводах к разводу в Византии IX-XV вв.

(Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»)

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 320 с.

ISBN 5-89740-121 -7

Иван Иванович Соколов - Византологическая традиция в Санкт-Петербургской Духовной академии. Печалование патриархов перед василевсами в Византии IX-XV вв. Патриарший суд над убийцами в Византии в X-XV вв. О поводах к разводу в Византии IX-XV вв. - Содержание

Византологическая традиция в Санкт-Петербургской Духовной академии

Печалование патриархов перед василевсами в Византии IX-XV вв.

Патриарший суд над убийцами в Византии X-XV вв.

О поводах к разводу в Византии IX-XV вв.

Послесловие