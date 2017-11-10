Жестокие потрясения, революции, войны неизменно сопровождали человечество на протяжении всей истории. Однако XX век явил такие бездны зла и насилия, в сравнении с которыми померкли ужасы прошлых эпох. Еще одной приметой столетия стало возникновение политических систем и режимов, отрицающих традиционные ценности, религию, духовность, мораль. То, что всегда преследовалось и осуждалось, вылезло на поверхность и стало преподноситься как норма.

Одной из таких доктрин, овладевшей (и где-то продолжающей владеть до сих пор) умами миллионов людей, стало учение Маркса и Энгельса. Это учение породило, в свою очередь, различные партии и движения, которые провозгласили своей целью ниспровержение существующего государственного порядка, ликвидацию частной собственности и кардинальное переустройство всех сфер общественной жизни.

Соколов Дмитрий - Полигон смерти: Коммунистический террор в Крыму в 1917-1921 годы

М.: Духовное просвещение, 2016. 80с.

ISBN 5-8528-136-4

Соколов Дмитрий - Полигон смерти: Коммунистический террор в Крыму в 1917-1921 годы - Содержание

Предисловие

ТЕРРОР ДО ТЕРРОРА

Между революциями

Севастополь — южный Кронштадт

Трагедия в Евпатории

Завоевание Ялты

Феодосийские большевики-работорговцы

В захваченном Симферополе

Керчь — ни капли крови

Убийства на экспорт

Февральская бойня

ОПЕРАТИВНАЯ ПАУЗА

Крым вновь большевистский. КССР

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Падение Белого Крыма

Война продолжается

Без чести и жалости

Тюремный архипелаг

Кровавые будни

В тисках диктатуры

Заключение

Соколов Дмитрий - Полигон смерти: Коммунистический террор в Крыму в 1917-1921 годы - Заключение

Время революций 1917 г. и Гражданской войны — один из самых трагичных периодов в истории Крыма и всей страны в XX столетии. Из мирного курортного региона полуостров превратился в арену кровопролития, Крым стал полем для экспериментов по выведению «новой исторической общности». Не представляется возможным дать точные цифры погибших на полуострове в результате террора и боевых действий. Однако бесспорно: жертвы исчисляются многими тысячами. Спасая свои жизни, тысячи людей вынуждены были навсегда покинуть страну, уйдя в эмиграцию. Оперируя примерными данными, современные историки составили картину убыли населения полуострова за 1917-1921 гг. Например, по данным Т. Быковой, за этот период численность одних только городских жителей Крыма уменьшилась более чем на 100 тыс. человек.

И это было только начало. Осенью 1921 г. на многострадальную землю Тавриды обрушилось новое страшное бедствие — голод 1921-1923 гг. Вызванная в значительной мере природными факторами (невиданной за последние 50 лет засухой летом 1921 г., нашествием саранчи и проливными дождями 1922 г.) гуманитарная катастрофа усугублялась преступной политикой власти. Голод не только уносил множество жизней — для кого-то он отменял нравственные законы. 1 июня 1922 г. севастопольская газета «Маяк коммуны» писала: «Это был не просто голод, это голоду ведущий к вымиранию целых селений и безумству людоедства». К лету 1923 г. количество жителей полуострова, погибших голодной смертью, превысило 100 тыс. человек.

Особенно сильный удар голод нанес по крымско-татарскому населению, сократившемуся на 25%. В Карасубазаре число жителей уменьшилось на 48%, в Старом Крыму — на 40,8%, Феодосии — на 35,7%, в Судакском районе — на 36%, многие деревни горного Крыма вымерли полностью. С тех пор минули десятилетия, но вызванный смутой общественный и духовный раскол не преодолен до сих пор. И сейчас находится немало людей, считающих левоэкстремистские методы приемлемым способом решения экономических и социальных проблем.

В духовном плане крымская драма служит наглядным примером того, как низко могут пасть люди, отказавшиеся от христианских заповедей. Под влиянием лжеидеи они утрачивали человечность и становились рабами страстей и порочных инстинктов. Считая себя вершителями судеб миллионов и навязывая им свою волю, эти люди многократно преуспели во зле, но все же не добились полной победы. Спустя десятки лет жизнь явила со всей очевидностью безумие советских социальных экспериментов. Их катастрофические последствия сказываются сегодня и будут сказываться еще очень долго. Преодоление их значимо не только для предупреждения возможных рецидивов. Современное переживание трагедии прошлого — свидетельство о Боге, шаг на пути к покаянию и духовному очищению. Без этого невозможно подлинное национальное возрождение.