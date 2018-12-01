История Ветхого Завета предполагает не столько внимание к историческому аспекту как таковому, то есть к канве событий, сколько проникновение в текст Священного Писания, его осмысление. К сожалению, часто православное духовенство плохо знает Библию. Рядовая баптистка знает больше, и поэтому наша полемика с иноверцами затруднительна, несмотря на священнический апломб, который встречается и у получивших опыт священнического служения. Обращение к истории Ветхого Завета предполагает:

уяснение причин того, что из обширной еврейской письменности были избраны именно эти книги;

изучение истории переводов;

разбор Книг Моисея (Тора - Пятикнижие).

Прежде всего, важно понять причины появления Священного Писания. Ведь о Боге, мире и человеке мы можем знать и помимо Священного Писания.В основной массе люди индифферентны. Апостол Павел писал: Ибо невидимое Его, вечная сила и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы (Рим. 1, 20).

Природа устроена по четким законам, и во всем видно господство одних существ над другими. Бог создал мир очень разумным. Человек же не в состоянии создать ни одной живой клетки (генная инженерия занимается только урезыванием генов), хотя готовит полет на Марс и за полчаса может уничтожить все живое. Бог является Софией - Премудростию - это не женское имя, как мы привыкли думать. Русское слово Бог происходит от «богатырь», «богатый», т.е. «владеющий». Господь - значит «господин». Немецкое Готт и английское Год берут начало от слов «good» (англ.), «gut» (нем.) - «хороший».

Пространство - материя и время - вот условия существования тварного. Человек живет от силы 70-80 лет, и, несмотря на успехи медицины и фармацевтики, он не в состоянии увеличить это время. Бог нематериален и является вне тварного материального мира. Бог сообщает о Себе, мире и человеке. Откровение является даром любви человеку от Бога, это свободный дар для пользы человека, который возвышает его над тварным.

Епископ Сергий - Соколов - История Ветхого Завета

Общество памяти игумении Таисии, 2008. - 368 с.

ISBN 978-5-91041-067-5

Епископ Сергий - Соколов - История Ветхого Завета - Содержание

ОБ АВТОРЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

• Употребительные названия состава Священных Книг

• Значение Ветхого Завета для христиан

• Богодохновенность Священного Писания

• Каноничность и неканоничность Книг

• Краткая история создания Ветхозаветного канона.

• История переводов Священного Писания

• Арамейские переводы

• Греческий перевод: Септуагинта

• Латинский перевод: Вульгата

• Славянская Библия

• История русского перевода Библии

• Сирийский перевод: Пешито

• Армянский перевод

• Грузинский перевод.

• Виды изъяснения смысла Священного Писания

• Трудности изъяснения Священного Писания

• Способы изъяснения Священного Писания

• Общие сведения о законоположительных Книгах Ветхого Завета.

• Религия - союз благочестия

СОТВОРЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА

• Книга Бытия

• Сотворение Богом мира

• Начало дней творения

• Библейские дни Творения

• Жизнь первых людей в раю

• Грехопадение прародителей

• Грехопадение. Диалог падших Адама и Евы с Богом

• Жизнь первых людей после изгнания из рая. Каин и Авель

• Каиниты - потомки Каина

• Потомки Сифа

• Естественные предпосылки долголетия и сокращения жизни

• Нравственное состояние допотопного общества

• Сыновья Ноя и пророчество Ноя о них

• Расселение человечества после Потопа и образование еврейского народа

• Избрание патриарха Авраама

• История Иакова

• Жизнь патриарха Иосифа

• Пророчества Иакова о судьбах народа

• Хронология Ветхозаветной истории

КНИГИ ПРОРОКОВ

• Пророки - как посредники между Богом и человеком и предвестники Христа

• Значение Богочеловечества Иисуса Христа

• Служение пророка Исаии

• Жизнь и служение пророка Иеремии

• О пророчествах Иеремии

• Плач Иеремии

• Послание Иеремии

• Книга пророка Варуха

• Жизнь и пророчества Иезекииля

• Книга пророка Даниила

• Пророчества Осии

• Пророчества Иоиля

• Пророчества Амоса

• Пророчества Авдия

• Пророчества Ионы

• Пророчества Наума

• Пророчества Михея

• Пророчества Аввакума

• Пророчества Софонии

• Пророчества Аггея

• Пророчества Захарии

• Пророчества Малахии

• Время служения пророков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Творения святого отца нашего Кирилла Александрийского: изложение

I. Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел

О рыжей юнице (телице), сожигаемой вне стана

О медном змие

II. Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Второзакония

О телице, жилы которой перерезаны в долине

О пленной женщине, у которой острижены волосы и ногти

О том, кто ведет войну против врагов

О камнях, помазанных известью

Об избрании Иисуса

III. Толкования на пророчества Исаии

Толкование на главу 11

Из Толкований на главы 3 -7

О последних событиях, имеющих совершиться в конце мира. Сост. И. П. Козельской Введенской Оптиной пустыни

Наставление старцев Оптиной пустыни монахам и мирянам

ЛИТЕРАТУРА

Епископ Сергий - Соколов - История Ветхого Завета

Что человеку легче познавать из этой триады «Бог, мир, человек»? На первом месте - мир, затем - человек и на третьем месте - Бог. Мир легче познается, так как он прост, неодушевлен (его изучают химия, археология). Одушевленный мир изучают биология, зоология и т.п., а также молодые науки (психология и т.д.). Человек есть существо разумное, свободное и смертное (этим он отличается от Ангелов), но у человека бессмертна душа. Бог вдунул душу в человека, который является тварным, конечным существом. Что означает «вдунуть»? Из своего «внутреннего человека» дать нечто такое, что оживит вылепленную фигурку человека из шины. Итак, душа создана самим Богом,и на ней отпечаток Божества, и поэтому человек свободен и разумен.

Бог - чистый, абсолютный Дух. Мир - материя. Человек - материя и дух (или душа). Это отличие человека от мира делает его трудно познаваемым: трудность определяется свободой духа. Изучить Божество совершенно невозможно, поэтому Бог даровал еще первым людям информацию о Себе, которая существовала сначала в устной форме, а затем по мере надобности была записана. На протяжении человеческой истории возникло большое количество религий. Естественные религии основаны на естественном откровении. Они примитивны и, хотя имеют рациональные зерна, но в них есть и огромное количество примесей и измышлений. Сверхъестественное Откровение дано Богом и возвещает Истину в Священных Книгах Ветхого и Нового Завета - Библии.

Библия - это наиболее распространенное название Книг Священного Писания (τα βιβλία -«книги»). В греческом языке звук б отсутствует. Начало греческого алфавита - буквы альфа, бета, гамма, дельта. Так их произносят на Западе. Бета по-гречески произносится как вита. В латинской транскрипции пишется Biblia. Это не единственный случай замены буквы. В греческом языке отсутствуют и шипящие звуки. При переводе на греческий все они заменяются буквой с. Так, имя Иешуа отражает первоначальное древнееврейское произношение, тогда как греки произносят Иисус. Т.к. греки обычно произносят собственные имена на ос в конце, то добавилась еще одна буква с. Подобным образом, имя Моше трансформировалось по-гречески в Моисей.

Некогда существовал финикийский город-порт Библос, который занимался торговлей папирусом. Папирус был изобретен египтянами за 3000 лет до Р.Х., но самыми крупными распространителями бумаги были финикийцы. От названия писчего материала получили название книги, так же, как ткани бостон, кашемир получили название от городов, где они производились. Могут быть приведены и другие подобные примеры. По-еврейски Священное Писание звучит Гассэфарим, что происходит от глагола саффар, в переводе «сбривать, очищать кожу от волос». Древние евреи писали на пергаменте, т. е. на коже молодых барашков. Отсюда ясно, как дорог был материал. Библия занимала целый книжный шкаф и стоила баснословно дорого.

Позже к названию Книги стали добавлять слово Святые. Св. папа Климент Римский в Первом Послании к Коринфянам употребляет выражение Святые Книги, а во Втором Послании говорит просто Книги. Св. Иоанн Златоуст в IV -V веках, благодаря проповедничеству, распространил это название. Латинское б обычно по-русски произносится как в. Мы говорим не Бенедикт, Базилио, Барбара, а Венедикт, Василий, Варвара, но заимствовали у Запада латинскую форму наименования Библия.

Термин Ветхий Завет впервые во Втором Послании к Коринфянам употребил апостол Павел в середине I века: Но умы их ослеплены: ибо то же

самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом (2 Кор. 3, 14). Термин Новый Завет появляется у знаменитого западного учителя Церкви Тертуллиана (160-220 гг.) в выражении Ветхий и Новый Завет, где подчеркнуто их единство.

Церковь терзали многочисленные ереси, и в том числе гностиков, которые считали, что им открыто тайное знание христианства. Они совершенно по-своему трактовали Писание. Многие отрицали богодохновенность Ветхого Завета, где они встречали Бога злого и мстительного, отличающегося от Новозаветного Бога. То есть у них было «два Бога». Однако святые Отцы постоянно подчеркивали единство Заветов.

Если христиане опирались на Предание, то сектанты говорили, что знают «нечто». Они отличались аскетизмом, отчего в них происходила страшная гордость. Если бы христианство поддалось такому искушению, как отрицание Ветхого Завета, то исчезла бы историческая картина появления Христа. Один из ересиархов, Маркиан, который жил во II веке, полностью отверг Ветхий Завет и Евангелие от Матфея, Марка, Иоанна, говоря, что в них очень силен иудейский дух. Он признавал только Евангелие от Луки и Послания апостола Павла. Поэтому Тертуллиан с таким раздражением пишет об этом уроженце Черного моря: «Есть ли этой земле звери более жестокие, чем Маркиан, есть ли крысы, у которых зубы острее, чем у этого грызуна Евангелий?»