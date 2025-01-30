Соколов - Занимательная история Древней Церкви - книги и модуль BibleQuote
Tеодор Моммзен как-то сказал, что история человечества похожа на роман, написанный самим Творцом.
Понятно, что такая метафора слишком однобока, но если смотреть на всемирную историю как на книгу, то церковная летопись окажется одной из самых интересных глав. Будь ты верующий или атеист, мусульманин или иудей, буддист или приверженец Конфуция — хроника этих драматических событий поневоле увлечет каждого, кто любит заглядывать в прошлое в поисках вечных истин или просто занимательных сюжетов.
В самом деле, трудно найти другой исторический материал, в котором красота слога так удачно сочетается с живостью повествования, а достоверность факта — с философской глубиной.
Жизнь отдельных личностей и целых эпох представлена здесь во всей своей сложности и полноте и со всеми крайностями и парадоксами человеческой натуры.
Владимир Соколов - Занимательная история Древней Церкви - От гонений к триумфу
Владимир Соколов. — М. : Ломоносова — 2016. — 280 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-302-5
Владимир Соколов - Занимательная история Древней Церкви - От гонений к триумфу
Предисловие
Часть I. Как и почему возникла Церковь
- Глава первая. Новая коллегия
- Глава вторая. Четыре путешествия Павла
- Глава третья. Жизнь ранних христиан
Часть II. Кровь мучеников — семена Церкви
- Глава первая. Империя против Церкви
- Глава вторая. Мученики и императоры
- Глава третья. Императоры и мученики
Часть III. Рождение богословия и первые ереси
- Глава первая. Мыслящее христианство
- Глава вторая. Гностицизм
- Глава третья. Центробежная Церковь
Часть IV. Как императоры стали христианами, или Церковь торжествующая
- Глава первая. Константин
- Глава вторая. Первый Вселенский собор
- Глава третья. Констанций и Юлиан
Часть V. Пшеницы и плевелы
- Глава первая. Расцвет богословия и новая волна ересей .
- Глава вторая. Несторианский раскол
- Глава третья. Запад в V-VI веках
Приложение
Владимир Соколов - Занимательная история Древней Церкви - От гонений к триумфу - Предисловие
Церковная история больше всего похожа на универсальную энциклопедию веков, где духовные прозрения идут рука об руку с мелочами быта, нравственные подвиги соседствуют с фанатичным изуверством, а жестокие войны — с диспутами мудрецов.
Церковь существует уже 2000 лет. За прошедшие столетия фундамент этой древней постройки не раз давал трещины и подвергался потрясениям и ударам, способным сокрушить любое здание. Несмотря на это, Церковь и сегодня по-прежнему уверенно стоит на месте, а ее проповедь спустя два тысячелетия для многих звучит столь же ново и свежо, как и в первые годы христианства. В каждом поколении она находит себе все новых приверженцев, независимо от их национальности, темперамента, возраста, образования и рода занятий. Как бы мы ни относились к Церкви, нельзя не признать, что в ее лице мы имеем дело с сильным и жизнеспособным организмом, занимающим свое авторитетное место в обществе и прямо или косвенно влияющим на взгляды и поступки наших современников. Не будет преувеличением сказать, что, познавая историю Церкви, мы тем самым познаем самих себя.
Что такое Церковь? По-гречески церковь называется «экклезия» — так еще во времена афинского правителя Солона называли общее собрание граждан, которое созывали для решения самых важных и неотложных дел. Русская «церковь» — в древности говорили «цръкы» — происходит от другого греческого слова — буквально «Божий дом». Говоря современным языком, это сообщество людей, действующих ради общей цели (сейчас бы такой союз назвали партией). Первая Церковь была очень проста, во главе ее стояла небольшая группа проповедников и старейшин, которые отличались от своей паствы только личным авторитетом. Но со временем Церковь расширялась и росла: менялся ее строй, усложнялась иерархия, простая вера обрастала сложными догматами. Скромные «вечери любви» превратились в пышные и торжественные церемонии, где каждое слово и действие были продуманы до мелочей. Постепенно Церковь вошла в плоть и кровь государства, вытеснив прежние религии и превратившись в важный, а порой и ключевой элемент европейской истории. Начиная с IV века церковные события так тесно переплетаются с мирскими, что одно уже трудно отделить от другого. Государственная политика, дворцовые перевороты, любовные интриги императоров, нашествия варваров, вселенские соборы, гражданские войны и бунты, крестьянские подати, выборы патриархов, творения искусства — все это неразрывно связано друг с другом и течет одним потоком бурной полнокровной жизни.
Но у церковной истории есть одно свойство, которое отличает ее от любой другой. По учению христиан Церковь — не просто организация или союз, а таинственный организм, где земное сочетается с небесным. Церковная история — это колосс, ноги которого стоят в земле и грязи, а голова уходит в облака. Тем, кто верит в этот постулат, нет ничего интересней и поучительней, чем следить за переплетением божественной и человеческой воли, проявлением духа через плоть, вечного через временное. Но и тем, кто в это не верит, будет интересно читать церковную историю как увлекательную книгу, полную необычайных положений и замечательных характеров. Любители остросюжетных жанров найдут в ней элементы трагедии и фарса, детектива и судебной хроники, волшебной сказки и даже скабрезного романа. Для ценителей истории это ценный источник сведений о прошлом, достоверный, разнообразный и противоречивый, как сама жизнь. А для интересующихся философией и познанием основ вещей — сокровищница блестящих интеллектуальных споров и дискуссий, головокружительных идей и глубоких прозрений о корнях мироустройства и сути человеческой природы.
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