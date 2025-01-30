Tеодор Моммзен как-то сказал, что история человечества похожа на роман, написанный самим Творцом.

Понятно, что такая метафора слишком однобока, но если смотреть на всемирную историю как на книгу, то церковная летопись окажется одной из самых интересных глав. Будь ты верующий или атеист, мусульманин или иудей, буддист или приверженец Конфуция — хроника этих драматических событий поневоле увлечет каждого, кто любит заглядывать в прошлое в поисках вечных истин или просто занимательных сюжетов.

В самом деле, трудно найти другой исторический материал, в котором красота слога так удачно сочетается с живостью повествования, а достоверность факта — с философской глубиной.

Жизнь отдельных личностей и целых эпох представлена здесь во всей своей сложности и полноте и со всеми крайностями и парадоксами человеческой натуры.

Владимир Соколов - Занимательная история Древней Церкви - От гонений к триумфу Владимир Соколов. — М. : Ломоносова — 2016. — 280 с. — (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-302-5

Владимир Соколов - Занимательная история Древней Церкви - От гонений к триумфу