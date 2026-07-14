Соколова - Библия в рассказах для детей

Книга Ольги Соколовой представляет собой глубоко продуманное, педагогически выверенное и богословски точное изложение библейской истории, специально адаптированное для детского восприятия. Автор берет на себя колоссальный труд по переводу сложных, монументальных истин Священного Писания на доступный, живой и образный язык, не лишая при этом текст его сакральной глубины и нравственной силы. В основе повествования лежит стремление не просто познакомить ребенка с историческими фактами Ветхого Завета, но сформировать в его сознании цельную христианскую картину мира, где каждое событие священной истории имеет непосредственное отношение к жизни самого читателя. Особый акцент делается на воспитании совести, понимании природы добра и зла, а также на важности личного, доверительного общения с Творцом.

Издание отличается четкой структурой, гармонично вписывающейся в учебно-методические программы катехизации и религиозного образования, что делает его незаменимым пособием как для воскресных школ, так и для домашнего, семейного чтения. Каждая глава, повествующая о патриархах, пророках и праведниках, аккуратно подводит юного читателя к осознанию непреложности Божиего Промысла и спасительного замысла Творца о человечестве. Автор мастерски использует метод прообразов, связывая ветхозаветные события с новозаветной реальностью, тем самым закладывая прочный фундамент для дальнейшего, более глубокого изучения православного богословия и литургической жизни Церкви.

Соколова Ольга – Библия в рассказах для детей

М.: ООО «Духовное преображение», 2024. – 352 с.

ISBN 978-5-00059-640-1

Соколова Ольга – Библия в рассказах для детей – Содержание

Ветхий Завет