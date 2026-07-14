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Соколова - Библия в рассказах для детей

Соколова - Библия в рассказах для детей
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Family, Educational

Книга Ольги Соколовой представляет собой глубоко продуманное, педагогически выверенное и богословски точное изложение библейской истории, специально адаптированное для детского восприятия. Автор берет на себя колоссальный труд по переводу сложных, монументальных истин Священного Писания на доступный, живой и образный язык, не лишая при этом текст его сакральной глубины и нравственной силы. В основе повествования лежит стремление не просто познакомить ребенка с историческими фактами Ветхого Завета, но сформировать в его сознании цельную христианскую картину мира, где каждое событие священной истории имеет непосредственное отношение к жизни самого читателя. Особый акцент делается на воспитании совести, понимании природы добра и зла, а также на важности личного, доверительного общения с Творцом.

Издание отличается четкой структурой, гармонично вписывающейся в учебно-методические программы катехизации и религиозного образования, что делает его незаменимым пособием как для воскресных школ, так и для домашнего, семейного чтения. Каждая глава, повествующая о патриархах, пророках и праведниках, аккуратно подводит юного читателя к осознанию непреложности Божиего Промысла и спасительного замысла Творца о человечестве. Автор мастерски использует метод прообразов, связывая ветхозаветные события с новозаветной реальностью, тем самым закладывая прочный фундамент для дальнейшего, более глубокого изучения православного богословия и литургической жизни Церкви.

Соколова Ольга – Библия в рассказах для детей

М.: ООО «Духовное преображение», 2024. – 352 с.
ISBN 978-5-00059-640-1

Соколова Ольга – Библия в рассказах для детей – Содержание

Ветхий Завет

  • Сотворение мира

  • Адам и Ева в раю

  • Первый грех

  • Изгнание из рая

  • Каин и Авель

  • Ноев ковчег

  • Вавилонская башня

  • Вера Авраама

  • У дуба Мамврийского

  • Гибель Содома и Гоморры

  • Авраам и Исаак

  • Исав и Иаков

  • Лестница Иакова

  • Двенадцать сыновей Иакова

  • Иосиф в рабстве

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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