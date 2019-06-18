Юрий Сокольский – Жизнь людей в Древнем Риме

Человеческая цивилизация начала развиваться в разных частях нашей планеты в разные сроки: в Египте, Индии, Китае — с IV тысячелетия до н. э., в Месопотамии — с III тысячелетия, в Мексике — со II тысячелетия, в Греции и в Риме — с I тысячелетия до н. э. Написано изрядное число многостраничных научных монографий о Древнем Риме — об его военном, политическом, экономическом, культурном значениях.

В нашей небольшой книжке мы кратко этого касаемся, но сосредотачиваемся на описании жизни людей в то отдалённое от нас время. Однако историки того периода (Плиний, Плутарх, Полибий, Светоний, Тацит) пишут только о знаменитых с их точки зрения личностях — об императорах, консулах, военачальниках. О людях, стоящих на общественной лестнице ниже, сведений нет (кроме Спартака, вождя восстания рабов).

Поэтому писатели, создававшие художественные произведения о тех временах (таких книг тоже немало), были вынуждены придумывать сцены, диалоги и т. п. Мы избавлены от необходимости прибегать к художественным вымыслам — из-за малого объёма книжки — и ограничиваемся только историческим фактами (с учётом их сегодняшней интерпретации). Тринадцать лет тому назад в нашем городе была издана книга профессора Сергиенко М. Е. «Жизнь в Древнем Риме».

Это был курс лекций, которые профессор в течение трёх лет читала студентам местного университета. С присущей университетскому курсу тщательностью, там детально освещены все аспекты жизни населения города: жилища, бани, рынки и т. п. В лекциях, в основном, рассматривался только первый век нашей эры — от Октавиана Августа до Траяна. В нашей книжке, которая посвящена той же теме, охвачен весь период существования Древнего Рима, что составляет (вместе с Византией) 22 века.

Наша книжка вдвое меньше по объему, чем книга профессора, так что у нас рассмотрение аналогичных и других аспектов жизни римлян неизбежно более поверхностно. Поэтому выпускники истфака университета, возможно, сочтут Главу I (а также Главу III) малоинформационными. Зато в Главе II найдут для себя немало нового и интересного как профессиональные историки, так и рядовые любители истории.

Мы старались найти связь между далёким прошлым и современностью: что и в каком виде дошло до наших дней, изменились ли характеры людей и их взаимоотношения за два прошедших тысячелетия. Такие попытки тоже неоднократно велись, но всякий раз это происходит по-новому. В книжке использованы отрывки из произведений двух отечественных писателей, где затрагивается жизнь в Древнем Риме. Частично использованы материалы из ранее опубликованных рассказов автора.

Юрий Сокольский – Жизнь людей в Древнем Риме

Издательство – «Нестор-История» – 140 с.

Санкт – Петербург – 2013 г.

ISBN 978-5-905988-67-7

Юрий Сокольский – Жизнь людей в Древнем Риме – Содержание

Введение

Глава I. Взлёт и падение Римской державы

Первые цари

Республика

Первый триумвират

Второй триумвират

Римская Империя в I веке

Римская Империя во II веке

Римская Империя в III-IV веках

Падение Западной Римской Империи

Падение Восточной Римской Империи

Глава II. Вспоминая Древний Рим

Новое летоисчисление

Женщины-правительницы

Нравы в Римской державе

Рабы и вольноотпущенники

Самоубийцы

Самозванцы

Из жизни римских Пап

Что к нам пришло из Древнего Рима?

Женский праздник

Глава III. Ещё одна Римская Империя

Заключение

Приложение № 1 (к Главе I)

Императоры Древнего Рима (Западной Империи)

Императоры Восточной Империи

Приложение №2 (к Главе II)

Латинские слова в русском языке

Приложение № 3 (к Главе III)

Императоры Священной Римской Империи

Литература

Юрий Сокольский – Жизнь людей в Древнем Риме – Первые цари

Историю Древнего Рима начали описывать профессиональные историки спустя четыре века после основания города (первоначально деревни). Поэтому сведения о первых столетиях города основаны на преданиях и легендах, они не могут считаться достоверными. Однако за неимением другой информации нынешние историки используют эту с обязательным добавлением, что то лишь «античная традиция». Нечто похожее имеет место и в отношении Троянской войны. О ней мы знаем из поэмы Гомера «Илиада» и из раскопок Г. Шлимана. Археологические исследования показали, что город (Троя) действительно существовал на том месте, где указывал Гомер, что около 1260 года до н. э. город испытал длительную осаду и был разрушен.

Таким образом, подтвердились основные сведения о Троянской войне, изложенные к «Илиаде». Что же касается вопроса о реальности некоторых персонажей поэмы, таких, например, как Парис и Прекрасная Елена, то это не влияет на общий вывод о действительности происходивших в те далёкие времена событий. Подробно описываемая в «Илиаде» жизнь богов и богинь, проживавших в Греции на вершине горы Олимп, и их влияние на развёртывание и ход Троянской войны, современными историками считается «античной традицией». Расскажем теперь о возникновении Древнего Рима согласно такой «традиции». После окончания Троянской войны, один из её участников, Эней (сын греческой богини Афродиты), прибыл в Италию.

Его сын, Асканий, построил на берегу реки Тибр город Альбалонгу, который сделался со временем главою нескольких городов, а управлял главным городом царь. Один из царей Альбалонги, Нумитор, был свергнут свои братом, Амулием, а единственный ребёнок Нумитора, его дочь Рея Сильвия, была посвящена в весталки (служительницы храма, остававшиеся всю жизнь девственницами), чтобы не иметь потомства. Казалось, теперь Амулий мог безмятежно царствовать, не боясь соперников. Но итальянский бог войны Марс, обитавший на небе, влюбился в Сильвию, овладел ею, и Рея родила двух мальчиков-близнецов, которых она назвала Ромулом и Ремом. Амулий был просто взбешён случившимся, хотя и понимал, что его племянница, Рея Сильвия, не могла не уступить богу Марсу.

Чтобы избавиться от будущих соперников, Амулий приказал бросить братьев-близнецов в реку Тибр. Слуга, которому поручили это осуществить, положил младенцев в корзину и направился к реке. Река в это время разлилась, затопив низменные леса и луга. Слуга длительное время, идя по колено в воде, не мог подойти к руслу глубокого Тибра. А когда корзина, в которой находились младенцы, зацепилась за дерево, слуга повернул назад, оставив корзину на дереве. Но бог Марс с неба следил за судьбой своих сыновей и не дал им погибнуть. Вскоре появилась волчица, которая вскормила детей. Затем мальчиков нашёл пастух (по имени Фастул), который отдал их на воспитание своей жене, Ларентии Акка. У Фастула и Акки было десять сыновей.

Когда Ромул и Рем выросли, они вместе с другими детьми пастуха составили дерзкую шайку, доставлявшую немало хлопот жителям ближайшей местности. А это была земля Нумитора, слуги которого поймали однажды Рема. Так раскрылась тайна обоих близнецов. Далее они жили в доме своего деда. А когда возмужали, то убили Амулия и вновь усадили на царский трон Нумитора. Восстановив справедливость, братья вместе с сыновьями пастуха поселились на Палатинском холме на том самом месте, где были вскормлены волчицей. Здесь они построили город. В самом начале строительства возникла ссора между братьями, и Ромул убил Рема. Поэтому город назвали Римом (по-итальянски — Рома). Это произошло в 753 году до н. э.

Ромул увеличил число граждан Рима, пустив на соседний Капитолийский холм беглецов и недовольных из соседних городов-государств. Ромул соединил всех в один народ, чему способствовали войны с соседями. Рим стал владеть довольно обширными территориями. После 37-летнего правления Ромул умер и, как сын Марса, был взят богами на небо. А в Риме ему теперь поклонялись как новому богу, Квирину. Вторым царём Рима стал Нума Помпилий. Цари тогда были не наследственными, а выборными: их выбирал сенат — собрание из представителей старейших родов. Сенаторам как раз и доставались их должности по наследству, члены этих старейших родов получили название патрициев. Граждане Рима, не входившие в старейшие роды, получили название плебеев.

Царя выбирали на пожизненный срок. В отличие от Ромула, Нума был миролюбивым царём: за 44 года своего правления ни с кем не воевал. Зато Нума строил храмы в честь богов: Юпитера (главного бога), Юноны (его жены), Марса, Квирина, Венеры (богини любви), Майи (богини земли), Термина (бога границ и рубежей), Весты (богини домашнего очага), Януса (бога света). Считалось, что Янус каждое утро открывает небесные ворота и выпускает Солнце, когда начинается день. Янус закрывал за ним эти ворота. Вечером Солнце возвращалось назад, но не с востока, а с запада, то есть через другие ворота. Поэтому у Януса было два лица — для входа и для выхода светила. (Ныне лицемеров называют двуличным Янусом, но сам этот бог, каким его представляли жители Древнего Рима, такого оскорбления не заслуживал).

Нума Помпилий переделал календарь, введённый Ромулом. Тот календарь состоял из 355 дней и начинался с марта (название шло от бога Марса). Часть месяцев имела порядковые номера, например, сентябрь (септембер, седьмой), октябрь (октобер, восьмой), ноябрь (новембер, девятый). Нума передвинул начало года на два месяца вперёд. Первым в году стал месяц январь, название шло от бога Януса. Четвёртый месяц назывался в честь богини Венеры, пятый — в честь богини Майи, шестой — в честь богини Юноны. Месяца, названные ранее по номерам,