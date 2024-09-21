Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I - II

Дорогие читатели!

Мы рады приветствовать вас на страницах издания, в котором собраны алхимические трактаты, переведенные с французского языка.

Во Франции существует множество достойных адептов алхимии, широко известных, как Фламель, Туранжо и другие. Также существовали и анонимы, переводчики и неприметные переписчики текстов, которые не желали обнародовать свои имена, наслаждаясь тайнами в уединении. Для понимающих алхимические тексты ценны не только на латыни, но и на французском, немецком, арабском и многих других языках. Если когда-либо упускалось нечто важное при многократном переписывании текстов, адепты вносили поправки, достигнув тайны знания.

В одном из трактатов вы встретите слова мастера, который утверждает, что слова Гермеса Трисмегиста из «Скрижали» были искажены в потоке времени, но один из адептов алхимии исправил ошибку и привел их истинное звучание. Поэтому знатоки понимают, что тексты на любых языках часто переписывались, кочевали из рук в руки и иногда видоизменялись по различным причинам. Бывали и такие случаи, когда изможденные неудачей и разорившиеся практики делания намеренно создавали различные ошибки, мстя за то, что были потрачены все деньги, силы и здоровье взамен на неудачу.

Также могут встречаться недочеты из-за непонимания таких понятий, как: Менструум, Меркурий, Сульфур, Мышьяк, Золото, Месячные Дианы, Голуби, Сталь и так далее, поскольку у алхимиков существовал особенный метафоричный язык, и его понимание недоступно для непосвященных.

Мы же надеемся, что данные труды, переведенные с французского языка, просветят искренних дочерей и сыновей алхимического искусства, которые готовы посвятить себя тщательному изучению текстов, внимательно исследовать знание и молить Всемогущего Бога, дабы он своей милостью просветил их умы.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I

Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 610 с.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I – Содержание

Аноним “Собрание философов”

Сансельрьен Туранжо “Ключ к великому Деланию”

Эгидиус де Вадис “Диалог между природой и сыном философии”

Гебер “Сумма совершенств” 1-я книга”

Гебер “Сумма совершенств” 2-я книга”

Батсдорф “Нить Ариадны”

Джулиана Валлахин “Минеральный Глютен”

Ириней Филалет “Открытый вход в закрытый дворец Короля”

Артефий “Тайная книга”

Раймонд Луллий “Ключ”

Раймонд Луллий “Хризопея Господа”

Ян Понтаний “Письмо о философском огне”

Джордж Рипли “Трактат о меркурии и камне философов”

Раймонд Луллий “Пояснение к завещанию”

Раймонд Луллий “Свет меркурия”

Бернард Тревизанский “Вещий сон”

Джордж Рипли “Книга двенадцати врат”

Джордж Рипли “Книга - Молитвенник”

Джордж Рипли “Видение”

Ириней Филалет “Фонтан алхимической истины”

Аноним “Книга Алзе”

Аноним “Аллегория Мерлина”

Роджер Бэкон “Зеркало алхимии”

Парацельс “Трактат о трех основных сущностях”

Парацельс “Сокровище сокровищ алхимиков”

Бернард Тревизанский “Утраченное слово”

Ван Гельмонт “Секрет эликсира бессмертия или алкагеста”

Джордж Рипли “Секретнейшая книга”

Парацельс “Метод экстракции меркурия”

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том II

Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 601 с.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том II – Содержание