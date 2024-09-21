Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I - II
Дорогие читатели!
Мы рады приветствовать вас на страницах издания, в котором собраны алхимические трактаты, переведенные с французского языка.
Во Франции существует множество достойных адептов алхимии, широко известных, как Фламель, Туранжо и другие. Также существовали и анонимы, переводчики и неприметные переписчики текстов, которые не желали обнародовать свои имена, наслаждаясь тайнами в уединении. Для понимающих алхимические тексты ценны не только на латыни, но и на французском, немецком, арабском и многих других языках. Если когда-либо упускалось нечто важное при многократном переписывании текстов, адепты вносили поправки, достигнув тайны знания.
В одном из трактатов вы встретите слова мастера, который утверждает, что слова Гермеса Трисмегиста из «Скрижали» были искажены в потоке времени, но один из адептов алхимии исправил ошибку и привел их истинное звучание. Поэтому знатоки понимают, что тексты на любых языках часто переписывались, кочевали из рук в руки и иногда видоизменялись по различным причинам. Бывали и такие случаи, когда изможденные неудачей и разорившиеся практики делания намеренно создавали различные ошибки, мстя за то, что были потрачены все деньги, силы и здоровье взамен на неудачу.
Также могут встречаться недочеты из-за непонимания таких понятий, как: Менструум, Меркурий, Сульфур, Мышьяк, Золото, Месячные Дианы, Голуби, Сталь и так далее, поскольку у алхимиков существовал особенный метафоричный язык, и его понимание недоступно для непосвященных.
Мы же надеемся, что данные труды, переведенные с французского языка, просветят искренних дочерей и сыновей алхимического искусства, которые готовы посвятить себя тщательному изучению текстов, внимательно исследовать знание и молить Всемогущего Бога, дабы он своей милостью просветил их умы.
Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I
Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 610 с.
Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I – Содержание
- Аноним “Собрание философов”
- Сансельрьен Туранжо “Ключ к великому Деланию”
- Эгидиус де Вадис “Диалог между природой и сыном философии”
- Гебер “Сумма совершенств” 1-я книга”
- Гебер “Сумма совершенств” 2-я книга”
- Батсдорф “Нить Ариадны”
- Джулиана Валлахин “Минеральный Глютен”
- Ириней Филалет “Открытый вход в закрытый дворец Короля”
- Артефий “Тайная книга”
- Раймонд Луллий “Ключ”
- Раймонд Луллий “Хризопея Господа”
- Ян Понтаний “Письмо о философском огне”
- Джордж Рипли “Трактат о меркурии и камне философов”
- Раймонд Луллий “Пояснение к завещанию”
- Раймонд Луллий “Свет меркурия”
- Бернард Тревизанский “Вещий сон”
- Джордж Рипли “Книга двенадцати врат”
- Джордж Рипли “Книга - Молитвенник”
- Джордж Рипли “Видение”
- Ириней Филалет “Фонтан алхимической истины”
- Аноним “Книга Алзе”
- Аноним “Аллегория Мерлина”
- Роджер Бэкон “Зеркало алхимии”
- Парацельс “Трактат о трех основных сущностях”
- Парацельс “Сокровище сокровищ алхимиков”
- Бернард Тревизанский “Утраченное слово”
- Ван Гельмонт “Секрет эликсира бессмертия или алкагеста”
- Джордж Рипли “Секретнейшая книга”
- Парацельс “Метод экстракции меркурия”
Сокровищница Алхимических Трактатов - Том II
Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 601 с.
Сокровищница Алхимических Трактатов - Том II – Содержание
- Аббат Дон Белин “Апология Великого Делания”
- Бернард Тревизанский “Книга естественной философии металлов”
- Глаубер “Трактат об Универсальном Лекарстве”
- Аноним “Пир Мудрецов”
- Захарий “о философии Металлов”
- Красселлам “Свет, Исходящий из Тьмы”
- Аноним “Беседа Марии и Ароса о Магистерии Гермеса”
- Мориенус “о Магистерии Гермеса”
- Аноним “Питьевое Золото Древних”
- Аноним “о Свете Природы”
- Джордж Старки “Меркурий Мудрецов”
- Сильва “Герметический Компендиум”
- Аббат Синезиус “о Философском Камне”
- Бэкон “Трактат о Тинктуре”
- Гермес “Семь Трактатов”
- Аноним “Книга Двенадцати Дверей”
- Калид “Книга Тайн Алхимии”
- Филалет “Краткое Руководство”
- Джордж Старки “Правила Филалета”
- Филалет “Метаморфоза Металлов”
- Кутан “Великое Делание”
- Аноним “Гробница Семирамиды”
- Тревизан “Трактат о Природе”
- Парацельс “Руководство к Камню”
- Герхард Дорн “Аврора Философов”
- Парацельс “о Физической Тинктуре”
- Жорж Ораш “Сад Сокровищ”
- Аноним “Золотое Завещание”
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