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Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I - II

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия
Дорогие читатели!
Мы рады приветствовать вас на страницах издания, в котором собраны алхимические трактаты, переведенные с французского языка.
Во Франции существует множество достойных адептов алхимии, широко известных, как Фламель, Туранжо и другие. Также существовали и анонимы, переводчики и неприметные переписчики текстов, которые не желали обнародовать свои имена, наслаждаясь тайнами в уединении. Для понимающих алхимические тексты ценны не только на латыни, но и на французском, немецком, арабском и многих других языках. Если когда-либо упускалось нечто важное при многократном переписывании текстов, адепты вносили поправки, достигнув тайны знания.
В одном из трактатов вы встретите слова мастера, который утверждает, что слова Гермеса Трисмегиста из «Скрижали» были искажены в потоке времени, но один из адептов алхимии исправил ошибку и привел их истинное звучание. Поэтому знатоки понимают, что тексты на любых языках часто переписывались, кочевали из рук в руки и иногда видоизменялись по различным причинам. Бывали и такие случаи, когда изможденные неудачей и разорившиеся практики делания намеренно создавали различные ошибки, мстя за то, что были потрачены все деньги, силы и здоровье взамен на неудачу.
Также могут встречаться недочеты из-за непонимания таких понятий, как: Менструум, Меркурий, Сульфур, Мышьяк, Золото, Месячные Дианы, Голуби, Сталь и так далее, поскольку у алхимиков существовал особенный метафоричный язык, и его понимание недоступно для непосвященных.
Мы же надеемся, что данные труды, переведенные с французского языка, просветят искренних дочерей и сыновей алхимического искусства, которые готовы посвятить себя тщательному изучению текстов, внимательно исследовать знание и молить Всемогущего Бога, дабы он своей милостью просветил их умы.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I

Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 610 с.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том I – Содержание

  • Аноним “Собрание философов”
  • Сансельрьен Туранжо “Ключ к великому Деланию”
  • Эгидиус де Вадис “Диалог между природой и сыном философии”
  • Гебер “Сумма совершенств” 1-я книга”
  • Гебер “Сумма совершенств” 2-я книга”
  • Батсдорф “Нить Ариадны”
  • Джулиана Валлахин “Минеральный Глютен”
  • Ириней Филалет “Открытый вход в закрытый дворец Короля”
  • Артефий “Тайная книга”
  • Раймонд Луллий “Ключ”
  • Раймонд Луллий “Хризопея Господа”
  • Ян Понтаний “Письмо о философском огне”
  • Джордж Рипли “Трактат о меркурии и камне философов”
  • Раймонд Луллий “Пояснение к завещанию”
  • Раймонд Луллий “Свет меркурия”
  • Бернард Тревизанский “Вещий сон”
  • Джордж Рипли “Книга двенадцати врат”
  • Джордж Рипли “Книга - Молитвенник”
  • Джордж Рипли “Видение”
  • Ириней Филалет “Фонтан алхимической истины”
  • Аноним “Книга Алзе”
  • Аноним “Аллегория Мерлина”
  • Роджер Бэкон “Зеркало алхимии”
  • Парацельс “Трактат о трех основных сущностях”
  • Парацельс “Сокровище сокровищ алхимиков”
  • Бернард Тревизанский “Утраченное слово”
  • Ван Гельмонт “Секрет эликсира бессмертия или алкагеста”
  • Джордж Рипли “Секретнейшая книга”
  • Парацельс “Метод экстракции меркурия”

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том IIСокровищница Алхимических Трактатов - Том II

Пер. с франц. Комитет переводчиков «Зосима», Йос, 2014. – 601 с.

Сокровищница Алхимических Трактатов - Том II – Содержание

  • Аббат Дон Белин “Апология Великого Делания”
  • Бернард Тревизанский “Книга естественной философии металлов”
  • Глаубер “Трактат об Универсальном Лекарстве”
  • Аноним “Пир Мудрецов”
  • Захарий “о философии Металлов”
  • Красселлам “Свет, Исходящий из Тьмы”
  • Аноним “Беседа Марии и Ароса о Магистерии Гермеса”
  • Мориенус “о Магистерии Гермеса”
  • Аноним “Питьевое Золото Древних”
  • Аноним “о Свете Природы”
  • Джордж Старки “Меркурий Мудрецов”
  • Сильва “Герметический Компендиум”
  • Аббат Синезиус “о Философском Камне”
  • Бэкон “Трактат о Тинктуре”
  • Гермес “Семь Трактатов”
  • Аноним “Книга Двенадцати Дверей”
  • Калид “Книга Тайн Алхимии”
  • Филалет “Краткое Руководство”
  • Джордж Старки “Правила Филалета”
  • Филалет “Метаморфоза Металлов”
  • Кутан “Великое Делание”
  • Аноним “Гробница Семирамиды”
  • Тревизан “Трактат о Природе”
  • Парацельс “Руководство к Камню”
  • Герхард Дорн “Аврора Философов”
  • Парацельс “о Физической Тинктуре”
  • Жорж Ораш “Сад Сокровищ”
  • Аноним “Золотое Завещание”
Views 561
Rating 3.3 / 5
Added 21.09.2024
Author brat Vadim
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3.3/5 (2)

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