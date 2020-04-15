Сокровищница духовной мудрости

Уникальная антология святоотеческий поучений собрала в себе душеполезные слова святых отцов, живших со II по XIX вв. Она составлена по выборкам из творений 64 святых отцов и 30 патериков, подобранных по 386 тематическим разделам в алфавитном порядке.

Темы эти как чисто богословские, так и касающиеся устроения жизни человека, спасения его души, нравственные вопросы, также и проблемы семьи, благочестия, воспитания детей, быта и другие.

Издательство Московской Духовной Академии и Введенской Оптиной Пустыни, 2007-2011 гг

Представлено все 12 томов

...Мы хотим предостеречь читатели как этих собеседований, так и прежних писаний, чтобы, если по качеству своего состояния и намерения или по общему житию, может быть, что-нибудь в них почтет невозможным и суровым, судил бы о них не по мерке своей способности, а по достоинству и совершенству говорящих, прежде понял их ревность и намерение, по которому они, истинно умерши для этой мирской жизни, не связывались никаким пристрастием к плотским родителям, никакими узами мирских дел.

Потом должны обратить внимание и на качество тех мест, в которых они пребывали, потому что, находясь в обширнейшей пустыне, отделившись от сообщения со всеми смертными и через это получив просвещение чувств, они созерцают и высказывают то, что неопытным и неученым покажется, может быть, невозможным. Впрочем, если кто захочет произнести истинное мнение об этом, может ли быть исполнено, пусть пожелает испытать на деле, поспешит прежде предпринять их намерение с подобным усердием и образом жизни и тогда наконец поймет, что то, что казалось выше способности человека, не только возможно, но и весьма приятно (при. Иоанн Кассиан, 57, 166).

...Бывает, что сегодня тот же (святой) о том же деле говорит одно, а завтра другое, и это не есть разногласие, если только слушатель имеет ведение или опытность. И опять один говорит одно, а другой другое о том же самом изречении Писания Божественного, ибо часто и то и другое внушила Божественная благодать сообразно с временем и состоянием людей (сщмч. Петр Дамаскин, 73, 107).

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Святые, если говорят о естественной вещи, то по рассмотрению, т. е. но ведению естественному, от видения существующих творений, происходящего вследствие чистоты ума, говорят с полнейшей точностью о намерении Божием п испытывают Писания (Ин. 5, 39)... Когда же превыше естества представляется чувственная или умственная вещь, или написанное изречение, то святые познают его по прозрению или по откровению, если дается им ведение о сем от Святаго Духа. Если же и не дается, но для пользы остается им это неоткрытым, то они не стыдятся сказать истину и сознаться в человеческой немощи, говоря: не знаю, Бог ведает... (сщмч. Петр Дамаскин, 73, 108).

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...Беседа и знакомство со святыми сообщает святость (свт. Игнатий Брянчанииов, 38, 112).

Писания отцов соединяются все в Евангелии; все клонятся к тому, чтоб научить нас точному исполнению за-поведаний Господа нашего Иисуса Христа; всех их и исведение ->источник и конец — святое Евангелие (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 113).

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Чтение писаний отеческих — родитель и царь всех добродетелей (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, ИЗ).

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Чтение отеческих писаний, по умалении духоносных наставников, сделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 113).

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...Книги святых отцов подобны богатому собранию врачебных средств: в нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 113).

Книги святых отцов... подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 113).

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Каждый избери себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни... Каждый, в каком бы звании ни был, почерпай обильное наставление в писаниях отцов (свт. Игнатий Брянчанинов, 38, 114).

В чтении отеческих писаний нужно наблюсти постепенность, и никак не читать их поспешно (свт. Игнатий Брянчанинов, 43, 51).