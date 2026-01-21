Солмз - Мозг и внутренний мир

«Мозг и внутренний мир» — долгожданная книга о важной революции, происходящей в науке. Субъективные психические состояния, такие как сознание, эмоции и сновидения, традиционно входили в сферу интересов философии, психоанализа и гуманитарных наук. В настоящее время этими вопросами заинтересовались ведущие нейробиологические лаборатории по всему миру, что привело к появлению новых представлений о естественных законах, которые управляют нашей психикой. Нейробиологи скоро смогут поспорить с Платоном, Декартом, Джеймсом, Фрейдом и Лаканом о таинственных связях между эмоциями, опытом, волей, разумом и творчеством.

Книга «Мозг и внутренний мир», написанная двумя пионерами в этой области, Марком Солмзом и Оливером Тернбуллом, знакомит нас с новыми захватывающими открытиями, показывая, как старые психодинамические концепции превращаются в научную основу для понимания субъективного переживания. Для студентов, аспирантов, преподавателей, психологов, психофизиологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, неврологов, а также всех, кто интересуется нейроанатомией и нейрофизиологией.

Солмз М. – Мозг и внутренний мир – Введение в нейробиологию субъективного переживания

Пер с англ. – М.: Академический проект, 2023. – 270 с. – (Библиотека интегративного психоанализа.)

ISBN 978-5-8291-3987-2

Солмз М. – Мозг и внутренний мир – Содержание

Об авторах

Предисловие Марка Солмза к русскому изданию

Предисловие Оливера Сакса

Введение

Глава 1. Введение в ключевые понятия

Глава 2. Психические явления и мозг: проблема соотношения

Глава 3. Сознание и бессознательное

Глава 4. Эмоции и мотивация

Глава 5. Память и фантазия

Глава 6. Сновидения и галлюцинации

Глава 7. Роль генетической наследственности и окружающей среды в психическом развитии

Глава 8. Слова и предметы: левое и правое полушария головного мозга

Глава 9. Личность и нейробиология «разговорной терапии»

Глава 10. Будущее нейропсихоанализа

Библиография

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