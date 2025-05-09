Вопрос о присоединении к Церкви стоял уже с первых времен существования христианства, так как уже тогда появлялись различные расколы и ереси, пребывание в которых неизбежно вело к разрыву единства с Церковью. На ряде Соборов были выработаны определенные правила (I Всел. 8, 19; II Всел. 1, 7; VI Всел. 95; Лаод. 7, 8; Kарф. 6, 57, 126), регламентирующие порядок приема в Церковь, согласно которым присоединяемые к Православию и к части спасаемых принимаются с помощью трех чинопоследований: Kрещения, Миропомазания и Покаяния.

Отпадение от Церкви всегда печальный факт в силу самого обстоятельства случившегося. Причина отпадения в большинстве случаев — недостаточная просвещенность в основах православного исповедания. Множество людей, попавших в секты, были крещены, но так и не познакомились с Православием по-настоящему. Известно, что научить легче, чем переучивать. В этом смысле реабилитация людей, отпавших от Православия, отличается от обычной катехизации. Чтобы правильно выстроить методику подготовки к чину присоединения к Святой Православной Церкви, необходимо знать и учитывать заблуждения, в которых оказался человек.

Здесь будут описаны общие случаи, существующие в том или ином направлении протестантизма (неопротестантизма), оккультизма и неоязычества, и на этих примерах мы рассмотрим сам принцип методики реабилитации. Так, например, при работе с отпавшими в христианские конфессии не обязательно на начальном этапе уделять много внимания вопросам сотворения мира и Шестодневу. Вера в то, что Бог — Творец этого мира и человека, в христианских деноминациях присутствует. Приоритетными будут темы: значение Священного Предания как критерия понимания библейского текста, экклесиология и таинства Церкви как условия доступа к соединению со Христом.

Солодков Андрей - Организация и методика церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия

Москва: Изд-во Сретенского монастыря ; Сретенская духовная академия, 2024, 144 с.

ISBN 978-5-7533-1895-4

Солодков Андрей - Организация и методика церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия - Содержание

Введение

Глава 1 Организация Центра реабилитации и общая методика реабилитации отпавших в инославие

1.1. Организация и методика реабилитации

1.2. Общая методика реабилитации отпавших в инославие

1.2.1. Методика реабилитации отпавших в баптизм

1.2.2. Методика реабилитации отпавших в адвентизм

1.2.3. Методика реабилитации отпавших в пятидесятничество и харизматизм

1.2.4. Отпадение в секту «Свидетели Иеговы»

Глава 2 Магизм — отпадение в оккультизм и эзотеризм

2.1. События из истории Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А. С. Хомякова, связанные с людьми, отпавшими в оккультизм, как опыт организации и метод реабилитации

2.2. Отпадение в оккультизм

2.3. Бог — Творец и Промыслитель мира и эзотерический космогенез

2.4. Православная антропология и антропогенез в эзотеризме теософии

2.5. Происхождение зла и его преодоление в православном и в оккультном понимании

2.6. Спасение или нирвана. Понимание сотериологии в Православии и в оккультизме

Глава 3 Отпадение в неоязычество и организация методики реабилитации

3.1. Народно-бытовое неоязычество

3.2. Этническое неоязычество

3.3. Националистическое неоязычество

Заключение

Список источников и литературы

Благодарственные письма людей, прошедших реабилитацию и возвратившихся в лоно Православия

Приложение

Апостольское преемство в Русской Православной Церкви