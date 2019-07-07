Владимир Солодовников - Поздние соборы - Каролингская Галлия

«Поздние соборы. Каролингская Галлия. Вторая половина VIII - конец X в.в.» - последняя книга монографической трилогии Владимира Солодовникова о соборном движении в Галлии. Автора всегда живо интересовала реализация принципа соборности на всем протяжении Истории Церкви. По его мнению, именно соборность определила суть христианства в Галлии, сформировав галликанство как некое уникальное проявление духовного делания в Западной Европе.

Вторая половина VIII-конец X столетий - завершающий период в истории Галлии, который пришелся на начало, расцвет и закат государственности Каролингов - франкской королевской династии, определявшей судьбы всей Западной Европы. Это - воистину порубежный период между франко-галльской и французской цивилизациями. Причем, последняя является вполне логичным продолжением, а точнее - следствием первой.

«В VIII веке династия Меровингов во франкском государстве сменяется династией Каролингов», - писал русский дореволюционный историк С.А. Предтеченский. Известно, что «уже после смерти Дагоберта I (629-639) на престоле оказались т.н. «ленивые короли», вместо которых правили майордомы. Из майордомов постепенно стал выделяться своим могуществом род Каролингов. С середины VII в. верховная власть в королевстве фактически находилась в руках майордомов». Автор известного средневекового источника «Жизнь Карла Великого» - Эйнхард сообщал, что «род Меровингов, от которого обыкновенно производили себя франкские короли, существовал вплоть до царствования Хильдерика, который по приказу папы Стефана (на самом деле - римского папы Захария - Прим, автора) был низложен (751), пострижен в монастырь... давно уже в роду том не было никакой жизненной силы и ничего замечательного, кроме пустого царского звания. Дело в том, что богатство и могущество короля держались в руках дворцовых управляющих, которых называли майор домами, им и принадлежала вся высшая власть».3 По мнению советского историка М.М. Шейнмана, римский папа Захарий лишь «благословил свержение франкским правителем Пипином Коротким королевской династии (Меровингов) и провозглашение Пипина королем франков». Интересно, что французский историк Ф-П. Гизо датирует смещение Хильдерика III с престола 752 годом. Именно в этом году, по его словам, «Пипин, именуемый Коротким, провозглашается королем франков и коронуется в Суассоне Винфридом (Святым Бонифацием), архиепископом Майнцким».

«Франкское государство пережило в VIII - начале IX в. новый подъем», связанный с деятельностью Карла Великого. Общеизвестно, что сама личность этого государственного деятеля, во-многом, и определила суть каролингского времени. «Каролингская эпоха, - отмечает А.И. Сидоров, - занимает особое место в истории раннефеодальной Европы. В VIII-IХ в.в. складывается, в основных чертах, феодальная система. Политическое единство сменяется раздробленностью, завершается аграрный переворот, приведший к появлению класса зависимого крестьянства и распространению вотчинного землевладения, оформляется система вассально-ленных связей, союз государства и церкви...». М.А. Гаспаров также подчеркивает, что именно каролингская эпоха стала временем окончательного складывания феодального строя в Западной Европе.