«Алфавит поклонения» — это название целой серии книг, в которых характеристики Бога опубликованы в алфавитном порядке. Первая из этих книг у вас в руках, и она адресована преимущественно родителям. Стоит отметить, что это не богословский учебник, а авторские размышления о Боге над текстами Библии.

Идея поклонения Богу «по алфавиту» не принадлежит автору этой книги. Алфавит поклонения родом из Библии и принадлежит царю Давиду. Именно он поклонялся Богу творчески, написав несколько своих песен - Псалмов в форме алфавита! Псалом 144, например, написан так, что каждая новая строчка в нем начинается с новой буквы еврейского алфавита (этот вид поэзии называют «акростих»). Полностью или частично подобное «поклонение Богу по алфавиту» содержат Псалмы: 9–10, 24, 33, 36, 110, 111, а также знаменитый и самый длинный Псалом 118, в котором акростих составляет каждые восемь стихов.

Размышлять о Боге регулярно и постоянно — вот что необходимо нашим семьям и церквям.Навык размышления о Боге действительно требует усилий. Эту привычку нельзя выработать простым прочтением книги, и я хорошо это понимаю. Выработка привычки познавать Бога или, как говорят евреи, «раскрывать Творца» — это процесс длиною в жизнь. Вот почему данная книга содержит как теорию, так и практическое руководство к действию

Сологуб Сергей - Алфавит поклонения в семье - 55 характеристик Бога для семейного поклонения

Mission Eurasia (www.missioneurasia.org), 2017г.

ISBN 978-617-7374-21-2

Сологуб Сергей - Алфавит поклонения в семье - 55 характеристик Бога для семейного поклонения - Содержание