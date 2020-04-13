Владимир Соловьев – О христианском единстве

Стремление к единству, к общечеловеческой солидарности, к постановке вопросов в мировых масштабах характеризует нашу эпоху несмотря ни на какие уклоны. В этом процессе особое место по праву принадлежит ученикам Того, Кто разрушил преграду между Израилем и язычниками (Ефес. 2, 12-14), отдал Свою жизнь чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино (Ин. 11.52), установил в созданной Им Церкви подлинное общечеловеческое братство!

Но пока христиане разделены между собою, они не могут исполнить свою миссию в мировом плане. К счастью, в XX веке ненормальность этого разделения все более осознается не только богословами, но и массами верующих. Возникло искреннее желание преодолеть все недоразумения и расхождения во взглядах. Найден путь ко восстановлению единства — путь смиренной любви и раскаяния в грехах против единства, путь молитвы, ибо, невозможное человеку возможно Богу”, путь экуменического диалога.

Этот диалог требует прежде всего объективной переоценки своих собственных позиций в историческом и догматическом плане, понимания своего собеседника и даже отречения от своих взглядов, посколько они окажутся несоответствующими полноте истины. На этом пути, особенно нам русским, нельзя обойти Владимира Соловьева, ״ пророка и мученика экуменизма”.

Он предвосхитил идеалы XX века. ״ Основным свойством его творческого гения было именно стремление к идеалу целости жизни, к преодолению расчлененности мира”; а ״ в соединении церквей он видел существеннейшую задачу современности ” . Он верил, что Россия найдет в себе мужество быть не только носительницей традиций Востока, но и осуществить синтез первого и второго Рима — сыграет решающую роль в восстановлении христианского единства.

Хотя, в последний период своей жизни, он и потерял надежду на осуществление своих чаяний, исторические факты, изученные им, и выводы из них сделанные не только не утратили своего значения, но даже стали еще более актуальными, особенно после Второго Ватиканского Собора и обоюдного снятия анафем Римом и Константинополем. ,, Спорные вопросы между Восточной и Западной церквами — пишет он А. Н. Обнинскому — я изучал в течение восьми лет по первым источникам, т. е. по актам Соборов и по творениям древних церковных писателей и учителей церкви.

Но увы ! результаты моего изучения я мог до сих пор излагать только отрывочно и то, главным образом, в заграничных изданиях, трудно доступных в России ” (См. ниже стр. 450). Теперь эти издания доступны, но продолжают быть неизвестными подавляющему большинству русских читателей. Цель издаваемого нами сборника— пойти навстречу всем желающим ознакомиться с мыслями В. Соловьева по вопросу христианского единства. Для этого мы собрали в хронологическом порядке его произведения, посвященные этой теме.

Владимир Соловьев – О христианском единстве

Издательство – «Жизнь с Богом» – 519 с.

Брюссель – 1967 г.

Владимир Соловьев – О христианском единстве – Содержание

О расколе в русском народе и обществе

Великий спор и христианская политика (выдержки)

Восток и Запад в древнем мире. — Историческое место христианства

Разделение церквей

Папство и папизм. Смысл протестантства

Общее основание соединения церквей

Ответ Н. Я. Данилевскому

История и будущность теократии. Предисловие

Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении церквей

История и будущность теократии (О церковной власти)

Православна ли Восточная Церковь ?

Ответ протоиерею А. М. Иванцову-Платонову

Национальный вопрос в России: любовь к народу и русский народный идеал

Славянский вопрос

Национальный вопрос в России: письма в редакцию

Русская идея

Россия и Вселенская Церковь

Византизм и Россия ( Выдержки )

Три разговора

Письма

И.С. Аксакову

А.А. Кирееву

Т.И. Филиппову

Архимандриту Антонию Вадковскому

Канонику Рачкому

Епископу Штроссмайеру

Письмо в «Церковный Вестник»

О.П. Пирлингу

О. Мартынову

A.Н. Обнинскому

Письма в «Московские Ведомости»

B.В. Розанову

К.К. Арсеньеву

Е. Тавернье

В редакцию «Нового Времени»

Неизданные письма княгине Е. Г. Волконской

Алфавитный указатель (цитат св. Писания, именной и предметный)

Приложение: Православна ли Восточная Церковь? (хорватский подлинник)

Владимир Соловьев – О христианском единстве – О расколе в русском народе и обществе

Истинная сущность церкви связана с ее вселенским или кафолическим характером. А вселенский этот характер с двух сторон проявляется: во-первых, во внешней целости Церкви, свободной ото всяких ограниченностей племенных, местных и временных, а во-вторых во внутренней целости церковных основ, обнимающих собою все существо человека и всемирной жизни. Нарушая эту двоякую цельность, подчиняя церковь каким-нибудь местным или временным ограниченностям, или же посягая на самые основы церкви (в иерархии, в догмате, в таинствах), мы тем самым отделяем себя от единой вселенской церкви, становимся сектантами. Будучи отрицанием церкви по существу, сектантство уясняет нам сущность церкви.

Уже ради этого одного полезно нам будет рассмотреть и наш русский раскол как простонародный, возникший в ХУП столетии, так и тот, который появился в наши времена среди образованного общества. Наш народный раскол, хотя вначале выступает в защиту божественных и неизменных форм церкви против всяких человеческих нововведений, но подменивая истинный признак божественности — кафоличность — другим внешним, условным и неопределенным признаком старины или отеческого предания, раскол постепенно удаляется от божественного содержания церкви, растворяя широкие врата всякому человеческому произволу и личному мудрованию.

Исходя из совершенно верного и православного убеждения, что церковь свята и божественна не только в сокровенном начале, но и в самых видимых формах своих, раскол в своей национальной исключительности, лишенный истинного понятия о божественном как вселенском, не мог распознать, какие именно видимые формы церкви и в чем именно они божественны, а поэтому смешал божеское с человеческим, вечное с временным, частное с всеобщим. Не останавливаясь на всех пунктах первоначального раскола, упомяну о двух главнейших: об имени Христовом и о разности в чтении Символа веры.

Имя Христово, величайшее и могущественнейшее всех имен на небе и на земле, не есть что-нибудь случайное и маловажное, а воистину божественное; но может ли это его божественное значение быть связано с особенностью произношения и начертания этого имени и при том с такою особенностью, которая не соответствует ни первоначальному виду этого имени на языке еврейском, ни греческому его видоизменению, в котором оно нам передано Евангелием? То произношение Христова имени, за которое стоят староверы, как за единственно православное — Исус — несвойственно ни одному из известных языков, кроме русского простонародного;

следовательно, видеть в этом произношении отличительный признак православия значит утверждать, что никто кроме русского простонародья не может быть православным, — что истинная церковь должна ограничиваться необразованною частью русского народа и что до X века, когда впервые могло прозвучать русское произношение имени Христова, совсем не было истинного православия; а такие положения, если устранить их грубую оболочку, сводятся к решительному отрицанию вселенского кафолического свойства церкви во имя местной и временной исключительности, что прямо обращается против самого божественного основания церкви; ибо этим связывают действие Божие и хотят подчинить его такому ограниченному явлению, как звуки какого-нибудь народного просторечья.

Подобное же значение имеет и другой пункт раскола — разночтение Символа. Когда староверы утверждают, что «господствующая» церковь, выкинув будто бы из члена о Духе Святом слово «истинного», отступила от православия и даже погрешила хулой на Духа Святого, то важно, здесь не фактическое заблуждение староверов, основанное на простом неведении, а то заключение, к которому они приходят.