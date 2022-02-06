Никита Соловьев - Троичная метафизика и квантовый переворот

1.1. БЫТИЕ И СУЩЕЕ

Проблема человека и его отношения к мирозданию всегда была ключевой для философии. Каждая эпоха вносила в данный вопрос свою специфику, ставила и отвечала на этот вопрос по-своему. Однако общие подходы к решению проблемы практически не менялись в течение тысячелетий. Это связано с тем, что философия рассматривает самые общие вопросы: что такое мир вообще; мир как целое; какие существуют самые общие законы, управляющие мирозданием и человеком как частью мироздания. Этим определяется и специфика рассмотрения вопроса: если мы рассматриваем мир как целое, как некое Всеединство или безусловное Бытие, то человек, его наблюдающий и изучающий, сам является его частью. А это, в свою очередь, означает, что человек, смотрящий на Бытие, есть само Бытие, смотрящее на себя: глазами человека Бытие смотрит само на себя. Выдающийся представитель русской философии Всеединства Семен Франк писал по этому поводу следующее: «При правильном понимании здесь с очевидностью открывается только одно: безусловное бытие не есть нечто, что должно было бы быть раскрыто и освещено извне, какой-либо инстанцией бытия, внешней по отношению к нему (и что может вообще быть вне и за пределами самого безусловного, всеобъемлющего бытия?); оно, напротив, таково, что имеет само себя, так что есть исконное единство “имеющего” и “имеющегося”, или единство бытия как бытия-для-себя, как “идеального” обладания самим собой»7.

Таким образом, получается, что мы должны рассматривать Бытие через человека, а человека через Бытие.

Но как рассматривать Бытие? И вообще, что такое Бытие? По этому поводу Франк пишет: «Бытие как целое, как единство и всеобъемлющая основа, хотя и содержит, заключает в себе и все определенное — а тем самым и самое начало определенности,—но само не есть что-то определенное, потому что оно содержит и все иное, и выходит за пределы всего определенного. Начало определенности содержится в нем, подчинено ему, но оно само именно поэтому не подчинено началу определенности. Его сущность как трансфинитного состоит в том, что оно есть единство определенности и неопределенности, — ибо различие между тем и другим есть различие в пределах самого бытия (как и любое иное различие)»8. Другими словами, Бытие есть «нечто» реальное, содержащее в себе определенное и неопределенное; предметный и вообще весь оформленный мир; но которое в то же время есть нечто беспредметное и неоформленное, из которого оформленное и рождается. Рассмотрение Бытия как неопределенности, являющейся основой сущего, по словам культового философа XX века Мартина Хайдеггера, открывает дверь туда, где происходит «преодоление метафизики». И если метафизика, по Хайдеггеру, занимается проявленным миром сущего, то преодоление метафизики связано с вопросом о Бытии как первооснове, в которой сущее укоренено, которая дает сущему возможность быть. Вопрос о Бытии как потаенной основе сущего является, по Хайдеггеру, основным вопросом философии, но «между тем от метафизики на протяжении ее истории от Анаксимандра до Ницше истина бытия остается скрытой. Почему метафизика не думает о ней? Зависит ли опущение такого осмысления только от характера метафизического мышления? Или в сущностную судьбу метафизики входит ускользание от нее собственной почвы, потому что при раскрытии непотаенности повсюду существенное в ней, именно потаенность, выпадает, причем в пользу непотаенного, являющегося как сущее?». Но философия должна все же ставить вопрос о первооснове, о самом Бытии и его истине, т. е. она должна преодолеть метафизику, понятую как науку о проявленном сущем: «Когда, таким образом, при развертывании вопроса об истине бытия говорится о преодолении метафизики, то это означает: воспоминание о самом Бытии». И если Хайдеггер мыслит Бытие скорее на манер непроявленной основы или потаенности, из которой возникает непотаенное или проявленное бытие в виде сущего, то для Франка, как мы видели выше, Бытие мыслится как Всеединство, как «единство определенности и неопределенности», в котором заключено проявленное и непроявленное, потаенное и непотаенное, познаваемое и непознаваемое: «Загадочное “есть” всякого суждения означает, очевидно: “принадлежит к бытию, входит в состав бытия”. Но само это бытие ... есть, очевидно, не что иное, как “неизвестное”, “неосознанное”, “незнакомое”, взятое как всеобъемлющее единство, — именно тот безграничный темный океан, который не только извне окружает все познанное, но из лона которого познанное вздымается, как “остров”, и в глубинах которого оно поэтому укоренено».

1.2. ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ

Сущее или непотаенное, которое вздымается из неизвестного, из неоформленного Бытия, в глубине которого оно укоренено, есть облеченная в форму неоформленная основа.

Оформленное сущее, так или иначе, может быть познано и описано в виде образов, понятий, определений и логических построений.

Человек мыслит формами, которые он трансформирует в своем мозгу и сознании, расчленяет на составные части, облекает в понятия и слова. Это означает, что мышление в общепринятом смысле есть описание проявленного мира. Неоформленный мир (бытие, по Хайдеггеру, или непознаваемая часть бытия, по Франку) не может быть помыслен. Он может быть познан только в виде интуиции или прямого видения. Но вход в эту область Бытия есть преодоление метафизики как науки об оформленном сущем, выход за пределы логики туда, где возможен лишь опыт личной встречи с непознаваемым Бытием, где лежит начало метафизики, которое есть пола- гание начальных понятий, категорий и аксиом. Отсюда вытекает, что опыт познания Бытия возможен лишь при выходе за пределы понятийного мышления и самого сущего, при остановке дискурсивного мышления и внутреннего монолога, т. е. при переходе в состояние внутреннего безмолвия.