Соловьев Владимир - Оправдание добра

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Книга Владимира Сергеевича Соловьёва «Оправдание добра» является одним из главных философских трудов русского мыслителя и представляет собой систематическое исследование нравственной философии. В этой работе автор стремится обосновать объективное значение добра и показать, что нравственный закон имеет глубокие духовные основания.

Соловьёв рассматривает основные вопросы этики: природу добра и зла, свободу человека, совесть, ответственность, любовь и нравственный смысл человеческой жизни. Он утверждает, что истинная мораль основана не только на социальных нормах или рациональных принципах, но прежде всего на духовной природе человека и его отношении к Богу.

Особое место в книге занимает идея всеединства — представление о внутреннем единстве мира, человека и божественного начала. Соловьёв показывает, что нравственное совершенствование личности связано с преодолением эгоизма и стремлением к любви, справедливости и духовному единству.

«Оправдание добра» считается одной из ключевых работ русской религиозной философии и оказало значительное влияние на развитие этической мысли, богословия и философии культуры.

Книга будет интересна философам, богословам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся вопросами морали, духовности и смысла человеческой жизни.

М.: Академический Проект, 2020. — 672 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3572-09

Соловьев Владимир - Оправдание добра – Содержание

Предисловие к новому изданию «Оправдания добра» Вл.С. Соловьева (Д.В. Бугай)

Оглавление

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Нравственный смысл жизни в его предварительном понятии

  • Введение

  • Нравственная философия как самостоятельная наука

  • Часть первая. ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

    • Глава первая. Первичные данные нравственности

    • Глава вторая. Аскетическое начало в нравственности

    • Глава третья. Жалость и альтруизм

    • Глава четвертая. Религиозное начало в нравственности

    • Глава пятая. О добродетелях

    • Глава шестая. Мнимые начала практической философии (Критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)

  • Часть вторая. ДОБРО ОТ БОГА

    • Глава седьмая. Единство нравственных основ

    • Глава восьмая. Безусловное начало нравственности

    • Глава девятая. Действительность нравственного порядка

  • Часть третья. ДОБРО ЧРЕЗ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

    • Глава десятая. Личность и общество

    • Глава одиннадцатая. Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах

    • Глава двенадцатая. Отвлеченный субъективизм в нравственности

    • Глава тринадцатая. Нравственная норма общественности

    • Глава четырнадцатая. Национальный вопрос с нравственной точки зрения

    • Глава пятнадцатая. Уголовный вопрос с нравственной точки зрения

    • Глава шестнадцатая. Экономический вопрос с нравственной точки зрения

    • Глава семнадцатая. Нравственность и право

    • Глава восемнадцатая. Смысл войны

    • Глава девятнадцатая. Нравственная организация человечества в ее целом

Заключение. Нравственный смысл жизни в его окончательном определении и переход к теоретической философии

Приложение. Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике

Примечания

Related Books

All Books