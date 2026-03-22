Книга Владимира Сергеевича Соловьёва «Оправдание добра» является одним из главных философских трудов русского мыслителя и представляет собой систематическое исследование нравственной философии. В этой работе автор стремится обосновать объективное значение добра и показать, что нравственный закон имеет глубокие духовные основания.

Соловьёв рассматривает основные вопросы этики: природу добра и зла, свободу человека, совесть, ответственность, любовь и нравственный смысл человеческой жизни. Он утверждает, что истинная мораль основана не только на социальных нормах или рациональных принципах, но прежде всего на духовной природе человека и его отношении к Богу.

Особое место в книге занимает идея всеединства — представление о внутреннем единстве мира, человека и божественного начала. Соловьёв показывает, что нравственное совершенствование личности связано с преодолением эгоизма и стремлением к любви, справедливости и духовному единству.

«Оправдание добра» считается одной из ключевых работ русской религиозной философии и оказало значительное влияние на развитие этической мысли, богословия и философии культуры.

Книга будет интересна философам, богословам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся вопросами морали, духовности и смысла человеческой жизни.

М.: Академический Проект, 2020. — 672 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3572-09

Соловьев Владимир - Оправдание добра – Содержание

Предисловие к новому изданию «Оправдания добра» Вл.С. Соловьева (Д.В. Бугай)

Оглавление

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Нравственный смысл жизни в его предварительном понятии

Введение

Нравственная философия как самостоятельная наука

Часть первая. ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ Глава первая. Первичные данные нравственности Глава вторая. Аскетическое начало в нравственности Глава третья. Жалость и альтруизм Глава четвертая. Религиозное начало в нравственности Глава пятая. О добродетелях Глава шестая. Мнимые начала практической философии (Критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)

Часть вторая. ДОБРО ОТ БОГА Глава седьмая. Единство нравственных основ Глава восьмая. Безусловное начало нравственности Глава девятая. Действительность нравственного порядка

Часть третья. ДОБРО ЧРЕЗ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Глава десятая. Личность и общество Глава одиннадцатая. Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах Глава двенадцатая. Отвлеченный субъективизм в нравственности Глава тринадцатая. Нравственная норма общественности Глава четырнадцатая. Национальный вопрос с нравственной точки зрения Глава пятнадцатая. Уголовный вопрос с нравственной точки зрения Глава шестнадцатая. Экономический вопрос с нравственной точки зрения Глава семнадцатая. Нравственность и право Глава восемнадцатая. Смысл войны Глава девятнадцатая. Нравственная организация человечества в ее целом



Заключение. Нравственный смысл жизни в его окончательном определении и переход к теоретической философии

Приложение. Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике

Примечания