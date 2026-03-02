К еврейскому народу, покидающему землю Израиля и уходящему в вавилонское изгнание, пророк Иермияу обращается со словами:
«Пометь для себя дорогу вехами» (Иерм., 31:20). Это нужно для того, чтобы знать, каким путём возвращаться. Но дорога из Вавилона в землю Израиля не так сложна, чтобы требовалось указание пророка. Следовательно, в этом обращении содержится дополнительный, и намного более глубокий, смысл, а именно: евреям следует пометить дорогу вехами, чтобы тот, кто отдалился от духовного наследия, данного нам Всевышним в учении Торы, смог вернуться к нему. Но отдаляясь, о возвратном пути человек обычно не задумывается, поэтому к нему не может относиться призыв пророка пометить дорогу. Однако этот призыв относится к нашим мудрецам, которые в различные эпохи, по мере отдаления евреев от своих корней, вводили некоторые установления и раскрывали определённые аспекты заповедей, побуждая народ к осознанию этих аспектов. Это и есть знаки, намечающие общее направление, которому нужно следовать, чтобы вернуться. Теперь мы можем на основании пояснений и установлений мудрецов определить конкретные вехи нашего пути к первоисточнику, и таким образом реализуется призыв пророка также относительно каждого из нас. Смысл приведённого здесь обращения пророка заключается в том, что эти вехи необходимы. Без них человек собьётся с пути, потеряется и даже не заметит этого.
Теперь становится понятным выбор названия книги, в которой мы попытаемся установить эти вехи. Будут также разъяснены понятия «отдаление» и «приближение» в нашем контексте. Мы рассмотрим, каким образом никает внутренняя связь с наследием, увидим, как шаги, сделанные к нему навстречу в материальном мире, становятся шагами в мире вечности и как те же попутные вехи, которые приводят к этому наследию, ведут к вечной жизни.
Бенцион Сонкин - Вехи на пути - Возвращение к наследию Торы
Издательство «Достояние», Коллель «Даат Йосеф», Ашдод, 2019 г. - 315 с.
ISBN 978-965-7672-37-2
Бенцион Сонкин - Вехи на пути - Возвращение к наследию Торы - Содержание
- Предисловие
- Предисловие к русскому изданию
- Введение
Часть 1. Времена и праздники
- Глава 1. Пурим
- Глава 2. Песах
- Глава 3. Седьмой день Песах (Швии шель Песах)
- Глава 4. Выход из рабства и приготовления к принятию Торы
- Глава 5. Рабство как внутренняя несвобода
- Глава 6. Отсчёт Омера
- Глава 7. Шавуот
- Глава 8. Надёжность свидетельства о даровании Торы у горы Синай
- Глава 9. Четыре поста
- Глава 10. Семнадцатое тамуза
- Глава 11. Девятое ава
- Глава 12. Рош Ашана (начало года) - день суда
- Глава 13. Десять дней тшувы (самоисп равнения)
- Глава 14. Йом Кипур
- Глава 15. Суккот
- Глава 16. Ханука
- Глава 17. Пост Десятого тевета
- Глава 18. Свобода выбора и знание Всевышнего
- Глава 19. Смысл траура и похорон. Вечная жизнь
- Глава 20. Ту би-шват (Пятнадцатое швата)
- Глава 21. Суббота
- Глава 22. Суббота, праздники и приверженность истине
- Глава 23. Резюме
Часть 2. Основные понятия и справочные данные
- Раздел 1. Разбор некоторых основных понятий
- Глава 1. Последовательность и смысл десяти казней
- Глава 2. Расступление Красного моря
- Глава 3. Четыре аспекта выхода на свободу
- Глава 4. Ход событий при даровании Торы у горы Синай
- Глава 5. Уровни восприятия при даровании Торы. Понятие пророчества
Раздел 2. Справочные сведения
- Глава 6. Некоторые необходимые законы
- Глава 7. Потомки Ноаха и законы, относящиеся к ним Семь заповедей потомков Ноаха.
- Глава 8. Краткая историко-библиографическая справка
Начнём с вопросов, анализ которых подведёт нас к разбору понятия «мир» (мироздание). Обратимся к проблеме, которая неоднократно обсуждалась западными мыслителями.
Есть ли возможность придать длительность моменту, то есть зафиксировать его? Ведь то переживание, к которому человек стремится, момент наслаждения, проходит вместе с этим моментом. Как его остановить?
Бенцион Сонкин - Вехи на пути. Возвращение к наследию Торы. Том 2. Мгновение и вечность. Создание человека. Смысл семьи
Издательство «Достояние», Коллель «Даат Йосеф», Ашдод, 2022. - 232 с.
ISBN 978-965-7672-47-1
Бенцион Сонкин - Вехи на пути. Возвращение к наследию Торы. Том 2. Мгновение и вечность. Создание человека. Смысл семьи - Содержание
Предисловие
Часть первая. Остановить мгновение
- Глава 1. Суть и предназначение мира
- Глава 2. Реальность и иллюзия в человеке и в мире
- Глава 3. Стремление и цель
- Глава 4. Разделение между целью и средствами
- Глава 5. Предпослание поступка его пониманию. Исправление разделения между целью и средствами
- Глава 6. Выход поступка за рамки естественного мира
- Глава 7. Преступление земли и его связь с преступлением Адама
- Глава 8. Суть дерева-плода в повседневной жизни
- Глава 9. Влияние поступков и плата за них
- Глава 10. Составные элементы поступка
- Глава 11. Тора и заповеди предшествовали созданию мира
- Глава 12. Аспект предстояния у горы Синай в изучении Торы
- Глава 13. Роль понимания смысла заповеди при её исполнении
- Глава 14. Основа еврейского народа - исход из порабощения и возвращение к самому себе по сути
- Глава 15. Связь между смыслом заповедей и обязанностью их выполнения
- Глава 16. Управление миром зависит от еврейского народа
- Глава 17. Плоды (порождения) человека - духовные и материальные
- Глава 18. Духовный аспект поступков
- Глава 19. Положение человека: либо подъём, либо падение. Невозможно стоять на месте
Часть вторая. Создание человека. Прототип семьи и её смысл
- Глава 1. Создание человека
- Глава 2. Преступление Адама
- Глава 3. Испытание Адама
- Глава 4. Корни 613-ти заповедей Торы в шести днях творения
- Глава 5. Первая семья
- Дополнения. Справочные сведения
- Глава 1. Некоторые необходимые законы
- Глава 2. Потомки Ноаха и законы, относящиеся к ним
Глава 3. Краткая историко-библиографическая справка
Мудрецы, авторы и учителя. Библиографический обзор
Период ахароним
Книги и их авторы
No comments yet. Be the first!