Сонькин - Здесь был Рим

На западном берегу Нила, возле древних Фив, стоят две полуразрушенные статуи. Они изображают фараона Аменхотепа III, но в античности одна из них была известна как «Колосс Мемнона» – в честь эфиопского воина-полубога, который со своим войском пришел помочь обреченным троянцам и пал от руки Ахиллеса. Говорили, что на рассвете эта статуя иногда издает звук, похожий на звук человеческого голоса.

Статуя Мемнона привлекала греческих и римских туристов на протяжении нескольких веков. Ее посещали высокопоставленные гости – например, молодой полководец Германик, любимец войска и римского народа, приехавший в Египет, чтобы «ознакомиться с древностями» (cognoscendae antiquitatis), и император Адриан со своей свитой. За два первых века нашей эры гигантские ноги Мемнона покрылись сотней надписей в стиле «Здесь были Кесарь и Осия» – среди них сорок пять по-латыни, шестьдесят три по-гречески и одна двуязычная.

Сонькин Виктор - Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу

«Corpus (АСТ)», 2012

ISBN 978-5-17-091636-8

Сонькин Виктор - Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу - Содержание

О чем эта книга

Слова благодарности

Тысяча слов об истории Древнего Рима

Глава первая Форум, или Сердце Рима

Цари

Комиций и курия

Имена

Черный камень

Курциево озеро

Янус и Клоакина

Арка Септимия Севера

Храм Сатурна

Храм Согласия

Храм Веспасиана

Портик богов Согласия

Две базилики

Ростры

Колонна Фоки

Храм Кастора и Озеро Ютурны

Храм Божественного Юлия

Глава вторая Sacra via, или Cвященный путь

Храм Антонина и Фаустины

Регия

Храм Весты и Дом весталок

«Храм Ромула»

Базилика Максенция

На склоне Палатина

Храм Венеры и Ромы

Арка Тита

Глава третья Палатин, или Холм императоров

Сады

Храмы

Жилой квартал

Дворец

Септизодий и Луперкал

Глава четвертая Императорские форумы, или Проспект имени Муссолини

Форум Юлия

Форум Августа

Храм Мира

Форум Нервы

Форум Траяна

Колонна Траяна

Глава пятая Капитолий, или Храмы и лестницы

Самый главный храм

Другие храмы

Крепость

Церковь, жилой дом и архив

Тюрьма и лестница

Микеланджело и Новый Капитолий

Глава шестая Колизей, или Кровь и песок

I. Сады мецената

II. Безумный Нерон

III. Вокруг Колизея

IV. Арена

Глава седьмая В излучине Тибра, или Колыбель Рима

Гетто

Фламиниев цирк

Октавия

Марцелл

Храмы Овощного рынка

Древности Сант-Омобоно

Велабр

Бычий форум

Бокка делла Верита

Остров и мосты

Большой цирк

Глава восьмая Марсово поле, или Обелиски и мавзолеи

Поле

Храмы на Торре Арджентина

Театр Помпея

Театр Бальба

Пантеон

Вокруг Пантеона

Пьяцца Навона

Август

Алтарь мира

Обелиск

Мавзолей Августа

Мавзолей Адриана

Храм Адриана

Колонна Марка Аврелия

Глава девятая Целий и Аппиева дорога, или Бани и могилы

Аква Клаудиа и римские акведуки

Порта Маджоре

Латеран

Пьяцца Челимонтана и Кливо ди Скауро

Церковь Санти-Джованни-э-Паоло

Термы Каракаллы

Порта Сан Себастьяно и Аврелиановы стены

Аппиева дорога

Мавзолей Цецилии Метеллы

Вилла Квинтилиев

Глава десятая Остия и Тиволи, или Море и земля

I. Остия

II. Тиволи

Вместо послесловия