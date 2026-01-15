Перед вами легендарное руководство, которое превратило тысячи робких новичков в уверенных ораторов. Поль Сопер рассматривает искусство речи не просто как набор технических приемов, а как комплексную дисциплину, объединяющую психологию, логику и личное обаяние. Книга охватывает весь путь подготовки выступления: от выбора темы и построения логического плана до техники дыхания, жестикуляции и борьбы со страхом перед аудиторией.

Это универсальный учебник, который научит вас говорить убедительно, ясно и вдохновляюще в любой ситуации.

Поль Л. Сопер - Основы искусства речи

Ростов-на Дону, издательство «Феникс», 1995. - 448 с.

ISBN 5-85880-228-1

Поль Л. Сопер - Основы искусства речи

Глава I. ОСНОВЫ РЕЧИ

Глава II. ПЕРВЫЕ РЕЧИ

Глава III. ВЫБОР ТЕМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ

Глава IV. ПОДБОР МАТЕРИАЛА. ЗАПИСИ

Глава V. КОНСПЕКТ

Глава VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Глава VII. ВНЕШНИЙ ОБЛИК ОРАТОРА

Глава VIII. ГОЛОС

Глава IX. ПРОИЗНОШЕНИЕ И АРТИКУЛЯЦИ

Глава X. ПЛАН ИНФОРМАЦИИ РЕЧИ

Глава XI. ДОВОДЫ АГИТАЦИОННОЙ РЕЧИ

Глава XII. ПЛАН АГИТАЦИОННОЙ РЕЧИ

Глава XIII. ЯЗЫК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ