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Сопер - Основы искусства речи

Сопер - Основы искусства речи
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

Перед вами легендарное руководство, которое превратило тысячи робких новичков в уверенных ораторов. Поль Сопер рассматривает искусство речи не просто как набор технических приемов, а как комплексную дисциплину, объединяющую психологию, логику и личное обаяние. Книга охватывает весь путь подготовки выступления: от выбора темы и построения логического плана до техники дыхания, жестикуляции и борьбы со страхом перед аудиторией.

Это универсальный учебник, который научит вас говорить убедительно, ясно и вдохновляюще в любой ситуации.

Поль Л. Сопер - Основы искусства речи

Ростов-на Дону, издательство «Феникс», 1995. - 448 с.

ISBN 5-85880-228-1

Поль Л. Сопер - Основы искусства речи

  • Глава I. ОСНОВЫ РЕЧИ

  • Глава II. ПЕРВЫЕ РЕЧИ

  • Глава III. ВЫБОР ТЕМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ

  • Глава IV. ПОДБОР МАТЕРИАЛА. ЗАПИСИ

  • Глава V. КОНСПЕКТ

  • Глава VI. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

  • Глава VII. ВНЕШНИЙ ОБЛИК ОРАТОРА

  • Глава VIII. ГОЛОС

  • Глава IX. ПРОИЗНОШЕНИЕ И АРТИКУЛЯЦИ

  • Глава X. ПЛАН ИНФОРМАЦИИ РЕЧИ

  • Глава XI. ДОВОДЫ АГИТАЦИОННОЙ РЕЧИ

  • Глава XII. ПЛАН АГИТАЦИОННОЙ РЕЧИ

  • Глава XIII. ЯЗЫК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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