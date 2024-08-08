Сордж Боб - Никакого бизнеса, только личное

Иоанн служил Жениху из личных побуждений — это имело отношение к дружбе. Но такое отношение не появилось у Иоанна само собой. Оно должно было родиться в суровых испытаниях. Деловые отношения появляются сами, а служение друга Жениха — это благодать, которую надо развивать. Поэтому Иоанн и жил в пустыне. Бог послал Иоанна в пустыню, чтобы приготовить его и сформировать из него сосуд, подходящий для благородных целей. Видите ли, Бог готовился сделать в Израиле одно славное дело. Он готовился отправить на нашу планету Своего Сына. Бог собирался поселиться среди людей. В этом была явлена невиданная слава. Чтобы приготовить людей к пришествию Мессии, Бог должен был вырастить предшественника.

Иоанна Крестителя Бог избрал предшественником. Чтобы приготовить сердце Иоанна, Бог повел его в пустыню. В течение долгих и одиноких лет, проведенных в пустыне, он постился, молился и размышлял о Священном Писании. Бог оттачивал его сердце, пока он не стал истинным другом Жениха. Богу не надо было, чтобы Иоанн Креститель был блестящим оратором, обладал способностями предпринимателя и знал, как построить империю служения. Богу нужен был друг. Ему нужен был человек, делающий именно то, что Он от него хотел. Чтобы приобрести такого друга, Бог должен был установить с Иоанном личные отношения. Задумайтесь на мгновение о силе, которая была в служении Иоанна — в его проповеди и крещении.

Он пришел в то время, когда Божий народ ожесточил свои сердца в неверии, однако его проповедь так касалась людей, что они сходились отовсюду, чтобы принять крещение. Если верить цифрам, приводимым историком Иосифом Флавием, в среднем к Иоанну приходило около 40 тысяч человек в месяц. Проповедь Иоанна имела помазание исторического значения. Сила Святого Духа, пребывающая на его словах, плавила даже самые закоренелые в грехе сердца. Я называю это «помазанием покаяния». Подобное помазание сошло на Иону, и в результате его проповеди в нечестивом городе Ниневии произошло массовое покаяние. Теперь такое же помазание, как у Ионы, было в проповеди Иоанна. Люди шли к нему отовсюду, каялись в своих грехах и принимали водное крещение. Его жизнь оказала потрясающее влияние на всю страну.

Сордж Боб - Никакого бизнеса, только личное

Пер. с англ.

СПб.: ООО «МСМ», 2010, 96 с.

ISBN 978-5-903010-27-1

Сордж Боб - Никакого бизнеса, только личное - Оглавление