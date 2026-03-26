Сорина - Так можно: не выгореть, помогая другим

Сорина - Так можно: не выгореть, помогая другим
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Ольга Сорина - Так можно: не выгореть, помогая другим

Моснва: БФ «Нужна помощь», 2023. — 240 с.

ISBN 978-5-6045598-5-7

Ольга Сорина - Так можно - Содержание

  • Введение

  • Глава первая. Почему мы помогаем - Почему мы помогаем близним - Почему мы помогаем знакомым - Почему мы помогаем незнакомцам - Что такое эмпатия

  • Глава вторая. Почему помогать сложно - Что такое сострадательная емкость - Правильная оценка эмоционального стресса - Влияние помогающей работы на личную жизнь

  • Глава третья. Что таное выгорание - История понятия «выгорание» - Как проявляется выгорание - Виды и стадии выгорания - Чем выгорание отличается от других расстройств - Распространенные мифы о выгорании

  • Глава четвертая. Из-за чего возникает выгорание - Системные факторы риска - Факторы, связанные со спецификой работы - Личностные факторы риска

  • Глава пятая. Скорая помощь при выгорании - Что делать, если выгорание уже случилось - Профилактика: как избежать выгорания - Как помочь близкому или коллеге, который выгорает - Руководство для руководителей по организации рабочего пространства

Заключение - Благодарности - Полезная информация

Added 26.03.2026
