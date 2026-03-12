Книга Питирима Сорокина «Социальная и культурная динамика» является одним из самых масштабных и амбициозных трудов в истории социологии XX века. Автор, основываясь на колоссальном статистическом материале, охватывающем более двух тысяч лет истории, ставит перед собой задачу выявить закономерности в смене человеческих цивилизаций. Основная идея произведения заключается в том, что социокультурный процесс — это не линейный прогресс, а циклическая смена трех фундаментальных типов культурных суперсистем, каждая из которых базируется на особом восприятии природы реальности и истины.

Содержательная часть труда посвящена детальному анализу этих систем: чувственной (sensate), идеациональной (ideational) и идеалистической (idealistic). Сорокин показывает, как чувственная культура, ориентированная на внешний мир и материальные ценности, неизбежно достигает фазы упадка, уступая место идеациональной, где высшей ценностью признается сверхчувственный, божественный мир. Идеалистический тип представляет собой гармоничный синтез первых двух. Автор прослеживает эти трансформации во всех сферах человеческой деятельности: от изобразительного искусства и музыки до этики, права, науки и частоты войн и революций, доказывая, что кризис современного общества — это закономерный финал «перезревшей» чувственной культуры.

Текст написан в глубоком, энциклопедическом и местами пророческом стиле. Сорокин выступает не только как строгий ученый-эмпирик, оперирующий цифрами, но и как социальный философ, обеспокоенный моральным состоянием человечества. Работа служит фундаментальным источником для изучения социологии культуры и философии истории, предлагая уникальный инструментарий для диагностики глобальных социальных трансформаций. Это чтение, которое позволяет увидеть за хаосом текущих событий грандиозный ритм истории и осознать неизбежность глубоких качественных перемен в структуре современной цивилизации.

Сорокин Питирим - Социальная и культурная динамика

Пер. с англ., вступ. ст. и коммент. В.В. Сапова

М.: Академический проект, 2020, 988 с.

Серия "Теории общества"

ISBN 978-5-8291-2459-5

Сорокин Питирим - Социальная и культурная динамика - Содержание

В.В. Сапов. «Магический кристалл» социологии

Предисловие

Предисловие к полному изданию

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Введение

1. ФОРМЫ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

2. ИДЕАЦИОНАЛЬНАЯ, ЧУВСТВЕННАЯ, ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ И СМЕШАННАЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

3. КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ КУЛЬТУРНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФЛУКТУАЦИИ: ПОНЯТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ФОРМЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

5. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КАКАЯ-НИБУДЬ ЕДИНООБРАЗНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦВЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА В ИСТОРИИ ДАННОЙ КУЛЬТУРЫ? ОБЗОР ТЕОРИЙ НА ЭТУ ТЕМУ

6. ОДИНАКОВЫ ЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА В РАЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ И КУЛЬТУРАХ? ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕОРИЙ НА ЭТУ ТЕМУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

7. ИДЕАЦИОНАЛЬНЫЙ, ЧУВСТВЕННЫЙ (ВИЗУАЛЬНЫЙ) И СМЕШАННЫЙ (ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, КУБИСТСКИЙ И ДРУГИЕ) СТИЛИ ИСКУССТВА. ЖИВОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА

8. ПОВТОРЯЕМОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ФЛУКТУАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ ИДЕАЦИОНАЛЬНОГО, ВИЗУАЛЬНОГО И СМЕШАННОГО СТИЛЕЙ В ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ (КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)

9. ФЛУКТУАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТИЛЕЙ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ (КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ — ПРОДОЛЖЕНИЕ)

10. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНЫХ И ЧУВСТВЕННЫХ ФОРМ В АРХИТЕКТУРЕ

11. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ, ЧУВСТВЕННОЙ И СМЕШАННОЙ ФОРМ МУЗЫКИ

12. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ И ЧУВСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

13. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ, ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ И ЧУВСТВЕННОЙ СИСТЕМ ИСТИНЫ И ЗНАНИЯ (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ)

14. КАЧЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ФЛУКТУАЦИИ СИСТЕМ ИСТИНЫ И ЗНАНИЯ

15. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: I. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЛИЗМА И МАТЕРИАЛИЗМА

16. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: II. ФЛУКТУАЦИЯ ЭТЕРНАЛИСТСКОЙ И ТЕМПОРАЛИСТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ

17. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: III. ФЛУКТУАЦИЯ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗМА, КОНЦЕПТУАЛИЗМА И НОМИНАЛИЗМА

18. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНИЦИПОВ»: IV. ФЛУКТУАЦИЯ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛИЗМА И СИНГУЛЯРИЗМА

19. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: V. ФЛУКТУАЦИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКИХ, НОМИНАЛИСТИЧЕСКИХ И СМЕШАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ РЕАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — КОРПОРАЦИЙ (UNIVERSITAS PERSONARUM, ИЛИ COLLEGIA PERSONALIA) И УЧРЕЖДЕНИЙ (UNIVERSITAS BONORUM, ИЛИ COLLEGIA REALIA)

20. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: VI. ФЛУКТУАЦИЯ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕРМИНИЗМА И ИНДЕТЕРМИНИЗМА

21. ФЛУКТУАЦИЯ «ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ»: VII. ФЛУКТУАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ, ЦИКЛИЧНЫХ И СМЕШАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

22. ФЛУКТУАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ МЫШЛЕНИЯ: ПРИЧИННОСТИ, ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВА, ЧИСЛА

23. ФЛУКТУАЦИЯ ОБЩИХ И ЧАСТНЫХ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

24. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ, ЧУВСТВЕННОЙ И СМЕШАННОЙ СИСТЕМ ЭТИКИ В ГРЕКО-РИМСКОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРАХ

25. ФЛУКТУАЦИЯ ЭТИКО-ЮРИДИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

26. СЕМЕЙСТВЕННЫЕ, ДОГОВОРНЫЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ГРУППЫ)

27. ФЛУКТУАЦИЯ СЕМЕЙСТВЕННЫХ, ДОГОВОРНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ЕВРОПЫ

28. ФЛУКТУАЦИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКИХ (ИДЕАЦИОНАЛЬНЫХ) И СВЕТСКИХ (ЧУВСТВЕННЫХ) ФОРМ ГОСПОДСТВА И ПРАВЛЕНИЯ

29. ФЛУКТУАЦИЯ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ И ЧУВСТВЕННОЙ СВОБОДЫ

30. ФЛУКТУАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ («РАЗРЕЖЕНИЕ» И «СГУЩЕНИЕ» СЕТИ СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП. ИХ ОСЦИЛЛЯЦИИ МЕЖДУ ТОТАЛИТАРИЗМОМ И LAISSEZ-FAIRE. РАСШИРЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МИГРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ)

31. ФЛУКТУАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

32. ФЛУКТУАЦИЯ ВОЙН В ИСТОРИИ ГРЕЦИИ, РИМА И ЕВРОПЫ

33. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИТОГОВ ИЗУЧЕНИЯ ВОЙН В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

34. ФЛУКТУАЦИЯ ВНУТРЕННИХ БЕСПОРЯДКОВ В ИСТОРИИ ГРЕЦИИ, РИМА И ЕВРОПЫ

35. РЕЗЮМЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БЕСПОРЯДКОВ

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

36. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТИПАМИ КУЛЬТУРЫ И ТИПАМИ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ

37. КРИЗИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

38. ПРИНЦИП ИММАНЕНТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ И КОНГЛОМЕРАТОВ

39. «ПОЧЕМУ» СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РИТМОВ И КОЛЕБАНИЙ. ПРИНЦИП ОГРАНИЧЕНИЯ

40. ПРОБЛЕМЫ ПОСТОЯННО ЛИНЕЙНОГО, ВЕЧНО НОВОГО И СТРОГО ЦИРКУЛЯРНОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

41. СУПЕРРИТМ ИДЕАЦИОНАЛЬНОЙ, ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ И ЧУВСТВЕННОЙ ФАЗ В ГРЕКО-РИМСКОЙ И ЗАПАДНОЙ СУПЕРСИСТЕМАХ КУЛЬТУР: ЧТО ЛЕЖИТ В ЕГО ОСНОВЕ?

42. СУМЕРКИ НАШЕЙ ЧУВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. КРИЗИС… КАТАРСИС

ХАРИЗМА… И ВОСКРЕСЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 13

БИБЛИОГРАФИЯ

КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН