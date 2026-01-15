Сорокин - Живая Псалтирь

В нашей церковной жизни есть немало парадоксов. И один из самых удивительных — одновременная любовь к чтению Псалтири и при этом — стойкое отсутствие интереса к содержанию этой богодухновенной книги. То, что сделал Владимир Сорокин, можно назвать отважным богословским прорывом. Это не формальное перетолковывание священных строк, а попытка — на мой взгляд, вполне удачная! — ввести текст в наши реалии и будни. По мере погружения в размышления автора нам открывается, что книга псалмов пророка Давида — это не просто «собрание заклинаний» «на всякий случай и потребу», а кладезь мудрости и благочестия, из которого по сей день можно в изобилии черпать воду живую — ту самую, о которой говорил Христос у колодца Иакова.

Казалось бы, как можно перебросить мостик между книгой, написанной тысячи лет назад, и нашим современником, живущим в круговерти событий и лиц, среди гаджетов и мессенджеров, в непрекращающемся стрессе и с хронической усталостью в глазах? Оказывается, это возможно, ведь, по сути своей, человек не изменился. Как была его душа больной, израненной грехом и в плаче кричала Богу в знойной пустыне — «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!» — так и сегодня пытается закричать, да только слов не хватает, выходит то ли блеяние, то ли бормотание. Превратить еще не оформившийся вопль к Небу в осознанную песнь — хвалебную, покаянную или вдохновенно-созерцательную — вот задача, которую помогает решить эта замечательная книга Владимира Сорокина.

Сорокин Владимир - Живая Псалтирь день за днем - Практика чтения, молитвы и созерцания

М.: Никея, 2017. 592 с.

ISBN 978-5-91761-680-3

Сорокин Владимир - Живая Псалтирь день за днем. Практика чтения, молитвы и созерцания - Содержание

Слово к читателю - прот. Павел Великанов

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