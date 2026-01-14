«Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: столь глубока ее мера», — эти слова Гераклита служат лейтмотивом сборника «Сошествие души». Книга исследует катабасис — мифологический сюжет о сошествии в нижний мир — не просто как литературный прием, а как фундаментальный процесс трансформации психики. От шумерской Инанны до «Энеиды» Вергилия и современной научной фантастики, авторы прослеживают, как физическое нисхождение в бездну со временем превратилось в погружение в глубины самосознания.

Под редакцией ведущих юнгианских исследователей Пола Бишопа, Теренса Доусона и Лесли Гарднер, издание связывает античную философию с современным психоанализом. Темы сошествия рассматриваются через эволюцию понятия «психе»: от гомеровского «дыхания», покидающего тело, до сократовской бессмертной сущности. Исследователи анализируют, как мифы о Геракле, Одиссее и Савитри отражают внутренние кризисы, регрессию и инволюцию, находя параллели в трудах Фрейда, Юнга и даже Делёза.

Книга разделена на три части: от классической литературы и неоплатонизма до восточной агиографии и пост-юнгианских теорий. Читатель узнает, чем отличается некия от сошествия, как «Правдивая история» Лукиана предвосхитила научную фантастику и почему мужское достоинство в мифах об Оресте требует прохождения через «ад». Это глубокое академическое исследование приглашает заглянуть в «Салон Нуар» человеческой души, где тьма нижнего мира становится необходимым условием для обретения подлинного Света.

Сошествие души - Катабасис и глубинная психология

Под ред. П. Бишопа, Т. Доусона, Л. Гарднер. — «Касталия», 2026. — 286 с.

ISBN 978-5-907969-94-0

Сошествие души - Катабасис и глубинная психология - Содержание