Сошествие души
«Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: столь глубока ее мера», — эти слова Гераклита служат лейтмотивом сборника «Сошествие души». Книга исследует катабасис — мифологический сюжет о сошествии в нижний мир — не просто как литературный прием, а как фундаментальный процесс трансформации психики. От шумерской Инанны до «Энеиды» Вергилия и современной научной фантастики, авторы прослеживают, как физическое нисхождение в бездну со временем превратилось в погружение в глубины самосознания.
Под редакцией ведущих юнгианских исследователей Пола Бишопа, Теренса Доусона и Лесли Гарднер, издание связывает античную философию с современным психоанализом. Темы сошествия рассматриваются через эволюцию понятия «психе»: от гомеровского «дыхания», покидающего тело, до сократовской бессмертной сущности. Исследователи анализируют, как мифы о Геракле, Одиссее и Савитри отражают внутренние кризисы, регрессию и инволюцию, находя параллели в трудах Фрейда, Юнга и даже Делёза.
Книга разделена на три части: от классической литературы и неоплатонизма до восточной агиографии и пост-юнгианских теорий. Читатель узнает, чем отличается некия от сошествия, как «Правдивая история» Лукиана предвосхитила научную фантастику и почему мужское достоинство в мифах об Оресте требует прохождения через «ад». Это глубокое академическое исследование приглашает заглянуть в «Салон Нуар» человеческой души, где тьма нижнего мира становится необходимым условием для обретения подлинного Света.
Сошествие души - Катабасис и глубинная психология
Под ред. П. Бишопа, Т. Доусона, Л. Гарднер. — «Касталия», 2026. — 286 с.
ISBN 978-5-907969-94-0
Сошествие души - Катабасис и глубинная психология - Содержание
Предисловие и Введение: «Только вверх?» (Пол Бишоп)
Часть I. Катабасис в античности:
Глава 1. Психокосмос Древней Греции (Р. Сифорд)
Глава 2. Гераклит, архаика и бездна (П. Бишоп)
Глава 3. Вергилий и три катабасиса в «Георгиках» (Т. Доусон)
Глава 4. Неоплатонический спуск души в мир чувств (М. Крити)
Глава 5. Научная фантастика и Лукиан Самосатский (Л. Гарднер)
Часть II. Боги и святые:
Глава 6. Сошествие Инанны и аналитическая психология (К. Миллер)
Глава 7. Миф Древней Индии: Савитри и Яма (С. Сенгупта)
Глава 8. Ближневосточная женская агиография (Р-М. Диб)
Часть III. Катабасис в теории:
Глава 9. Метафоры в «Толковании сновидений» Фрейда (Дж. Шэнн)
Глава 10. Орест и ущемленное мужское достоинство (К. Лампе)
Глава 11. Регрессия и некия у Юнга и Делёза (К. Макмиллан)
Эпилог. Салон Нуар (Рут Пэйдел)
No comments yet. Be the first!