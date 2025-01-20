В ваших руках, уважаемый читатель, первый выпуск журнала “Совесть и свобода"...

Издателем его является Международная ассоциация религиозной свободы, отделение которой начало действовать на территории бывшего СССР. Цели и задачи настоящего издания, вытекающие из Декларации принципов ассоциации, регулируются Международными соглашениями по правам человека, принятыми мировым сообществом: “Способствовать утверждению принципов религиозной свободы на законных основаниях, оберегать и защищать права человека на богопочитание и богослужение или отказ от того и другого в соответствии с личным выбором1* (Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 01475 от 13 августа 1992 г., Министерство печати и информации Российской Федерации).

Разделы, обозначенные первым выпуском “Совести и свободы*', станут, мы надеемся, постоянными. Они (как 'Понятия) достаточно емки, чтобы вместить в себя материал практически любого профиля, будь то эссе из области искусства или юридическая консультация, логический демарш или исповедь сердца. Поскольку наше издание ориентировано на личность, исповедующую Смысл, по выражению Платонова, “отдельного и общего существования*', не следует ждать от нас сногсшибательных (буквально и в метафоре) материалов, сенсационных разоблачений и прочего в этом духе. Человек и без того достаточно часто спотыкается и падает на своем жизненном пути, и было бы крайне непорядочно с нашей стороны подталкивать его в очередную лужу, вместо того чтобы протянуть руку помощи. Напротив, нам хотелось бы, по возможности, подготовить достойную личности почву, способную поддерживать каждого из нас в вертикальном положении.

В первом номере мы вместе с вами попытаемся разоб раться в том, что для одних из нас кажется элементарным, а другим предстает откровением. Свобода совести в системе современного мира, религиозная свобода - на эту тему размышляют генеральный секретарь Российского отделения МАРСа доктор богословия М.П.Кулаков и его американский коллега, широко известный своими разработками данного вопроса, д-р В.Н.Олсен. Здесь же, в разделе “СТУДИИ", вы встретитесь с известным филологом и литературоведом, членом редколлегии и заведующей отделом критики “Нового мира“ Ириной Роднянской, отвечающей на вопросы нашего корреспондента, и Кентом Хиллом, президентом института религии и демократии из Вашингтона, совместную с Сергеем Филатовым (институт США и Канады, аналитический центр РАН, Москва! работу которого мы перепечатываем из “Независимой газеты (октябрь, 1992 г.), ибо она представляется нам словом весомым, сказанным просто и вовремя, т.е. соответствующей основным требованиям, предъявляемым к нашим публикациям.

Второй раздел журнала - “ОПЫТ“ открывается публичной лекцией известного во всем мире христианского проповедника Жана Ванье, который напоминает нам о хрупкости человеческого существа, его страхах и незащищенности, предлагая, быть может, единственно реальную панацею от стрессов. Разговор с Леонидом Василенко (старший научный сотрудник Института научной информации РАН, преподаватель Сергиев-Посадской духовной семинарии), близко знавшем отца Александра Меня, интересен среди прочего и тем, что в нем отмечены болевые точки нашего социума. Что касается эссе Якова Кротова, публициста яркого и смелого, то его прочесть просто необходимо: статья действительно актуальна, мимо нее равнодушно читателю не пройти.

Совесть и свобода

Журнал Международной ассоциации религиозной свободы, №1. – Основан в 1992 г. – Заокский: Издательство «Источник жизни», 1992. – 132 с.

Совесть и свобода – Содержание

Обзор номера

СТУДИИ

М.П.Кулаков. Сделаем богаче друг друга

Ирина Роднянская. Выход на вертикаль

В.Н.Олсен. Призвание

Кент Хилл, Сергей Филатов. Христиане и власть

ОПЫТ

Жан Ванье. Корни насилия в человеческом сердце

Леонид Василенко. Слово об Александре Мене

Яков Кротов. Культура и культ: на перекрестке параллелей

Марина Панфилова, В.Вертов, Всеволод Чаплин “Яне против других конфессий... “

Надежда Дерзновенко. Молитва

М.Лодыженский. Как умер Толстой

УМОЗРЕНИЕ

Георгий Гачев. Совесть и свобода

Алексей Прокатов. Метафора

ДОКУМЕНТЫ