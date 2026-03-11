Сборник документов «Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг.: Документы и материалы» представляет собой фундаментальное научное издание, подготовленное коллективом историков для детального освещения взаимоотношений власти и протестантских общин в ключевой период становления советской системы. Авторы ставят перед собой задачу через призму архивных первоисточников показать процесс перехода от относительного веротерпения времен НЭПа к политике тотального уничтожения религиозных институтов в годы «безбожной пятилетки» и Большого террора. Основная идея труда заключается в демонстрации того, как сибирский регион, традиционно являвшийся местом сосредоточения евангельских сил, стал ареной жестких идеологических экспериментов и масштабных репрессий против верующих.

Содержательная часть книги базируется на уникальных, ранее засекреченных материалах из региональных и центральных архивов, включая отчеты уполномоченных ГПУ-НКВД, протоколы партийных заседаний и следственные дела служителей. Сборник подробно документирует деятельность баптистов, евангельских христиан, адвентистов и пятидесятников в Сибири, раскрывая методы государственного давления: от административных ограничений и закрытия молитвенных домов до раскулачивания по конфессиональному признаку и физической ликвидации церковного актива. Особое внимание уделено внутренней жизни общин, их попыткам легального выживания, развитию молодежного служения в 20-е годы и уходу в глубокое подполье в конце 30-х под натиском репрессивной машины.

Текст издания выдержан в строгом академическом стиле, сопровождается глубоким научным комментарием, биографическими справками и подробным анализом законодательной базы того времени. Составители мастерски структурировали документы, что позволяет исследователю увидеть не только сухую статистику гонений, но и живую историю сопротивления духа, выраженную в письмах верующих, их протестах и стойкости перед лицом следствия. Работа является незаменимым ресурсом для историков, религиоведов и всех, кто занимается изучением государственно-церковных отношений в СССР. Это чтение, которое возвращает из небытия тысячи имен и фактов, помогая осознать масштаб трагедии сибирского евангельского движения в первой половине XX века.

Составление, вступительная статья и комментарии A.M. Савина. - Новосибирск: Посох, 2004. - 427 с. 88 илл.

ISBN 5-93958-019-Х

Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920 - 1941 гг. – Содержание