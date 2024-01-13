Вопрос о самоопределении философии является естественным спутником ее истории, теории и методологии. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях, когда основательно расшатывается устоявшийся веками ее образ. В этих условиях вопрос стоит не просто о самоопределении философии, а о ее возможности, возобновлении или даже возвращении. Сегодня эта возможность с другим, более радикальным началом. Эсхатологический дискурс принадлежит философской программе обновления мышления. Сама декларация о конце или смерти философии, о разрыве с классикой или традицией возобновляет одно из решающих самоопределений философии, обнажая философскую мечту о чистом различии, равно как и желание самообоснования мышления.

Современный философский словарь — это своеобразное испытание, зондирование, установление систематической возможности философии сегодня. Такое испытание невозможно без дифференциальной рефлексии, т. е. без определения «минимального тождества», совокупности понятий, направлений, методов современной философии и тем самым переоценки категориального и, в целом, мыслительного аппарата, техники мышления, традиционных представлений об онтологии, феноменологии, религии и т. д.

Четвертое издание «Современного философского словаря» является значительно переработанным. Прежде всего, в словарь включены статьи, посвященные понятиям, методам и направлениям, отражающим специфику обозначившихся в конце ХХ — начале ХХI в. тенденций в современной философии («Актуальное и виртуальное», «Материальная феноменология», «Субтрактивная онтология» и т. д.). Кроме того, добавлены понятия и термины трансдисциплинарного характера (например, «Мессианство» или «Прощение»), существенно обогащающие и усложняющие не только образ современной философии, но и саму идею междисциплинарности. Новые задачи

Современный философский словарь

Под общ. ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Академический проект, 2020. — 823 с. — (Summa).

ISBN 978-5-8291-3204-0

Современный философский словарь - Содержание

Предисловие

Словарь А - Я

Список сокращений

Содержание

Список словарных статей

А

Абсолют - Абсолютное и относительное - Абстракции реальные - Абстракция - Абсурд - Автоиммунность - Автор - Агностицизм - Аксиология - Акторно-сетевая теория - (Actor-network theory, АСТ) - Актуальное и виртуальное - Акциденция - Аналитическая философия - Аналитические и синтетические высказывания - Анимизм - Аномия - Антиномизм - Антиутопия - Антифилософия - Антропология (философская) - Антропоморфизм - Антропоцентризм - Апологетика - Априорное и апостериорное - Аристократизм - Археология - Архетип - Атрибут - Аутентичность - Аутопоэзис (аутопоэз, автопоэзис, аутопойесис)

Б

Бессознательное - Биополитика - Благо - Бог - Буддизм - Бытие - Бюрократия

В

Вера - Верификация - Вещи - Взаимодействие - Видимость - Виртуальное, виртуал, виртуальная реальность - Власть - Возможность и действительность - Возможный мир (возможные миры) - Война - Волюнтаризм - Восприятие - Воспроизводство - Время и пространство

Г

Габитус - Гегемония - Гендер (gender) - Гендерные исследования - Генеалогия - Герменевтика - Герменевтический круг - Гетерархия - Гетерология - Гетеротопии - Гилозоизм - Гипотеза - Глобализация - Глобальность - Гносеология - Гностицизм - Горизонт - Гостеприимство - Государство - Гражданин - Гражданское общество - Граница - Грядущая демократия - Гуманизм

Д

Дао - Даосизм - Дар - Движение - Дедукция - Деидеологизации теории - Деизм - Деконструкция - Деструкция - Детерминизм - Деятельность - Диада - Диалектика - Диалог - Дискурс - Диспозитив - Добро и зло - Дополнительность - Достоинство - Другой - Дуализм - Дух и душа - Духовность

Е

Единичное и общее - Единое - Единство - Естественная установка

Ж

Желание - Жизненный мир - Жизнь

З

Знак - Значение

И

Игра - Идеал - Идеализм - Идеальное - Идеация - Идеология - Идея - Идиографический и номотетический методы - Иерархия - Изменение - Иллюзия - Имманентное и трансцендентное - Индивид, индивидуальность - Индивидуальное и коллективное - Индукция - Индустриальное общество - Интенсионал и экстенсионал - Интенциональность - Интериоризация и экстериоризация - Интерпелляция - Интерпретация - Интерсубъективность - Интертекстуальность - Интуитивизм - Информационное общество - Информация - Инцест - Ирония - Иррациональное - Искусственный интеллект - Искусство - Ислам - Истина - Историцизм - История - Итеративность - Иудаизм

К

Кажимость - Капитал - Катастрофа - Категории - Качество и количество - Кибернетика - Классическое, неклассическое, постклассическое - Код - Коллективное бессознательное - Коммуникация - Комплекс - Конечное и бесконечное - Конституирование - Креационизм научный - Культура - Культурно-исторических типов теория

Л

Либидо - Лингвистический поворот - Линейность и нелинейность - Личность - Логика - Логика неклассическая - Логос - Локальность

М

Маргинальность - Марксизм - Массовая коммуникация - Материализм - Материальная феноменология - Материя - Машина и машинность - Мера - Мессианство - Метафизика - Метафизика социальная - Метафора - Метаязык - Метод альтернатив - Методология - Мировоззрение - Мистицизм, мистика - Миф - Множество, множественность - Модерность - Модус - Монада - Монизм - Монолог - Мораль - Мультикультурализм - Мышление

Н

Наглядность - Нарратология - Нарциссизм - Насыщенный феномен - Натурализм - Наука - Необходимость и случайность - Неразрешимости - Не-философия - Нигилизм - Номадология - Норма - Ноэзис и ноэма - Нравы

О

Образ - Образование - Общение - Общество, социальное, социальность - Обществознание - Община - Объект, объективность, объектность - Объект-язык и субъект-язык - Обычай - Онтологическая относительность - Онтология - Онтология социальная - Операционализм - Описание - Опыт - Опыт-предел - Основание и обоснованное - Основной вопрос философии - Ответственность - Отношение - Отражение - Отрицание (диалектическое) - Отчуждение - Оценка

П

Память коллективная - Панентеизм - Пантеизм - Парадигма - Персонализм - Перформативность - Письмо - Плоскость - Повседневность - Повторение - Позитивизм - Познание - Политика - Польза, полезность - Понимание - Понятие - Пост… - Постиндустриальное общество - Постмодернизм - Постструктурализм - Правда - Право - Практика - Предопределение - Прерывное и непрерывное - Признание - Природа - Причина и следствие - Проблема - Проекция - Противоречие (диалектическое) - Процесс - Прощение - Психоанализ - Психология - Публика - Публичная сфера

Р

Равенство - Развитие - Рационализация - Рациональное - Реальность - Регрессия - Редукция - Рекурсивность - Религия - Репрезентация - Референция - Рефлексия - Риторика

С

Сакральное - Само… - Сборка (ассамбляж) - Свидетельствование (свидетельство) - Свобода - Свойство - Связь - Сексизм - Секуляризация - Семантика - Семиотика - Сеть - Символ - Симулакрум - Сингулярность - Синергетика - Система - Скептицизм - Складка - Славянофильство и западничество - След - Сложность - Смерть - Смысл - Сновидения (работа сновидения, толкование сновидений) - Со… - Событие - Совместное и разделенное - Содержание и форма - Сознание - Сообщество - Социальная философия - Справедливость - Справедливость (дистрибутивная) - Стандарт - Становление - Стереотипы - Стратегия - Структура - Структурализм - Субстанция - Субстрат - Субтрактивная онтология - Субъект, субъективность, субъектность - Субъективация - Суверенность - Супервентность - Сущность и явление - Схоластика - Сциентизм и асциентизм

Т

Творчество - Теизм - Текст - Телесность - Теология - Теория - Техника - Техники философия - Технология - Типологический подход - Тождество и различие - Толерантность - Топология социальная - Традиционное общество - Традиция - Трансгрессия - Трансцендентальный реализм - Трансцендентальный эмпиризм - Триада - Труд

У

Управленитет - Утопия

Ф

Фальсификация - Фантазм - Фатализм - Феминизм - Феномен - Феноменология - Фиксация - Философия - Формы социальные - Фрейм - Фундаментализм - Футурология

Х

Хаос - Харизма - Христианство

Ц

Ценность - Цивилизация

Ч

Часть и целое - Чтение

Ш

Шизоанализ

Э

Эзотеризм - Эйдос - Экзистенциализм - Экзистенциальные высказывания - Экономия - Экотехника - Эманация и имманация - Эмерджент - Эпистемы - Эсхатология - Эталон - Этика - Эффективность

Ю

Юмор

Я