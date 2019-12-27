Изучая труды святителя Феофана, необходимо учитывать, что некоторые вопросы (в частности, о высоких степенях молитвы, благодати, богообщения и любви) он излагал соответственно своему высокому духовному устроению. И то, что для него было естественным и понятным, нам, современным христианам, надо воспринимать с поправкой на свой новоначальный духовный уровень и не пытаться во вред себе достигать нам недоступного. Кроме того, некоторые формулировки святителя, понятные его современникам, нынешними христианами могут быть неправильно истолкованы. В связи с этим в местах, которые могут быть неоднозначно поняты духовно неискушенным читателем, сделаны примечания с необходимыми пояснениями и предостережениями. Это в основном касается указании на молитвенное место, в котором допустимо сосредоточивать внимание при молитве, и на значение сердца в духовной жизни.

В «Путеводителе» приводится много цитат, взятых из писем святителя Феофана своим духовным чадам. Важно понимать, что в том или ином письме содержатся поучения конкретному человеку, находящемуся в определенном духовном состоянии, которое святитель, как опытный пастырь, понимал и учитывал. В связи с этим приведенные советы не всегда могут быть применимы ко всем современным христианам по причине различии в духовном состоянии и уровне подготовленности в духовных вопросах, особенно касающихся внутреннего делания. Советы относительно удержания внимания во время молитвы в сердце, адресованные, как видно из контекста писем, новоначальным, думается, нельзя понимать буквально, потому что схождение вниманием в сердце (в глубь духовного сердца) — это дар Божий, подаваемый только христианам, преуспевшим в благочестии и внутреннем делании, и недоступный для начинающих духовную жизнь. Напротив, святые отцы предостерегали от преждевременного и самовольного вхождения в сердце, поскольку это чревато пагубными духовными последствиями.

«Спасайтесь!» Путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника : в 2 т. Т. 1. А - Н

автор-составитель Ю. В. Романец

Москва : Церковно-историческое общество, 2019. 717 с.

ISBN 978-5-6041640-2-0

«Спасайтесь!» Путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника : в 2 т. Т. 1. А - Н - Оглавление

От составителя

Ад - Нравоучение христианское

«Спасайтесь!» Путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника : в 2 т. Т. 1. А - Н - От составителя

Предлагаемая вниманию читателя книга является продолжением серии книг — путеводителей по творениям святых отцов, учением которых мы можем руководствоваться на пути ко спасению. Это святители, которые, с одной стороны, восприняли святоотеческое православное учение в спасительной чистоте, без губительных искажений, а с другой стороны, жили относительно недавно и, учитывая сложности современной жизни, будучи духоносными наставниками, сделали это учение понятным для нас. Поскольку литературное наследие учителей Церкви многообразно и объемно, поиск исчерпывающей информации по определенным вопросам в полных собраниях сочинений требует много времени и сил. Цель путеводителя по творениям того или иного святителя заключается в систематизации его поучений, позволяющей читателю легко найти сокращенную, но достаточно содержательную информацию о его высказываниях по главным темам православного вероучения и основ духовной жизни. Цитаты из разных произведений по одному духовному вопросу собраны в соответствующих разделах и предварены краткими тезисами, выражающими основные мысли, содержащиеся в приведенных цитатах. Тезисы формулируются составителем на основании процитированного текста или дословно повторяют мысли автора. Книга такого плана полезна и тем, кто хорошо знаком с творчеством святого, и тем, кто из-за нехватки времени не имеет возможности изучать его творения в полном объеме: первым она поможет достаточно быстро найти нужную информацию в полном собрании сочинений, вторым — оперативно найти ответы на актуальные вопросы духовной жизни.

Первой книгой в этой серии был «Путеводитель по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова)», который своими бесценными сочинениями привел к Богу много «заблудших овец». Святитель Феофан (Затворник) — один из величайших святых Русской Православной Церкви, живший примерно в одно время со святителем Игнатием, также твердо держался святоотеческого православного учения. Будучи глубоко убежден, что только оно может привести человека ко спасению, святитель бесстрашно обличал всякие попытки насадить в Церкви лжеучения и уклониться от истинного православия. Поскольку в современном мире эти попытки не ослабевают, творения святителя Феофана, наряду с произведениями святителя Игнатия (Брянчанинова), и сейчас являются для христиан бесценным руководством в духовной жизни. Характерная черта духовно-литературного творчества святителя Феофана — его удивительная способность выра- зить словами присущие ему твердую веру и горячую ревность к богоугождению, «заразить» ими и вложить в сердца читателей. Обращает на себя внимание широчайший духовный кругозор святителя: с одной стороны, он глубоко анализировал и доходчиво излагал сложнейшие догматические вопросы, в частности в таких книгах, как «Начертание христианского нравоучения» и «Толкования посланий апостола Павла», а с другой — проявлял необыкновенное знание нравственного богословия и практической духовной жизни и на основании этого давал в письмах спасительные советы духовным чадам, к которым сейчас можно отнести всех читателей его произведений. При изучении творений святителя Феофана нередко создается впечатление, что он говорит непосредственно с тобой и прозорливо отвечает именно на твои наболевшие и сокровенные вопросы. Читая его труды, нельзя не почувствовать духоносность его произведений: они, как глоток чистой родниковой воды, могут напоить всякую жаждущую душу. В творениях святителя особое внимание уделено покаянному пути ко спасению. Поскольку для подавляющего болынинства современных христиан этот путь является единственным (почти никому не удается уберечь дар крещенской благодати от тлетворного влияния греховной жизни), рассуждения святителя о покаянии и борьбе со страстями трудно переоценить. Тем более, что он описывает это делание очень подробно, обращая внимание на распутия, тернии и вражеские уловки, которые могут помешать христианину прийти ко спасению.

«Спасайтесь!» Путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника : в 2 т. Т. 2. О - Ю

автор-составитель Ю. В. Романец

Москва Церковно-историческое общество, 2019. 712 с.

ISBN 978-5-6041640-2-0

«Спасайтесь!» Путеводитель по творениям святителя Феофана Затворника : в 2 т. Т. 2. О - Ю - Оглавление

Обетования Божии - Юношество

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