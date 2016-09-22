Спасский - История догматических движений
А. Спасский - ИСТОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
А. Спасский - ИСТОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ - Содержание
Апологетическая теология и Ириней.
Монархианския движеиия конца второго u начала третъяго века.
Тертуллианъ и стоицизмъ. Завершение догматическаго развития на Западе.
Оригенъ и неоплатонизм. — Учение Оригена ο Боге и Его Логосе— Сыне, — Савеллианство. — Распадение системы Оригена на Востоке и следствия его
ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ Ο СВ. ТРОИЦЕ ВЪ IV ВЕКЕ
Первый вселенекий соборъ въ Никее и его ближайшие результаты
Антиникейская коалиция в борьбе ея против никейцев
Новыя догматичекия партии, возникшия изъ распадения антиникейекой коалиции, и постепенное объединение ихъ подъ главенствомъ омиевъ
Догматическия движения в царствование Юлиана и Иовиана
Состояние догматических партий в правление Валентиниана и Валента
Каппадокийцы и их теология
Завершительные результаты тринитарныхъ споровъ в царствование Феодосия Великаго
Спасибо за книгу, но жаль, что только до 325 страницы. Дальше все страницы закрыты. Если будет возможность - сделайте всю книгу
Спасибо!