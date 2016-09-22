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Спасский - История догматических движений

Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History
Классический труд по патрологии и истории Др. Церкви.
Спасский разбирает развитие тринитарного учения Церкви, начиная с апологетов и Иринея, через монархиан, Оригена и Тертуллиана, заканчивая оформлением этого учения на первых двух Вселенских Соборах. К "Истории догматических учений" Спасского так или иначе восходят все последующие работы подобного рода (Флоровского, Мейендорфа, Керна и т. д.). "История догматических движений" Спасского является одним из лучших дореволюционных трудов, рассматривающих развитие христианской доктрины о Троице.

А. Спасский - ИСТОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

(в связи с философскими учениями того времени).
ТРИНИТАРНЫЙ ВОПРОС (История учения о св. Троице)
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.
СЕРГИЕВ ПОСАД.
1914

А. Спасский - ИСТОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ - Содержание

Апологетическая теология и Ириней.
Монархианския движеиия конца второго u начала третъяго века.
Тертуллианъ и стоицизмъ. Завершение догматическаго развития на Западе.
Оригенъ и неоплатонизм. — Учение Оригена ο Боге и Его Логосе— Сыне, — Савеллианство. — Распадение системы Оригена на Востоке и следствия его
ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ Ο СВ. ТРОИЦЕ ВЪ IV ВЕКЕ
Первый вселенекий соборъ въ Никее и его ближайшие результаты
Антиникейская коалиция в борьбе ея против никейцев
Новыя догматичекия партии, возникшия изъ распадения антиникейекой коалиции, и постепенное объединение ихъ подъ главенствомъ омиевъ
Догматическия движения в царствование Юлиана и Иовиана
Состояние догматических партий в правление Валентиниана и Валента
Каппадокийцы и их теология
Завершительные результаты тринитарныхъ споровъ в царствование Феодосия Великаго

Views 939
Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2016
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

S
ssannikov 1 year ago

Спасибо за книгу, но жаль, что только до 325 страницы. Дальше все страницы закрыты. Если будет возможность - сделайте всю книгу
G
gios76 8 years ago

Спасибо!

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