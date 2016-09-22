Классический труд по патрологии и истории Др. Церкви.

Спасский разбирает развитие тринитарного учения Церкви, начиная с апологетов и Иринея, через монархиан, Оригена и Тертуллиана, заканчивая оформлением этого учения на первых двух Вселенских Соборах. К "Истории догматических учений" Спасского так или иначе восходят все последующие работы подобного рода (Флоровского, Мейендорфа, Керна и т. д.). "История догматических движений" Спасского является одним из лучших дореволюционных трудов, рассматривающих развитие христианской доктрины о Троице.

А. Спасский - ИСТОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

(в связи с философскими учениями того времени).

ТРИНИТАРНЫЙ ВОПРОС (История учения о св. Троице)

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

СЕРГИЕВ ПОСАД.

1914