СПЕКТОРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875–1951) - Русский философ, правовед, религиозный мыслитель серебряного века. Родился в г.Острог Волынской губернии в 1875 г. Выпускник юридического факультета Варшавского университета. В 1913 г. становится профессором Киевского университета, в 1918 г. – деканом юридического факультета. Был ректором Киевского университета. В 1920 г. вынужден эмигрировать. Преподавал в Белградском и Люблянском университетах. В 1934 г. становится членом-корреспондентом Сербской королевской академии наук. С 1947 г. читал лекции в Свято-Владимирской православной духовной академии в Нью-Йорке. Завершил свой земной жизненный путь в Нью-Йорке 3 марта 1951 г. Евгений Васильевич Спекторский - Христианство и культура Сост., вступ. статья и примеч. П.Е. Бойко, Л.А. Бойко. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — 360 с ISBN 978–5–906233–06–6 Издательский проект "Университет" Классическая философия Тексты и исследования, 4 КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (НОЦ) «ФИЛОСОФСКИЕ, РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» ФИСМО КУБГУ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Евгений Спекторский - Христианство и культура - Содержание П.Е. Бойко, Л.А. Бойко. Философия христианской культуры Е.В. Спекторского в контексте идейной реформации современного мира Спекторский Е.В. Христианство и культура Раздел первый. Введение Глава I. Культура §1. Понятие культуры §2. История культуры §3. Кризис культуры §4. Культура и религия §5. Культура и христианство §6. Христианство вообще Глава II. Прогресс §1. Теория прогресса §2. Натуралистическая теория прогресса §3. Христианский прогресс §4. Христианская теория и современная наука §5. Выводы Раздел второй. Духовная культура Глава I. Религия §1. Язычество §2. Иудаизм §3. Миф — догмат — обряд Глава II. Философия §1. Понятие философии §2. Философия и христианство §3. Теория познания §4. Метафизика §5. Этика §6. Эволюция европейской этики Глава III. Наука §1. Наука и религия §2. Христианство и наука §3. Познание Бога §4. Познание природы §5. Познание человека §6. Выводы Глава IV. Искусство §1. Понятие искусства §2. Языческое искусство §3. Христианское искусство §4. Дехристианизация искусства Раздел третий. Социальная культура Глава I. Личность §1. Внехристианская культура личности §2. Личность в христианстве §3. Женщина Глава II. Общество §1. Натуралистическое понятие общества §2. Христианское понятие общества §3. Социальное действие Глава III. Социальный вопрос §1. Доместикация §2. Цивилизация §3. Социация §4. Христианское решение §5. Братство §6. Царство Божие §7. Церковь Глава IV. Право . §1. Юридическая культура §2. Право и христианство §3. Объективное право §4. Юриспруденция отношений §5. Социальное право Глава V. Государство §1. Анархизм §2. Теократизм §3. Опыты теократии §4. Автократия §5. Демократия §6. Кризис государства §7. Социальное государство §8. Свобода §9. Равенство §10. Братство Глава VI. Хозяйство §1. Социальная экономия §2. Христианство и хозяйство §3. Капитал §4. Труд §5. Природа §6. Социализм Раздел четвертый. Материальная культура Глава I. Христианство и аскетизм Глава II. Материальные потребности §1. Пища §2. Одежда §3. Жилище Глава III. Культура природы Заключение Именной указатель Об авторах и составителях Евгений Спекторский - Христианство и культура - Введение

Культура

В известном романе Теккерея описываются мелкие интриги ничтожных людей на фоне крупных мировых событий начала XIX века, которыми эти люди заняты лишь постольку, поскольку это задевает их жалкую личную жизнь и создает для них какие-то мелочные заботы. Такой контраст, отчасти вдохновивший и Толстого в «Войне и мире», повторяется и теперь.

Мы пережили или, вернее, только начали переживать один из крупнейших мировых кризисов. Но, вместо того чтобы приостановиться и задуматься над ним и вообще над тем, чем мы живы, мы продолжаем «жизни мышью беготню», воображая, что мелкие личные или даже политические интересы момента настолько значительны, что могут и должны отвлечь нас от более существенного, даже единственно существенного. Это вопрос о том, не погибаем ли мы все, не опускаемся ли, не возвращаемся ли к дикости и варварству, не присутствуем ли при смерти и похоронах культуры. Это такой серьезный вопрос, что ради него стоит оставить, хотя бы на время, текущую злобу дня и призадуматься над тем, что такое наша культура, какими идеями она вдохновляется, все ли в ней исправно, может ли она быть исправлена и откуда взять для этого руководящие идеи.