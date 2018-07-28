„Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и — светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры: виссон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала, и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским.

Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростию, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, — муж, и хвалит ее:„Много быложен добродетельных, но ты превзошла всех их". Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!" (Притчи 31, 10-31)

Эмелин Спенцер - Весело смотрит она в будущее

Библейский портрет женщины по книге Притчи 31,10-31

Миссия Фриденсштимме, 1993

Перевод М. Пазыч

Эмелин Спенцер - Весело смотрит она в будущее - Содержание

Страх Господень

Святость

Благонадежность

Приветливость

Смирение

Мудрость

Внутренний мир

Прилежность

Добродетельность

Внешний вид

Жизненный уровень

Закон сеяния и жатвы

Эмелин Спенцер - Весело смотрит она в будущее - Страх Господень

Притчи 31, 30: „ Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы ".

Несколько лет назад средства массовой информации особенно много сообщали о некоторых профессорах и богословах, которые удостоились общественного внимания утверждением, что Бог мертв. Даже при написании этого богохульного высказывания мороз пробегает по коже. Бог существует! Эта истина, вызывающая глубокое благоговение, остается непоколебимым фактом. Вообще-то те, кто утверждают обратное, достойны сожаления. Сам Бог сказал полные глубокого смысла слова: „Я есмь Сущий!" (Исход 3, 14). Он — это Божественное, вечное, бесконечное Существо без начала и конца. И мы не можем постичь и понять превосходящую наш разум сущность и бытие Бога.

При изучении этой книги мы, в первую очередь, должны понять, что значит бояться Бога. Может быть, большинство из нас еще ни разу серьезно не задумывались над этой темой. Уверена, что мы будем удивлены, узнав, сколько мест из Св. Писания говорят о страхе Божьем. Не менее четырнадцати раз на это указывается только в книге Притчи. Что же означает страх Господень? Чарлз Брайджес (1846) дал следующее разъяснение: „Это любовное почтение, с которым дитя Божье в смирении сознательно подчиняется закону Отца. Божий гнев такой горький и Его любовь такая сладкая, что, исходя из этого, формируется серьезное желание вызвать Его благосклонность".

В некоторых переводах Библии вместо слова „страх" используется слово „почтение", когда имеется в виду страх Божий. Но это слово не совсем выражает смысла сказанного. Бог не является моим приятелем, моим компаньоном, приветливым и добродетельным человеком там „наверху". Конечно, почтение является частью этого страха, но это разъяснение не соответствует, например, стихам, в которых содержится слово „содрогаться", „трепетать". „Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева" (Псалом 113,7). „Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь" (Псалом 118, 120). Эти стихи производят очень сильное впечатление. Очень далек от простого почтения страх, который испытал Аввакум в присутствии Божьем: „Я услышал — и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною" (Аввакума 3, 16). Мы не сможем полностью понять и охватить значение страха Божьего, если примем его за своего рода почтенное уважение. Выражение „страх Господень" должно вызвать у нас святое благоговение, страх оказаться неугодным Богу.

Страх Божий, о котором мы здесь говорим, не имеет ничего общего со смущением, испугом и ужасом. „Ибо дал нам Бог духа не боязни" (2 Тимофея 1, 7). Это святое благоговение исходит из познания того, кто и что есть Бог, а именно: абсолютный и вечный Создатель, обладатель и господин всей Вселенной, святой, могущественный и всезнающий, совершенный в любви, милости и праведности. Это представление о Нем и вызывает благоговение в нас. „Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?" (Откровение 15,4). Когда мы поймем, кто и что есть Бог, тогда мы научимся бояться Его.

Иов хотел иметь посредника между собой и Богом, который положил бы руку свою на обоих. „Страх Его да не ужасает меня", — говорил он (Иова 9, 33-34). Грешников, которые получили прощение через Иисуса Христа, страх Господень не должен приводить в ужас, потому что Иисус-— наш Посредник, Он Богочеловек. Они должны в святом благоговении стоять перед Богом (Псалом 32, 8). Грешники, которые еще не приняли прощение Божье, должны страшиться и ужасаться святого, всемогущего и праведного Бога всей Вселенной. Такой страх содержит в себе мучение. Но кто принял любовь Божью во Христе Иисусе, тот освобождается от мучительного страха. Этот страх исчез из жизни такого человека, потому что он оправдан и совершен в любви Божьей (1 Иоанна 4, 4. 18).