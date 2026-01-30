Представляя свой труд под заглавием ” Введение в изучение Четвероевангелия” на рассмотрение Совета Ленинградской Духовной Академии, считаю необходимым высказать несколько предварительных замечаний.

Более чем десятилетний опыт преподавания науки Св. Писания на 1 курсе Академии по теме ”Четвероевангелие” подсказал автору необходимость создать такой труд, который бы, являясь подготовительным руководством к последовательному чтению и истолкованию святого Евангелия, отвечал бы требованиям науки и мог бы послужить пособием для учащихся и руководством для начинающего преподавателя по этой дисциплине. С научно-педагогической точки зрения такой вводный курс по изучению Евангелия является необходимым для правильного понимания священного характера самого Евангелия как литературного памятника. Помимо этого, есть соображения и практического характера, оправдывающие появление данного Введения. Известно,что в нашей отечественной литературе специальных трудов по введению в Новый Завет, не только мало по количеству и названиям,но и имеющимися из них не всеми можно пользоваться в таком объеме, какой требуется учебным планом для наших Академий.

Переходя к характеристике Введения как литературного труда, с точки зрения научной его ценности, следует сказать, что оно составлено на основе и по плану аналогичных произведений выдающихся неших отечественных и зарубежных богословов-экзегетов,оставивших нам образцы - непревзойденных пока еще никем из современных авторов - научных исследований по вопросам исагогики и экзегетики. В числе таких произведений, послуживших автору образцом,следует назвать Введение в новозаветные книги Священного Писания Фердинанде Герике, перевод с немецкого епископа Михаила; По отзыву переводчика труд этот отличается громадною ученостью,великим обилием исторического метериала,глубокой,спокойной и беспристрастной критикой -строго консервативным характером и направлением. По указанным достоинствам исагогика Ф. Герике является ценным вкладом в нашу науку, и послужила прекрасным пособием при составлении Введения по разным вопросам православной исагогики. Особое место в нашей науке по изучению Четвероевангелия занимают труды покойного профессора Н .Н. Глубоковского; здесь на первом месте следует поставить его лекции по Св. Писанию Нового Завета, читанные студентам б. СПБ. Духовной Академии в 1906/7 учебном году по теме "Четвероевангелия и Деяния Св. Апостолов".

Невозможно переоценить значение этого обширного по объему и глубоко эрудированного груда покойного профессора. Но уже сама почтенная давность /почти 60 лет/ издэния этих лекций неизбежно ставит вопрос об их переиздании; а их библиографическая редкость в отношении количества уцелевших экземпляров /всего два-три/ и исключительная трудность языка, каким автор изложил свой труд, - делают эти лекции мало доступными для пользования студентами Академии в качестве учебного руководства. Однако,несмотря не их архаичность и трудность для пользования, лекции эти и в своем теперешнем оригинальном виде по своим научным достоинствам ,богатейшему содержанию, энциклопедичности,с какою профессор исследует и разрешает многочисленные евангельские темы с полною объективностью и в строго православном духе, с полным основанием можно признать неисчерпаемым кладезем богословской науки, вдохновляющим исследователей на новые изыскания в области православной исагогики и экзегетики. Такими же достоинствами отличаются и другие труды Н. Н. Глубоковского более позднего происхождения: таковы изданные им в Болгарии отдельные монографии: Евангелия и их благовестие о Христе Спасителе и Его искупительном деле; Св.Апостол Лука, евангелист-Дееписатель и другие его труды. Богатым содержанием и научной разработкой материала отличается труд болгарского профессора Христиана Гяурова - евангелисты Марк и Лука / издан -Болгария 1937т./ на болгарском языке.

Протоиерей Михаил Сперанский - Введение в изучение Четвероевангелия. Историко-критическое обозрение - диссертация

Ленинградская Православная Духовная Академия

Ленинград : 1963 г. - 948 с. в трех частях (машинопись)

Протоиерей Михаил Сперанский - Введение в изучение Четвероевангелия. Историко-критическое обозрение (диссертация) - Содержание