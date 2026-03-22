Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - 12 проповедей о послушании

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «12 проповедей о послушании» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена. В этих проповедях автор раскрывает значение послушания Богу как одного из ключевых аспектов христианской жизни.

Сперджен показывает, что истинная вера неизбежно проявляется в послушании Божьему Слову. Послушание рассматривается не как внешнее исполнение правил, а как внутренний отклик сердца, основанный на любви к Богу и доверии Его воле. Автор обращается к библейским текстам, объясняя их духовный смысл и практическое применение в жизни верующего.

В проповедях поднимаются темы верности, смирения, духовной дисциплины и постоянства в следовании за Христом. Сперджен призывает читателя к искренней духовной жизни, в которой послушание становится естественным выражением веры.

Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, стремящимся глубже понять библейское учение о послушании и практической христианской жизни.

Сперджен Ч. - 12 проповедей о послушании

Пер. с англ. — Брест: Изд-во ЧУИТП «Благовест», 2003. — 240 с.

ISBN 985-90011-1-1

Сперджен Ч. - 12 проповедей о послушании – Содержание

  • 1. Мольба Илии

  • 2. Вознагражденное послушание

  • 3. Сухая рука

  • 4. Послушание Иисуса Навина

  • 5. Чистая совесть

  • 6. Обучение сынов Божиих

  • 7. Действие благодати — гарантия послушания

  • 8. Притча о брачном пире

  • 9. Послушание лучше жертвы

  • 10. Мой Бог

  • 11. Сатанинское пиршество

  • 12. Послушание веры

Views 42
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books