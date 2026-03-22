Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - 12 проповедей о сердце

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «12 проповедей о сердце» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена. В этих проповедях автор обращается к одной из центральных тем Библии — внутреннему состоянию человеческого сердца.

Сперджен рассматривает сердце как духовный центр личности, из которого исходят мысли, желания и поступки человека. Опираясь на библейские тексты, он говорит о состоянии человеческого сердца, о его склонности к греху и о необходимости духовного обновления через Божью благодать.

Особое внимание уделяется вопросам покаяния, искренней веры, духовного очищения и преобразования внутренней жизни человека. Автор показывает, что подлинная духовная жизнь начинается не с внешних изменений, а с преобразования сердца.

Проповеди Сперджена отличаются глубиной библейского толкования, ясностью изложения и сильным духовным призывом к личному обращению и обновлению жизни.

Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, интересующимся духовной жизнью и классическим наследием христианской проповеди.

Сперджен Ч. - 12 проповедей о сердце

Пер. с англ. — Мн.: Изд- во церкви «Завет Христа», 2002. — 240 с.

ISBN 985-6502-30-6

Сперджен Ч. - 12 проповедей о сердце – Содержание

  • 1. Сердце, отданное Богу (перевод Баева А. М.)

  • 2. Пронзенное сердце (перевод Вязовской А. В.)

  • 3. Ожесточение сердца (перевод Вязовского Я. Г.)

  • 4. Великий источник (перевод Вязовск ой А. В.)

  • 5. Мир в сердце (перевод Вязовской А. В.)

  • 6. Жизнь от всего сердца (перевод Баева А. М.)

  • 7. Сердце как логово зла (перевод Баева А. М.)

  • 8. Ожесточение сердец и гнев Иисуса (перевод Баева А. М.)

  • 9. Сердце благой вести (перевод Баева А. М.)

  • 10. Смягчение сердец (перевод Баева А. М.)

  • 11. Обманутое сердце (перевод Баева А. М.)

  • 12. Бог пишет на сердцах (перевод Баева А. М.)

Views 39
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books