Сперджен - 12 проповедей о сердце
Книга «12 проповедей о сердце» представляет собой сборник проповедей известного английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена. В этих проповедях автор обращается к одной из центральных тем Библии — внутреннему состоянию человеческого сердца.
Сперджен рассматривает сердце как духовный центр личности, из которого исходят мысли, желания и поступки человека. Опираясь на библейские тексты, он говорит о состоянии человеческого сердца, о его склонности к греху и о необходимости духовного обновления через Божью благодать.
Особое внимание уделяется вопросам покаяния, искренней веры, духовного очищения и преобразования внутренней жизни человека. Автор показывает, что подлинная духовная жизнь начинается не с внешних изменений, а с преобразования сердца.
Проповеди Сперджена отличаются глубиной библейского толкования, ясностью изложения и сильным духовным призывом к личному обращению и обновлению жизни.
Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, интересующимся духовной жизнью и классическим наследием христианской проповеди.
Пер. с англ. — Мн.: Изд- во церкви «Завет Христа», 2002. — 240 с.
ISBN 985-6502-30-6
Сперджен Ч. - 12 проповедей о сердце – Содержание
1. Сердце, отданное Богу (перевод Баева А. М.)
2. Пронзенное сердце (перевод Вязовской А. В.)
3. Ожесточение сердца (перевод Вязовского Я. Г.)
4. Великий источник (перевод Вязовск ой А. В.)
5. Мир в сердце (перевод Вязовской А. В.)
6. Жизнь от всего сердца (перевод Баева А. М.)
7. Сердце как логово зла (перевод Баева А. М.)
8. Ожесточение сердец и гнев Иисуса (перевод Баева А. М.)
9. Сердце благой вести (перевод Баева А. М.)
10. Смягчение сердец (перевод Баева А. М.)
11. Обманутое сердце (перевод Баева А. М.)
12. Бог пишет на сердцах (перевод Баева А. М.)
