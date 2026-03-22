Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - Дабы изволение Божие в избрании происходило...
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Работа Чарльза Хэддона Сперджена «…Дабы изволение Божие в избрании происходило…» посвящена библейскому учению о Божьем избрании и суверенности Бога в деле спасения. Основой размышлений служит текст Послания к Римлянам (Рим. 9:11), где говорится о том, что Божий замысел осуществляется не по человеческим делам, а по призванию Бога.

Сперджен рассматривает избрание как проявление Божьей благодати и мудрости. Он подчёркивает, что спасение не является результатом человеческих усилий или заслуг, но основано на Божьем решении и милости. При этом автор призывает верующих воспринимать это учение не как повод для споров, а как источник смирения, благодарности и уверенности в Божьем промысле.

Проповедь раскрывает глубину библейского учения о благодати, призывает к доверию Богу и побуждает читателя размышлять о величии Божьего плана спасения.

Книга будет интересна пасторам, студентам богословия и всем читателям, стремящимся глубже понять библейское учение о Божьем избрании и спасении по благодати.

Сперджен Ч. - “...Дабы изволение Божие в избрании происходило...”

Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 192 с.

ISBN 966-96543-1-9

Сперджен Ч. - “...Дабы изволение Божие в избрании происходило...” – Содержание

  • Исав и Иаков

  • А если я не избран?

  • Нелогичный выбор Бога

  • Кто же избран?

  • Все избранные спасутся

  • А если нет?

  • Всем, но все же избранным

  • Предопределение

  • Личные отношения с Богом

  • Избрание

  • Освящение или избрание?

  • И все же — избрание

Views 39
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

