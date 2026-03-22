Сперджен - Дабы изволение Божие в избрании происходило...
Работа Чарльза Хэддона Сперджена «…Дабы изволение Божие в избрании происходило…» посвящена библейскому учению о Божьем избрании и суверенности Бога в деле спасения. Основой размышлений служит текст Послания к Римлянам (Рим. 9:11), где говорится о том, что Божий замысел осуществляется не по человеческим делам, а по призванию Бога.
Сперджен рассматривает избрание как проявление Божьей благодати и мудрости. Он подчёркивает, что спасение не является результатом человеческих усилий или заслуг, но основано на Божьем решении и милости. При этом автор призывает верующих воспринимать это учение не как повод для споров, а как источник смирения, благодарности и уверенности в Божьем промысле.
Проповедь раскрывает глубину библейского учения о благодати, призывает к доверию Богу и побуждает читателя размышлять о величии Божьего плана спасения.
Книга будет интересна пасторам, студентам богословия и всем читателям, стремящимся глубже понять библейское учение о Божьем избрании и спасении по благодати.
Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 192 с.
ISBN 966-96543-1-9
Сперджен Ч. - “...Дабы изволение Божие в избрании происходило...” – Содержание
Исав и Иаков
А если я не избран?
Нелогичный выбор Бога
Кто же избран?
Все избранные спасутся
А если нет?
Всем, но все же избранным
Предопределение
Личные отношения с Богом
Избрание
Освящение или избрание?
И все же — избрание
