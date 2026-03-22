Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сперджен - 12 проповедей о Христе

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «12 проповедей о Христе» представляет собой сборник проповедей знаменитого английского проповедника XIX века Чарльза Хэддона Сперджена. В этих проповедях автор раскрывает личность Иисуса Христа, Его служение, жертву и значение для спасения человека.

Сперджен обращается к основным истинам христианской веры: искуплению, благодати, покаянию, вере и новой жизни во Христе. Его проповеди отличаются ясностью изложения, глубиной библейского толкования и сильным духовным призывом к личному обращению и обновлению жизни.

Автор стремится показать величие Христа как Спасителя и Господа, раскрывая библейские тексты и объясняя их значение для духовной жизни каждого человека. Центральной темой проповедей становится любовь Бога к человеку и путь спасения через веру в Иисуса Христа.

Книга будет полезна пасторам, проповедникам, студентам богословия и всем читателям, интересующимся христианским учением и д

Сперджен Ч. - 12 проповедей о Христе

Пер. с англ. — Брест : Хрьісціян. місіянер. т-ва «Благавест» Союза еванг. христиан баптистов в Респ. Беларусь, 2007. - 224 с.

ISBN 978-985-90137-4-4.

Сперджен Ч. - 12 проповедей о Христе – Содержание

  • Жизнь полагающий за овец

  • Реальный Спаситель

  • Вот Агнец Божий!

  • Триумфальное восхождение Господа

  • Распятый Христос — Божья премудрость

  • Допрос с пристрастием у Анны

  • Альфа и Омега

  • Из Египта воззвал Я Сына Моего

  • Небеса свидетельствуют о Христе

  • Сон Христа в лодке

  • Иисус в Гефсимании

  • Висящий на древе после смерти

Views 37
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

