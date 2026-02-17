Сперджен - 12 проповедей о крестных возгласах Христа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

В этой книге Чарльз Сперджен раскрывает глубинный смысл семи фраз, произнесенных Спасителем на Голгофе.Каждое слово Христа рассматривается автором как завет, полный божественной мудрости, милосердия и силы.Свойственным ему живым и эмоциональным языком Сперджен показывает, как в этих кратких возгласах отражается всё Евангелие: от прощения врагов до триумфального «Совершилось!».

Проповеди направлены на то, чтобы приблизить читателя к подножию Креста, помогая осознать величие заместительной жертвы Христа.

Чарльз Сперджен – 12 проповедей о крестных возгласах Христа

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. — 2-е изд. — Мн.: Церковь «Завет Христа», 2001. — 216 с.

ISBN 985-6502-19-5

Чарльз Сперджен – 12 проповедей о крестных возгласах Христа – Содержание

Предисловие. Шесть часов на кресте

  • 1. Первый крестный возглас

  • 2. Молитва Христа о грешниках, находящихся в неведении

  • 3. Уверовавший разбойник

  • 4. Новый ВЗГЛЯД НА РАЗБОЙНИКА НА КРЕСТЕ

  • 5. Три часа тьмы

  • 6. «...ЛАМА САВАХФАНИ?»

  • 7. Самый краткий возглас

  • 8. Последнее слово Христа Своей Церкви

  • 9. «Совершилось!»

  • 10. Последние слова Христа со креста

  • И. Последний крестный возглас нашего Господа

  • 12. Четыре чуда

Added 17.02.2026
Related Books

All Books