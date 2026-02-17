Сперджен - 12 проповедей о прославлении

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Что делать, когда на улице плохая погода? Благословите имя Бога за то, что она не настолько плоха, как могла бы быть. В конце концов нас не покрыла египетская тьма. Солнце время от времени выглядывает из-за туч, и у нас есть уверенность, что оно не погасло.

Когда мы больны давайте благодарить Бога за то, что болезнь не вечна, ибо есть место, где люди никогда не болеют. И если сейчас ваши арфы висят на вербах, снимите их; если вы давно не прославляли Бога, начните делать это сейчас.

Сперджен Чарльз – 12 проповедей о прославлении

Минск: Церковь «Завет Христа», 2001. – 224 с.

ISBN: 985-6502-22-5

Сперджен Чарльз – 12 проповедей о прославлении – Содержание

1. «Magnificat»

2. Сила молитвы и радость прославления

3. Хвали Бога своего, о Сион!

4. Новая песня для новых сердец

5. Больше и больше

6. Хвала и обеты Сиона

7. Утренние и вечерние песни

8. Искусство прославления

9. Учение Ефама Езрахита

10. Хвала каждый день

11. Дело всей жизни

12. Хвала за дар даров

Added 17.02.2026
